Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Челси3 : 1Арсенал
Футбол  Боруссия1 : 0РБ Лейпциг
Хоккей  Филадельфия0 : 0Лос-Анджелес
Бенди  Норвегия2 : 17Швеция
Хоккей  Монреаль1 : 1Вашингтон
Бенди  Финляндия1 : 3Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Еще один универсал для «Спартака». Кем интересуются красно-белые?

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Еще один универсал для «Спартака». Кем интересуются красно-белые?
Источник: ФК «Анжи»

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает об универсальном фланговом защитнике, на которого, по слухам, положил глаз «Спартак».

По информации российских СМИ, «Спартак» отказался от идеи приобретения Вячеслава Караваева (о нем мы писали недавно) и нацелился на молодого защитника «Анжи» Георгия Тигиева. Насколько реален этот трансфер, судить не берусь. Но раз мы подробно разобрали Караваева, давайте так же скрупулезно разберем и Тигиева, а заодно сравним их. Очевидно, что «Спартак» ищет флангового исполнителя, причем широкого профиля, что и подтверждают сводки с трансферного фронта. А вдруг? Если Тигиев все же наденет красно-белую футболку, у вас уже будет представление о том, кто это вообще такой.

Ему всего 21. Паспорт правильный, противолимитный. Дебютировал в чемпионате весной 2015-го в составе московского «Торпедо». А уже через несколько недель с удивлением обнаружил свою фамилию в расширенном списке Фабио Капелло. Когда «Торпедо» вновь ушло в небытие, Тигиев перебрался в «Анжи», где быстро стал игроком стартового состава. Является обладателем эффектной шевелюры. Цепкий, относительно техничный, быстрый универсал, который в свои 21 освоил профессии левого и правого защитника и правого хавбека. В этом сезоне играл на всех трех позициях. А может, и где-то еще.

В принципе кроме молодости и желания ничего особенного в Тигиеве нет. Недостатков больше, чем сильных качеств. Для игрока обороны у него многовато обрезов на своей половине поля. В штрафной площади играет неуверенно, нервозно. То неправильную позицию выберет, то оппонента упустит. Например, в последнем матче со «Спартаком» из-под Тигиева дважды должен был забивать Промес и еще один раз Зобнин. А для игрока атаки в его исполнении очень мало обострений. Скажем, когда получает мяч при выходе из обороны, чаще делает поперечную передачу и намного реже – вперед. Разгоняет плохо.

Ниже приведена таблица технико-тактических действий. Почти по всем показателям Тигиев уступает другим игрокам этого амплуа. Кроме дриблинга. В обводку Георгий идет охотно. По итогам первой части сезона InStat почему-то классифицировал его как левого защитника. Можно было бы и как правого. С такими исполнителями постоянно возникает путаница. Левый? Правый? Атакующий? Он действительно прирожденный универсал? Или универсал не от хорошей жизни? Так вот, в списке 20 левых защитников премьер-лиги, сыгравших в нынешнем сезоне, Тигиев, по версии InStat, занял почетное 20-е место.

Сравнительная характеристика

Но так ли все очевидно с высоты нашего дивана?

Во-первых, это только статистика. Она, конечно, говорит о многом, но не обо всем, а порой даже вводит в заблуждение. Мы сравниваем футболиста, выступающего в клубе, который скорее аутсайдер, чем середняк, с футболистами из команд совсем другого калибра. Ещенко играет в «Спартаке», где иной стиль комбинационной игры, намного больше контроля мяча и фланговой нагрузки. Кутин получает какие-то минуты практики, и сравнивать с ним вообще нелепо. Караваев защищает цвета «Спарты», гранда чешского футбола. Вчера этот гранд нанес первое поражение «Зениту» за все зимнее межсезонье.

Во-вторых, парень явно страдает из-за нестабильной позиции. Ему всего 21, еще сырой, мозг полностью не включился, в то время как кровь кипит, эмоции фонтанируют. Ему бы освоиться в какой-то одной зоне, тактической мудрости набраться, опытом обзавестись. А его сегодня ставят слева, завтра – справа, послезавтра – в полузащите. Тридцатилетним-то не всегда хватает навыков, чтобы быстро перестроиться. А тут вчерашний юниор. Отсюда и возникают ошибки, порой глупые, как то обрезы на своей половине поля, невнятные действия в штрафной площади или излишняя осторожность в комбинационной игре.

Навыки Тигиева (данные InStat)

Любопытный факт. Курбан Бердыев назвал Тигиева лучшим молодым игроком прошлого года. Это уже, можно сказать, признание. А до Бердыева был Капелло, включивший тогда еще никому не известного парня в расширенный список игроков сборной России. А сейчас, если верить информации, глаз на защитника положил «Спартак», то есть Каррера. Уж явно не просто так все перечисленные специалисты проявляли и проявляют интерес к Тигиеву. Что-то в нем действительно есть. И не только молодость, желание и паспорт. Визуально он и правда выделяется на общем фоне. И, наверное, не только прической.

