«Такого я еще не видел». Черданцев о своей огненной трансляции про Конте
«Челси» разбомбил «пушкарей» из «Арсенала» (3:1) и распростер объятия
для чемпионского кубка. Самым активным игроком матча стал главный тренер «Челси»
Антонио Конте.
Известно, что итальянцу под руку во
время матча лучше не попадаться. Но в этот раз Конте превзошел себя. Он
изображал «Ленина в октябре», хватал за шкирку собственного помощника, сам
получал травмы, празднуя голы, а потом хромал. Все это можно было в
подробностях рассмотреть в твитт-трансляции, которую со «Стэмфорд Бридж» вели
комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев и Тимур Журавель.
Журавель легко расскажет
подробности из жизни не только «Челси», но и какого-нибудь «Престон Норд Энд» и
на раз-два вспомнит матч на Кубок Англии прошлого года между заштатным «Экзетером»
и «Ливерпулем». В этом можно убедиться ЗДЕСЬ.
Черданцев же всегда сосредоточит внимание на чем-то любимом итальянском. В этот раз он смотрел игру прямо из-за скамейки запасных Антонио Конте. И итальянец не подкачал. Мамма миа, что это был за спектакль!
Антонио просил силы небесные помочь...
Три минуты до начала. #челсиарсенал pic.twitter.com/ZfZ9yl1zsT— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 4 февраля 2017 г.
...а потом вдруг превращался в Ленина на броневике.
Ленин в октябре. То есть, Конте в феврале. pic.twitter.com/yTruseJynW— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 4 февраля 2017 г.
- Знал, что можно поймать что-то интересное, наблюдая за Конте, поэтому и следил больше за ним, а не за игрой, - рассказал Георгий Чеданцев сразу после матча корреспонденту «Советского спорта». - В восторге от увиденного! Бывал на разных стадионах, работал, в том числе, от кромки поля, но такого спектакля не видел. Матчи «Ювентуса», если и комментировал, то из комментаторской. А вот так, сидя за спиной, в 10 метрах от тренера... Такое впервые. Все настолько по-настоящему!
Глядя на Конте, кажется, что итальянец просто играет на публику, занимается позерством.
Наблюдать за ним, находясь в 10 метрах, чистый восторг! #ЧелсиАрсенал pic.twitter.com/cojP4cE2VZ— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 4 февраля 2017 г.
- Это точно не игра ни на публику, ни на камеру с его стороны, - уверен Черданцев. - По-моему, Конте даже не отдает себе отчет, что его в этот момент снимают. Он, безусловно, 12-й игрок команды. Когда это видишь вживую, понимаешь, за счет чего «Челси» лидер и практически чемпион Англии. Хотя играть до конца сезона еще довольно долго.
Про 12-го игрока - правда. Конте, празднуя гол, умудрился порвать брюки и травмировать ногу. Итальянец так хромал. что резервный судья предложил итальянцу: «Может вызвать ребят с носилками?».
Празднуя гол, Конте провал штаны и ушиб ногу) #челсиарсенал pic.twitter.com/ljzRnzDpa8— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 4 февраля 2017 г.
- После травмы, мне кажется, Конте быстро восстановился. Говорю же - как футболист, - отмечает Черданцев. - Болевой синдром быстро проходит и ты снова погружаешься в игру. В моем видео видно, что Конте сначала хромает, а потом молниеносно включается в игру, опять начинает что-то подсказывать, размахивать руками...
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- Решили не влезать со своими российскими штуками, - объяснил Черданцев. - Зато про помощника Алессио, которого Конте взял буквально за шкирку, англичане спросили. Насколько понял, мое видео «расшарили» в одной из соцсетей и этот момент все в подробностях рассмотрели, потому что трансляционная камера находится на другой трибуне.
Вот это топ-видео! Конте тащит за шкирку помощника Д'Алессио подсказывать защитникам))) #челсиарсенал pic.twitter.com/cU0jHyKJQt— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 4 февраля 2017 г.
- Так вот, Конте наверное, минуту рассказывал про этот момент, - продолжает Черданцев. - Сказал, что в таких ситуациях Алессио всегда жертва, потому что он знает, что Конте очень эмоциональный и готов мириться с этим. Мы потом с Женей Савиным, с которым вместе смотрели игру, этот момент разобрали. Там после углового в зоне подбора игрок «Челси» не закрыл соперника и Конте ему орал, указывая, что больше так не надо делать. Не докричался - и отправил туда как раз Алессио...
Савин, кстати, перед матчем повстречался со своим тренером еще по «Крыльям» Леонидом Слуцким. Экс-главный тренер сборной России сейчас в Лондоне. Он оценил форму форму, в смысле стиль Савина.
это не Москва, это Лондон... все пообнимались и сделали свои прогнозы. Слуцкий на 2:0... смотрим футбол! pic.twitter.com/QKMIQQybU9— ZhuraWell (@TimZhur) 4 февраля 2017 г.
И отправился на вип-трибуну, где все собрались вместе. Был там, само собой, владелец «Челси» Роман Абрамович, экс-владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский, главный тренер сборной Украины и экс-форвард «Челси» Андрей Шевченко.
"Стэмфорд Бридж" прямо сейчас. Сплошь знакомые лица. И не только лица)) #ЛВС pic.twitter.com/KCQnZCrrMq— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 4 февраля 2017 г.
На этой трибуне, правда, вряд ли распевали песни «Арсен Венгер, продолжай тренировать «Арсенал»!» и «Нет ничего проще для «Челси», чем играть с «Арсеналом».
и вот... нет ничего проще для Челси, чем играть с Арсеналом... pic.twitter.com/c8WznL3Jyr— ZhuraWell (@TimZhur) 4 февраля 2017 г.