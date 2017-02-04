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Ну держись, Канада! Наши будут биться с «кленовыми» и в полуфинале, и в финале

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ну держись, Канада! Наши будут биться с «кленовыми» и в полуфинале, и в финале
Источник: ФХР

На Универсиаде-2017 наши девушки вышли в финале на канадок. А мужчины встретятся с заокеанской командой уже в полуфинале.

Как и предполагал «Советский спорт», обе наших хоккейных команды пока идут по турниру Всемирных студенческих игр в Алма-Ате без поражений.

В субботу женская сборная России разгромила китаянок со счетом 10:1 и вышла в финал. Голами отличились Мария Баталова, Елена Дергачева, Ольга Сосина, Лидия Малявко, Нина Пирогова, Анна Шохина. Дубли на счету АлевтиныШтаревой и ФанузыКадировой.

В другом полуфинале победу отпраздновала сборная Канады, не испытавшая больших затруднений в поединке с американками – 8:1. После поражения главный тренер сборной США поспешил заявить, что в финале будет болеть за канадцев.

Битва за золотые медали ожидается упорной. Напомним, что в группе россиянки также легко одолели американок – 7:1. А канадки в свою очередь расправились на этой же стадии с китаянками – 9:1. Как видите, заочное соперничество показывает, что силы команд примерно равны. И в финале каждая из них впервые встретится с по-настоящему достойным соперником.

Два года назад россиянки также встречались с канадками в финале и победили 3:0. Еще двумя годами ранее успех праздновали наши соперницы – 5:0.

Мужская сборная России в субботу начала свой путь с четвертьфинала, где разгромила японцев – 9:2. Голы на счету Дмитрия Кириллова, Артема Осипова, Кирилла Пилипенко,  Ивана Иванова и Романа Кудинова. Дубли у СтаниславаЗаборникова и Андрея Ерофеева.

Наш соперник по полуфиналу определится в матче Канада – Латвия. Но предсказать его не трудно. Вряд ли канадцы встретят серьезной сопротивление со стороны прибалтийской команды. Наши одолели латышей в группе со счетом 7:1.

А, значит, в мужском турнире принципиальное противостояние между Россией и Канадой случится уже на стадии полуфинала.

Ждем от нашей команды и их соперников красивого и боевого хоккея!

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