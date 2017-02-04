Юрий Семин: Надеюсь, Миранчук останется

Главный тренер «Локомотива» - о Миранчуке, селекции, плюсах и минусах подготовки на сегодняшний день.

«В ПОЛИТИКУ НЕ ИГРАЮ»

- Середина второго сбора — пик межсезонья. Довольны ли вы тем, как обстоят дела у «Локомотива»?

- Надо, наверное, разделить, чем доволен, чем нет. Доволен отношением игроков к тренировочной работе. Восприимчивость к нагрузкам, самоотдача — с этим никаких проблем. Недоволен тем, что у группы футболистов, травмированных с прошлого года, выпал первый сбор. Тарасов, Фернандеш, Чорлука, Пейчинович входят в рабочий режим только сейчас, и уровень их готовности по сравнению с другими, конечно, отличается.

- Есть и третья группа — новички.

- Работа в этом плане у нас идет, но она не завершена, в каких-то вопросах нет ясности. Поэтому наигрывается один состав, но на следующем сборе все может быть по-другому. Работаем исходя из реалий сегодняшнего дня: определяем основу из тех, кто в команде и кто в лучшей форме на данный момент. Это касается и Миранчука. Произойдут изменения — внесем коррективы. А загадывать далеко вперед возможности пока нет.

- В чем разница ситуаций Самедова и Миранчука? Один захотел уйти — был выведен вами из состава. Второй написал заявление об уходе — попадает в основу в каждом контрольном матче.

- Случай Самедова был более конкретным. Я с ним говорил, понял все четко и ясно: он уходит, мы знаем, что на его место нужен игрок. По Миранчуку непонятная лотерея: может, останется, а может, нет. В этом вся разница. И еще в том, что он молодой игрок и наш воспитанник.

- Президент клуба сказал: Миранчук уходит. Сам он дал понять, что не хочет оставаться в «Локомотиве».

- А я надеюсь, что он останется. На то, что есть возможность удержать футболиста.

- Вас не смущает уровень шума вокруг атакующего игрока, забившего в сезоне один мяч и сделавшего один результативный пас?

- Это вас смущает. Меня в первую очередь волнует то, что из клуба ушла большая группа молодых. Началось еще до меня: Жемалетдинов, Махатадзе, Оздоев, Бурлак, Подберезкин... Готовятся в клубе, а потом уходят. Серьезная проблема, такого не должно происходить.

- Говорили с Миранчуком?

- Мало ли о чем мы говорили? Это личное дело, не хочу выносить на публику. Но я вижу, что он хорошо тренируется, неплохо играет, не бережет ноги. Я тренер и не занимаюсь политикой, не играю на этих моментах — ставить его или не ставить. Вижу Миранчука каждый день, понимаю, что он лучше конкурентов — поэтому буду ставить. Начну подыгрывать кому-то вопреки спортивной составляющей — грош мне цена как тренеру. Вот Янбаев, говорят, может уйти в конце сезона. Но если будет хорошо играть, стану выпускать его на поле. Плохо — выставлю другого. Отделяю футбол и сегодняшний день от всего остального. Если начну думать, как кого наказать за намерения, пользы не будет.

- Одно дело — использовать игрока в официальных матчах, другое — наигрывать его на сборах, зная, что конструкция претерпит изменения.

- Для меня это не играет роли. В порядке сегодня футболист — будет играть, наказывать я его не могу. Не знаю, что в свое время подписывал или не подписывал Фернандеш, но он оказался во второй команде. Стоило большого труда, чтобы восстановить его и привести в соответствие основе. Я не должен быть заложником этих ситуаций, иначе какой же я тренер?

Хорошо выглядит футболист? Будет в составе, остальное меня не волнует. Кто бы что мне ни говорил, нравится ли мне его агент, кто из руководителей его приглашал и так далее. Вот пришел Фарфан. Приведет в порядок кондиции — добро пожаловать. Не приведет — шансов не получит. Это касается любого футболиста.

«ИГРОК ДОЛЖЕН ДУМАТЬ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ»

- Сами-то вы в курсе ситуации с Миранчуком? Или ей занимается исключительно клуб?

- В курсе, но публично обсуждать не хочу. Это отвлекает от тренировочного процесса, от взаимоотношений «игрок — тренер». Для кого-то важней, что он подписал или не подписал, а я буду исходить из другого: из состояния футболиста в каждый конкретный день.

- В контрольном матче с «Видеотоном» Миранчук исполнял стандарты, забил пенальти. Показалось, тем самым вы демонстративно выражаете ему доверие.

- Просто он делает это лучше других, завоевывает такое право своей работой. А что произойдет дальше, нам знать не дано. Это вообще не дело тренера, который сегодня в команде, а завтра уже нет. Или наоборот, который может работать еще очень долго.

- Намекаете на информацию СМИ о наличии у «Локомотива» договоренности с Курбаном Бердыевым после окончания сезона?

- Вот представьте, что сижу я и думаю, сменит меня другой специалист или нет, - обойдемся без фамилий. Это отвлекает от основной работы, согласны? Наверное, другой тренер придет, только если я буду плохо работать. А чтобы я плохо работал, происходят вбросы в прессу. Чтобы тренер разволновался, почувствовал неуверенность. Но это не про меня. Все, что не касается футбола, отметаю. Пресса может критиковать или хвалить, но я прочту только то, что мне нужно. Конечно, когда-то кто-то придет мне на смену. Может быть. А может, и не придет.

- Вы участвовали в подборе новичков - тех же Колкера и Фарфана?

- В какой-то мере.

- В какой?

- Это наше внутреннее дело, знаем только мы с президентом клуба.

- Успеет Фарфан привести себя в порядок к весне?

