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«Такого я еще не видел». Черданцев о своей огненной трансляции про Конте

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Такого я еще не видел». Черданцев о своей огненной трансляции про Конте

«Челси» разбомбил «пушкарей» из «Арсенала» (3:1) и распростер объятия для чемпионского кубка. Самым активным игроком матча стал главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Известно, что итальянцу под руку во время матча лучше не попадаться. Но в этот раз Конте превзошел себя. Он изображал «Ленина в октябре», хватал за шкирку собственного помощника, сам получал травмы, празднуя голы, а потом хромал. Все это можно было в подробностях рассмотреть в твитт-трансляции, которую со «Стэмфорд Бридж» вели комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев и Тимур Журавель.

Журавель легко расскажет подробности из жизни не только «Челси», но и какого-нибудь «Престон Норд Энд» и на раз-два вспомнит матч на Кубок Англии прошлого года между заштатным «Экзетером» и «Ливерпулем». В этом можно убедиться ЗДЕСЬ.

Черданцев же всегда сосредоточит внимание на чем-то любимом итальянском. В этот раз он смотрел игру прямо из-за скамейки запасных Антонио Конте. И итальянец не подкачал. Мамма миа, что это был за спектакль!

Антонио просил силы небесные помочь...

...а потом вдруг превращался в Ленина на броневике.

- Знал, что можно поймать что-то интересное, наблюдая за Конте, поэтому и следил больше за ним, а не за игрой, - рассказал Георгий Чеданцев сразу после матча корреспонденту «Советского спорта». - В восторге от увиденного! Бывал на разных стадионах, работал, в том числе, от кромки поля, но такого спектакля не видел. Матчи «Ювентуса», если и комментировал, то из комментаторской. А вот так, сидя за спиной, в 10 метрах от тренера... Такое впервые. Все настолько по-настоящему!

Глядя на Конте, кажется, что итальянец просто играет на публику, занимается позерством.

- Это точно не игра ни на публику, ни на камеру с его стороны, - уверен Черданцев. - По-моему, Конте даже не отдает себе отчет, что его в этот момент снимают. Он, безусловно, 12-й игрок команды. Когда это видишь вживую, понимаешь, за счет чего «Челси» лидер и практически чемпион Англии. Хотя играть до конца сезона еще довольно долго.

Про 12-го игрока - правда. Конте, празднуя гол, умудрился порвать брюки и травмировать ногу. Итальянец так хромал. что резервный судья предложил итальянцу: «Может вызвать ребят с носилками?».

- После травмы, мне кажется, Конте быстро восстановился. Говорю же - как футболист, - отмечает Черданцев. - Болевой синдром быстро проходит и ты снова погружаешься в игру. В моем видео видно, что Конте сначала хромает, а потом молниеносно включается в игру, опять начинает что-то подсказывать, размахивать руками...

Шедевр Азара. Крах Венгера. Как «Челси» обыграл «Арсенал»

В своем твиттере Черданцев анонсировал и вопрос Конте на пресс-конференции про его давнего соратника Массимо Карреру, который собирается привести «Спартак» к чемпионству. 

- Решили не влезать со своими российскими штуками, - объяснил Черданцев. - Зато про помощника Алессио, которого Конте взял буквально за шкирку, англичане спросили. Насколько понял, мое видео «расшарили» в одной из соцсетей и этот момент все в подробностях рассмотрели, потому что трансляционная камера находится на другой трибуне.

- Так вот, Конте наверное, минуту рассказывал про этот момент, - продолжает Черданцев. - Сказал, что в таких ситуациях Алессио всегда жертва, потому что он знает, что Конте очень эмоциональный и готов мириться с этим. Мы потом с Женей Савиным, с которым вместе смотрели игру, этот момент разобрали. Там после углового в зоне подбора игрок «Челси» не закрыл соперника и Конте ему орал, указывая, что больше так не надо делать. Не докричался - и отправил туда как раз Алессио...

Савин, кстати, перед матчем повстречался со своим тренером еще по «Крыльям» Леонидом Слуцким. Экс-главный тренер сборной России сейчас в Лондоне. Он оценил форму форму, в смысле стиль Савина. 

И отправился на вип-трибуну, где все собрались вместе. Был там, само собой, владелец «Челси» Роман Абрамович, экс-владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский, главный тренер сборной Украины и экс-форвард «Челси» Андрей Шевченко.

На этой трибуне, правда, вряд ли распевали песни «Арсен Венгер, продолжай тренировать «Арсенал»!» и «Нет ничего проще для «Челси», чем играть с «Арсеналом».  

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