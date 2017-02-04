Антонио Конте: Наш первый гол забит с нарушением правил? Только не в Англии

Главные тренеры, эксперты и игроки поделились мнениями о центральной встрече 24-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Арсеналом» (3:1).

Антонио Конте, главный тренер «Челси»: «Это был важная игра. Считаю, что «Арсенал» входит в число шести команд, которые будут вести борьбу за титул до конца сезона. Оставить соперников позади на 12 очков - очень важно для нас. За четыре дня мы провели два матча против сильных команд. Думаю, мы показываем, что заслуженно занимаем первое место. Очень доволен своими игроками. Они демонстрируют должное отношение и огромное желание бороться за чемпионство.

Наш первый гол был забит с нарушением правил? Только не в Англии».

Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала»: Первый гол был забит с нарушением правил. Стопроцентный фол. Там даже была опасная игра. Но это не отменяет отличной игры соперника. Мы сильно начали, но не использовали свои шансы. Второй гол «Челси» убил нас. В защите мы действовали наивно. Мы стали рисковать, но «Челси» был хорошо организован и здорово играл на контратаках. Мы много теряли мяч, некоторые игроки сегодня выглядели не лучшим образом.

Продолжаем ли мы борьбу на титул? Не самый лучший вопрос после такой игры».

Дэнни Миллс, экс-защитник сборной Англии: «Титул - в руках «Челси». Я не могу представить себе, что они проиграют четыре или пять игр. Они показывают блестящий футбол. А «Арсенал»? Сегодня я не увидел у него ни страсти, ни желания. «Челси» был фантастическим, он издевался над соперником, доминировал от начала до конца».



Эден Азар, полузащитник «Челси»: «Всегда приятно забивать красивые голы, особенно сильному сопернику. Мне понравилась игра и все наши голы. Мы заслужили победу. Создали немало шансов, однако в контратаках мы можем действовать лучше. «Челси» по-прежнему первый. Мы чувствуем уверенность и хотим финишировать на этой позиции».

Гари Кэйхилл, защитник «Челси«: «Фантастика. Это тот футбол, где ты получаешь возможности сделать все правильно. Вспоминаю нашу первую игру с «Арсеналом» в этом сезоне (в сентябре «синие» были разгромлены со счетом 0:3 - прим. ред.). После нее я ощущал себя простаком. Сегодня все было по-другому. Дома мы чувствуем уверенность и знали, что победить жизненно необходимо».

Н’Голо Канте, полузащитник «Челси»: Мы показали не самый свой лучший футбол, но эта победа важна для нас. Борьба за титул не завершена, еще многое может случиться. Когда я жил во Франции, моим желанием было играть в Лиге 1. Не ожидал, что однажды выиграю титул. Когда в прошлом году это произошло - было чудесно. Но этом мы еще ничего не выиграли».