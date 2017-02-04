Почему Месси гений? Разбираем супергол со штрафного (видео)
Народная примета. Как только Месси остается либо без титула чемпиона мира, либо без очередного «Золотого мяча», он начинает феерить на поле. Гол, который он забил в субботу практически с угла поля, не просто стал украшением матча «Барселона» - «Атлетик», который каталонцы красиво выиграли со счетом 3:0 и продолжили погоню за лидером Ла Лиги – мадридским «Реалом». Этот гол стал для Месси рекордным.
Сколько и каких рекордов великий аргентинец установил, уже и со счету можно сбиться. Здесь же всё просто: это 27-й гол, забитый им в испанской примере со штрафного. До этого рекорд принадлежал Рональду Куману – его же одноклубнику, только игравшему за «Барсу» в 90-е годы прошлого века, а ныне работающему тренером.
Теперь полюбуемся этим штрафным ударом:
Впрочем, если проанализировать объективно, то в забитом голе есть определенная доля везения. Конечно, можно говорить и о неудачном расположении вратаря, который оказался не готов к приёму, и о непонятных действиях защитника, который закрывал своему голкиперу обзор. К ошибкам голкипера можно отнести и неправильно выстроенную стенку. Логичнее было бы ее переместить немного вправо от лицевой линии. Но Месси потому и гений, что он умеет использовать в свою пользу даже самые незначительные ошибки.
Да и сам удар, давайте признаем, был превосходен. Великолепная дуга, хитрая траектория, мяч, ныряющий прямо перед руками вратаря… Мы смотрим на игру гения, не правда ли?