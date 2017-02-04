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Она решила сделать это стоя! (видео)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Она решила сделать это стоя! (видео)
Источник: Global Look Press
«Советский спорт» уже сообщал о нечастой для соревнований высокого уровня оплошности, которую допустила в субботу на соревнованиях Универсиады биатлонистка Галина Вишневская из Казахстана.

Ко второму огневому рубежу она подъезжала безусловным и безоговорочным лидером гонки преследования. И то ли от волнения, то ли от эмоций перепутала положение, из которого должна стрелять.

Она отчего-то решила это сделать из положения стоя, хотя по регламенту должна была это делать из положения лёжа. Вот как это было:

Конечно, отчаянный крик комментатора она услышать не могла. Да и по мишени при этом ни разу не попала. Но последнее обстоятельство как раз объясняется несложно: дело в том, что согласно правилам соревнований, диаметр круга для стрельбы лёжа существенно (почти в 2,5 раза) меньше, чем для стойки: 45 мм против 110 мм.

При этом на пять дополнительных кругов ей идти и не пришлось: за нарушение регламента шедшая лидером Вишневская была снята с соревнований.

Отметим, что это не просто студентка (рассказов о том, как «взрослых» спортсменов приписывают к студенческим играм, хватает), а вполне себе лидер. Не только на конкретной дистанции, а и в целом – лидер сборной Казахстана. Более того, высокие места на отдельных этапах Кубка мира (в первой десятке) – для нее уже не редкость.

И тут такая оплошность!

Кстати, это не единственный случай в истории биатлона. Ясно, что если есть нормы регламента, то их чисто теоретически кто-то да перепутает.

Так, например, произошло (и не раз, а как минимум дважды!) с олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой! В Оберхоффе она вообще не обратила внимания, что все легли:


В Ханты-Мансийске, спустя шесть лет, она крик комментатора «услышала», успев вовремя лечь, ещё до начала стрельбы:


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