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Почему Месси гений? Разбираем супергол со штрафного (видео)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Почему Месси гений? Разбираем супергол со штрафного (видео)
Источник: Reuters

Народная примета. Как только Месси остается либо без титула чемпиона мира, либо без очередного «Золотого мяча», он начинает феерить на поле. Гол, который он забил в субботу практически с угла поля, не просто стал украшением матча «Барселона» - «Атлетик», который каталонцы красиво выиграли со счетом 3:0 и продолжили погоню за лидером Ла Лиги – мадридским «Реалом». Этот гол стал для Месси рекордным.

Сколько и каких рекордов великий аргентинец установил, уже и со счету можно сбиться. Здесь же всё просто: это 27-й гол, забитый им в испанской примере со штрафного. До этого рекорд принадлежал Рональду Куману – его же одноклубнику, только игравшему за «Барсу» в 90-е годы прошлого века, а ныне работающему тренером.

Теперь полюбуемся этим штрафным ударом:


Впрочем, если проанализировать объективно, то в забитом голе есть определенная доля везения. Конечно, можно говорить и о неудачном расположении вратаря, который оказался не готов к приёму, и о непонятных действиях защитника, который закрывал своему голкиперу обзор. К ошибкам голкипера можно отнести и неправильно выстроенную стенку. Логичнее было бы ее переместить немного вправо от лицевой линии. Но Месси потому и гений, что он умеет использовать в свою пользу даже самые незначительные ошибки.

Да и сам удар, давайте признаем, был превосходен. Великолепная дуга, хитрая траектория, мяч, ныряющий прямо перед руками вратаря… Мы смотрим на игру гения, не правда ли?

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