- Надеюсь. Долго не играл, с ним нужно много работать. Сейчас получает дополнительные задания, может, сыграет какое-то время в ближайших контрольных матчах. Вдруг я ошибаюсь насчет его кондиций, и игра рассудит совершенно по-другому? То, что он высококлассный футболист, или по крайне мере был, сомнений нет. Наберет форму — будет играть. Нет — не будет.

- Игорь Денисов близок к подписанию контракта с «Локомотивом»?

- Все футболисты должны считать за счастье подписание контракта с «Локомотивом». Клуб никогда не обманывал игроков в финансовом плане, здесь вовремя платят, это топ-клуб по российским меркам. А близок Денисов или нет, я не знаю. Футболисты должны думать своей головой. Но не всегда это получается. Очень плохо, когда за них думают другие.

- Как вам молодой Натхо?

- Пока выводы делать сложно. Я исхожу из положительных сторон игрока, всегда стараюсь делать на этом акцент и развивать футболиста. Плюсы есть. Но много и недостатков. Что перевесит — определимся позже.

- Зачем вам Прудников? Вы даже не выпустили его на поле против «Видеотона».

- Все-таки он из той нашей молодежи, которая выиграла юношеский чемпионат Европы в 2006 году. Свое мнение до конца сбора озвучивать не буду. Наверное, нам нужен более быстрый форвард. Но есть в команде другие тренеры, кому-то он мог и понравиться. Почему не посмотреть в деле? Для конкуренции, для ротации тоже неплохо: старожилы видят, что мы просматриваем и других. С кем-то получается, с кем-то нет, это рабочий момент. Вот Коре, например, мне понравился, но не сложилось по финансам. Согласен с нашим руководством: мы думали, речь идет о несколько других условиях. В итоге договора между клубами не произошло.

«НЕ ХВАТАЕТ СКОРОСТИ, КАЧЕСТВА, ОБЪЕМА»

- Рассчитываете в сезоне на Ротенберга?

- Конкуренция большая, но и сезон длинный. Борис в ходе этих сборов участвовал в нескольких матчах и выглядел неплохо. В прошлом году он был травмирован, думаю, этот фактор еще сказывается. Надо полностью восстановить кондиции - и будет выглядеть лучше.



«Не хватает качества», - ваша фраза про игру команды на сборах. Это связано с серьезными физическими нагрузками?

- Я бы не сказал, что сборы жесткие — нормальные. «Физику» к сезону можно подтянуть уже ближе к марту за счет других методов. А на первых сборах работаем в основном с мячом, моделируем игровые блоки, через это набираем кондиции. Выручают компьютеры, с помощью которых дозировать и контролировать состояние игроков значительно проще. Раньше — на глазок, теперь все через электронику. Уже не нужно 60 процентов первого сбора заниматься физикой, 40 — тактикой. Все происходит в комплексе.

- Отчего же нет качества?

- Во-первых, все время неоптимальный состав. Во-вторых, просматривались приличные отрезки с тем же «Базелем», но тогда мы не были готовы. Швейцарцы — самый серьезный наш соперник в межсезонье, нужно было чуть по-другому выстраивать спарринги по силе.

- Ждете ли вы в итоге кадровое усиление?

- Конечно, должны усилиться! Хорошо, что посмотрели большую группу молодых - практически всех, кто играет в молодежном составе. 18-летний Лапшов сыграл против «Базеля» - для него неоценимый опыт. Эти ребята в обойме, но для достижения результата нужны более качественные исполнители. Тот же форвард. Майкон в атаке играет блестяще, но у него есть и другая позиция — с краю. Найдем нападающего — в любом случае будет усиление. Или вот ушел Самедов, - на его место нужен игрок.

- А Фарфан?

- Пока не готов ответить, не видел в деле. Все зависит от него.

- Игнатьев?

- Выглядит хорошо. И Коломейцев тоже. Для тех, кто работает с первого дня, это естественно, но разнобой в кондициях за последний сбор нужно убрать. И значительно повысить качество футбола, для чего нужны соответствующие исполнители. А просматривать футболистов будем. Когда-то к нам привезли на просмотру Обиору, и он стал лучшим в чемпионате России. Бывают, значит, приятные случайности.

- Уход игрока сборной Шишкина, который оказался нужен серьезному «Краснодару», но не «Локомотиву», - его желание? Не слишком ли легко отпустили игрока?

- Причина простая: было несколько матчей, в которых Янбаев на этой позиции сыграл лучше. Возможно, Шишкин по-новому раскроется в «Краснодаре», но какой смысл нам держать такого опытного игрока на скамейке? Пусть играет, дай бог ему здоровья. Когда-то я взял Шишкина вместо Кузьмина, и посмотрите, какая хорошая история случилась с Олегом в Казани: завоевал титулы, попал в сборную. А сидел бы в запасе, никаких стимулов не было бы.

- Вы сказали — нужен быстрый нападающий. Почему именно быстрый, а не мощный, к примеру?

- «Локомотиву» сейчас не хватает скорости. Мне нужно, чтобы форвард работал не только в штрафной, но и по всему полю, давал объем работы.

- Хенти разве не был быстрым?

- Был. Но объем Хенти давал маленький. И качества не хватало. Да еще специфика характера. Хенти должен был подстроиться под традиции и правила «Локомотива», а не мы под него. Может, из Хенти еще что-то выйдет, но здесь у него не получилось.

- Какие именно традиции не принял Хенти?

- Напишите, как я сказал, и пусть каждый думает, что хочет. Требовалось соблюдать правила, выполнять командную установку. Но в матче с «Рубином», например, грубая ошибка Хенти привела к нашему поражению. Люди должны отвечать за свое игровое время, ценить те минуты, которые проводят на поле, - не важно, 10 их или 15. Если не ценят, игнорируют, - с нами им не по пути.