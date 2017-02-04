Еще один универсал для «Спартака». Кем интересуются красно-белые?

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает об универсальном фланговом защитнике, на которого, по слухам, положил глаз «Спартак».

По информации российских СМИ, «Спартак» отказался от идеи приобретения Вячеслава Караваева (о нем мы писали недавно) и нацелился на молодого защитника «Анжи» Георгия Тигиева. Насколько реален этот трансфер, судить не берусь. Но раз мы подробно разобрали Караваева, давайте так же скрупулезно разберем и Тигиева, а заодно сравним их. Очевидно, что «Спартак» ищет флангового исполнителя, причем широкого профиля, что и подтверждают сводки с трансферного фронта. А вдруг? Если Тигиев все же наденет красно-белую футболку, у вас уже будет представление о том, кто это вообще такой.

Ему всего 21. Паспорт правильный, противолимитный. Дебютировал в чемпионате весной 2015-го в составе московского «Торпедо». А уже через несколько недель с удивлением обнаружил свою фамилию в расширенном списке Фабио Капелло. Когда «Торпедо» вновь ушло в небытие, Тигиев перебрался в «Анжи», где быстро стал игроком стартового состава. Является обладателем эффектной шевелюры. Цепкий, относительно техничный, быстрый универсал, который в свои 21 освоил профессии левого и правого защитника и правого хавбека. В этом сезоне играл на всех трех позициях. А может, и где-то еще.

В принципе кроме молодости и желания ничего особенного в Тигиеве нет. Недостатков больше, чем сильных качеств. Для игрока обороны у него многовато обрезов на своей половине поля. В штрафной площади играет неуверенно, нервозно. То неправильную позицию выберет, то оппонента упустит. Например, в последнем матче со «Спартаком» из-под Тигиева дважды должен был забивать Промес и еще один раз Зобнин. А для игрока атаки в его исполнении очень мало обострений. Скажем, когда получает мяч при выходе из обороны, чаще делает поперечную передачу и намного реже – вперед. Разгоняет плохо.

Ниже приведена таблица технико-тактических действий. Почти по всем показателям Тигиев уступает другим игрокам этого амплуа. Кроме дриблинга. В обводку Георгий идет охотно. По итогам первой части сезона InStat почему-то классифицировал его как левого защитника. Можно было бы и как правого. С такими исполнителями постоянно возникает путаница. Левый? Правый? Атакующий? Он действительно прирожденный универсал? Или универсал не от хорошей жизни? Так вот, в списке 20 левых защитников премьер-лиги, сыгравших в нынешнем сезоне, Тигиев, по версии InStat, занял почетное 20-е место.

Сравнительная характеристика

Но так ли все очевидно с высоты нашего дивана?

Во-первых, это только статистика. Она, конечно, говорит о многом, но не обо всем, а порой даже вводит в заблуждение. Мы сравниваем футболиста, выступающего в клубе, который скорее аутсайдер, чем середняк, с футболистами из команд совсем другого калибра. Ещенко играет в «Спартаке», где иной стиль комбинационной игры, намного больше контроля мяча и фланговой нагрузки. Кутин получает какие-то минуты практики, и сравнивать с ним вообще нелепо. Караваев защищает цвета «Спарты», гранда чешского футбола. Вчера этот гранд нанес первое поражение «Зениту» за все зимнее межсезонье.

Во-вторых, парень явно страдает из-за нестабильной позиции. Ему всего 21, еще сырой, мозг полностью не включился, в то время как кровь кипит, эмоции фонтанируют. Ему бы освоиться в какой-то одной зоне, тактической мудрости набраться, опытом обзавестись. А его сегодня ставят слева, завтра – справа, послезавтра – в полузащите. Тридцатилетним-то не всегда хватает навыков, чтобы быстро перестроиться. А тут вчерашний юниор. Отсюда и возникают ошибки, порой глупые, как то обрезы на своей половине поля, невнятные действия в штрафной площади или излишняя осторожность в комбинационной игре.

Навыки Тигиева (данные InStat)

Любопытный факт. Курбан Бердыев назвал Тигиева лучшим молодым игроком прошлого года. Это уже, можно сказать, признание. А до Бердыева был Капелло, включивший тогда еще никому не известного парня в расширенный список игроков сборной России. А сейчас, если верить информации, глаз на защитника положил «Спартак», то есть Каррера. Уж явно не просто так все перечисленные специалисты проявляли и проявляют интерес к Тигиеву. Что-то в нем действительно есть. И не только молодость, желание и паспорт. Визуально он и правда выделяется на общем фоне. И, наверное, не только прической.

Игрок пока сырой, до ума не доведенный. Прямо сейчас «Спартак» не усилит. Но при благоприятном сценарии, если попадет к своему тренеру и будет грамотно подводиться к основе, уже через полгода, год или полтора может выйти на новый уровень. А на данный момент и Ещенко сильнее, и Караваев интереснее. Ему тоже 21, и он тоже универсал, но показывает куда более зрелый футбол и допускает минимум грубых ошибок. Правда, он находится в несколько другой футбольной среде. На Тигиева тоже хочется взглянуть в клубе, который не заявляет каждый год о своей возможной скорой кончине.