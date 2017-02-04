«Литература – для баланса». Немка, которую вдохновляют Достоевский и Толстой

Андреа Петкович зажигает на корте, сравнивает себя с белым вином, а еще очень много читает – в том числе русских авторов.

«Рада, что играю, хотя могла не раз уйти»

10 октября 2011 года Андреа Петкович вышла на самую высокую позицию в рейтинге WTA за свою карьеру – девятую. Могла бы забраться выше, но с конца того года немка начала коллекционировать не титулы, а травмы: колено, позвоночник, снова колено. Так Петкович опустилась осенью 2012-го до 192-го места. Однако к февралю 2015 года теннисистка вернулась обратно в топ-10. В этом помог сверхудачный 2014-й: четыре титула плюс полуфинал «Ролан Гаррос», где ее остановила Симона Халеп.

К 2017-му, в 29 лет, Андреа вылечила травмы и прогнала мысли об уходе из тенниса. На St. Petersburg Ladies Trophy Петкович приехала 52-й ракеткой мира, но все же удивительно, когда теннисистку с такой историей находишь в списке участниц квалификации. Вот такие испытания выпадают людям, которые стремятся вернуться на вершину.

– Наверное, я как белое вино – с годами становлюсь лучше, – говорит Андреа. – Я получала много повреждений, когда была моложе. Тогда не знала, как правильно тренироваться, в общем поступала не по-умному. Я просто работала и работала, не слушалась своего тела. Сейчас я чуточку умнее: знаю, что нужно есть, пить – занимаюсь правильным делом. Например, растяжку не хочется делать, но она необходима. Еще важно делать перерывы. Я очень энергичная, мне нравится много тренироваться, люблю побольше бегать, но и отдыхать тоже нужно. Я оставила все неприятности позади. Рада, что до сих пор играю в туре, хотя могла закончить не раз.

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«Глядя на сестер Уильямс, как будто вернулась в 2008-й»

В интервью пресс-службе Spb Ladies Trophy Петкович признавалась, что ее вдохновляют последние достижения соотечественницы Ангежелик Кербер. В прошлом году она выиграла Australian Open и US Open, завоевала серебро на Олимпийских играх и стала первой ракеткой мира. Кроме подруги у Андреа есть и другие примеры.

– Мы очень похожи с Рафой Надалем, – рассказывает Петкович. – У него тоже было много травм, но он всегда сражался дальше. Мы играем в очень изматывающий теннис, поэтому и часто получаем повреждения. Роджеру легче, чем нам, он играет спокойнее. Я, кстати, виделась с Федерером на Кубке Хопмана, и он выглядел очень классно, привлекательно.

– А еще сестры Уильямс! – переходит Андреа к женскому теннису. – Я не верила своим глазам, когда смотрела их финал на Australian Open – как будто вернулась в 2008 год! Я была очень воодушевлена. Серене – 35 лет, Винус – 36, и они до сих пор показывают лучший теннис. Я почувствовала, что могу делать то же самое.

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«Танец – выражение радости, а не чье-то унижение»

Поклонники тенниса знают Андреа еще и благодаря ее фирменному танцу. Первый Петко-танец публика увидела на US Open-2010. Болельщикам такой ход понравился, в отличие от некоторых соперниц, считавших это издевательством. Мария Шарапова после победы над немкой в 2011-м сказала, что та «перетанцевала». Тогда Петкович назвала причиной поражения усталость.

– Меня удивляла критика за мой танец. Я же не исполняю его во время матчей, верно? – смеется Андреа. – Если бы так и делала – это одно дело. А так танец – связь между мной и болельщиками, а не мной и соперницами. Я не хочу таким образом их унижать – это просто выражение радости. Если футболист забьет гол, он может снять футболку, сплясать, и никто ему ничего не скажет, не спросит, а что бы об этом подумали ваши оппоненты. Иногда эти вещи надо опускать. Когда Шарапова делает вот это (показывает, как Мария посылает воздушные поцелуи трибунам после побед – Прим.ред.), меня это не волнует. Я просто пойду со своим штабом домой и буду думать, почему проиграла.

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– Мне не нравится делать то, что от меня постоянно ждут, – говорит немка о том, увидим ли мы снова этот танец. – Всегда хочется удивлять людей. Они хотят Петко-танца, а я говорю: «Не сегодня». Думаю, поэтому мои родители меня ненавидят: они всегда ожидают что-то привычное, а я делаю наоборот. Можно подумать над чем-то новым, но сейчас я не хожу по клубам. Наверное, стоит туда заглянуть и подсмотреть какие-то новые движения.

«Пожила бы в Петербурге какое-то время»

Один из любимых писателей теннисистки – Оскар Уайлд, которому принадлежит цитата: «Люди смеются над своими трагедиями, потому что это единственный способ пережить их». Петкович сама признает, что это про нее. Вообще список ее околотеннисных интересов очень серьезный: Достоевский, Толстой, философия.

– Раз взялась за литературу и философию, мне это должно быть интересно, чтобы все прочитать, – объясняет Петкович. – Эти интересы помогают сбалансировать жизнь. Я занимаюсь физическим трудом, много думаю о состоянии своего тела. Мне нужны философия, размышления, литература, чтобы поддерживать этот баланс. На корте я тренирую свое тело, а вне его – свою голову. Сейчас читаю американского писателя Сола Беллоу, он родился в семье евреев и выигрывал Нобелевскую премию. Беллоу рассказывал о еврейских общинах в Чикаго, это очень интересно. Еще одна моя слабость – русские писатели, мне нравится стиль их произведений. В прошлом году я читала много русской литературы.

Выходцы из Югославии могут свободно говорить на русском языке. Петкович не отрицает, что могла бы читать того же Достоевского в оригинале, но пока ей не до изучения языков.

– Мне проще выучить русский язык, чем любой другой, потому что умею читать кириллицу. Пока не могу себя заставить сделать это, – признается теннисистка. – Возможно, когда я закончу карьеру, у меня будет больше времени. К тому же, Петербург – прекрасный город, и я думаю, что могла бы тут пожить потом какое-то время.

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