Игрок пока сырой, до ума не доведенный. Прямо сейчас «Спартак» не усилит. Но при благоприятном сценарии, если попадет к своему тренеру и будет грамотно подводиться к основе, уже через полгода, год или полтора может выйти на новый уровень. А на данный момент и Ещенко сильнее, и Караваев интереснее. Ему тоже 21, и он тоже универсал, но показывает куда более зрелый футбол и допускает минимум грубых ошибок. Правда, он находится в несколько другой футбольной среде. На Тигиева тоже хочется взглянуть в клубе, который не заявляет каждый год о своей возможной скорой кончине.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи«Локомотив» отказался от нападающего? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Рубин»и «Анжи» интересуются полузащитником «Немана»«Рубин» и «Анжи» входят в число клубов, проявляющих интерес к полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому, сообщает Tribuna.com.Маргасов присоединился к «Локомотиву» и подпишет контрактРанее Маргасов выступал за «Ростов», Сибирь» и «Крылья Советов».Куда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛКуда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Радослав Ковач: Дзюба - мой сынок!Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач после товарищеского матча «Зенита» со «Спартой» (0:2) ответил на вопросы телеканала «Матч ТВ».Илья Геркус: Мы все еще работаем по переходу КолкераПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как развивается ситуация с переходом в стан железнодорожников английского защитника Стивена Колкера.«Челси» хочет купить Харта, «МЮ» – сохранить Кэррика. Обзор трансферных слухов«Челси» хочет купить Харта, «МЮ» – сохранить Кэррика. Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.Ловчев: Не Бесков переделал «Спартак», это «Спартак» переделал Бескова…Ловчев: Не Бесков переделал «Спартак», это «Спартак» переделал Бескова…Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев рассуждает спартаковском футболе, его истоках, соперничестве футбольных идей«Реал» не хочет продавать Иско «Барселоне»«Барселона» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Реала» Франциско Иско, однако это не входит в планы мадридского клуба, сообщает Marca.Агент Рибейро ничего не слышал об интересе к игроку со стороны «Локомотива»Робсон Феррейра, агент бразильского полузащитника Эвертона Рибейро, прокомментировал информацию, что игроком «Аль-Ахли» (ОАЭ) интересуется московский «Локомотив».«Спартак» прибыл в Испанию, но взял с собой не всех. Обзор сборов (видео)«Спартак» прибыл в Испанию, но взял с собой не всех. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Самедов устроил скандал в ресторане!Самедов устроил скандал в ресторане!Российским СМИ стало известно о странном решении экс-футболиста московского «Локомотива» Александра Самедова.Харт провел переговоры с представителями «Челси»Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может переехать в Лондон.Иско принял решение покинуть «Реал»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон намерен сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание La Sexta.«Реал» нацелился на АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании. Об этом сообщает Mirror.«Локомотив» может пополниться игроком сборной Бразилии Эвертоном РибейройТрансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евроДмитрий Тарасов показал свою любимую! Обзор Instagram российского футболаДмитрий Тарасов показал свою любимую! Обзор Instagram российского футбола«Советский спорт» продолжает следить за тем, чем занимаются футболисты отечественных клубов вне футбольного поля.Кэррик должен пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «МЮ»Как сообщает The Sun, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет, чтобы полузащитник Майкл Кэррик остался в команде на будущий сезон.«Бавария» проявляет интерес к Деле АллиКак сообщает The Times, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может сменить клубную прописку.«Спартак» может арендовать Миранчука до конца годаЕсли «Локомотив» не примет предложения «Рубина» по покупке игрока, он может отправиться в аренду до окончания контракта
Главные новости
Хоккей
Финляндия – Россия. Онлайн
Футбол
Илья Геркус: Иванович? Составить конкуренцию «Зениту» по предложению «Локомотив» пока не может
Теннис
Россия уступила Сербии в первом раунде Кубка Дэвиса
MMA
Фабрисио Вердум: Хочу завершить карьеру в легендарном «Колизее» в Грозном
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» и стал единоличным лидером чемпионата Франции
Хоккей
Швеция переиграла Норвегию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
Футбол
«Барселона» одержала победу в матче с «Атлетиком»
Футбол
«Эвертон» и «Борнмут» забили девять голов на двоих, Лукаку сделал покер
Футбол
«Ливерпуль» уступил «Халлу» и опустился на четвертое место в чемпионате Англии
Футбол
Окслейд-Чемберлен лайкнул твит о том, что Венгер должен уйти
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Георгий Тигиев
Георгий Тигиеввсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы