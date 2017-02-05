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Пол Брэдли: Надеюсь, русская толпа не нападет на меня, когда я побью Шлеменко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: fighttime.ru
Фото: fighttime.ru

Американский боец смешанного стиля Пол Брэдли, который 3-го марта проведет бой против россиянина Александра Шлеменко на турнире М-1 Challenge 75 дал интервью изданию Bloodyelbow.com.

33-летний Пол Брэдли провел за свою карьеру 30 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел семь поражений. Дрался в таких организациях, как UFC (0-2) и Bellator (3-1). Свой последний поединок он провел 31 декабря на турнире WSOF 34 и проиграл раздельным решением судей Юшину Оками. Ради боя с Шлеменко в Москве согласился перейти из полусреднего веса в средний.

#Repost @m1global with @repostapp ・・・ 🔥👊 #M1Challenge75 official promo, March 3, Moscow: @AlexanderShlemenko vs @PaulBradley184; @KunchenkoAA vs @MaksimGrabovich, Sergey Romanov vs Magomed Sultanakhmedov and many other spectacular fights! . . 🔥👊 Официальное промо M-1 Challenge 75: Александр "Шторм" Шлеменко (команда @NewStreamSport) против Пола Брэдли, Алексей Кунченко против Максима Грабовича, Сергей Романов против Магомеда Султанахмедова и еще много зрелищных боев - 3 марта, Москва! Заказ билетов на KASSIR.ru (ссылка в профиле) . . #MMA #ММА #M1Global #М1 #Fight #Fighting #Fighters #MartialArts #MixedMartialArtrs #Bout #NoPainNoGain #GoHardOrGoHome #Sports #RussianMMA #MuayThai #Boxing #Wrestling #Knockout #KO #Knockouts #Единоборства #Спорт #NewStream #NewStreamSport #NewStreamTeam #НовыйПоток #Шлеменко

Видео опубликовано Paul Bradley (@paulbradley184)

- Это получилось случайно, - говорил Пол. - Мой менеджер сообщил мне, что Александру ищут соперника на бой в Москве. Сначала я долго размышлял, стоит ли соглашаться. Но мне предложили хорошую сумму за этот поединок, и я согласился. Точнее, финансовая составляющая подтолкнула меня к тому, чтобы поставить подпись в контракте. Да я рискую. Я поднимаюсь в категорию выше, но я получаю шанс сразиться с одним из лучших бойцов за пределами UFC. Шлеменко сильный спортсмен, он отлично бьется в стойке, в борьбе хорош. Но я еду в Москву за победой.

Working on speed & power at @alliancemmagym for my fight in Russia with @m1global next month.

Видео опубликовано Paul Bradley (@paulbradley184)

Брэдли проведет свой первый бой за пределами США. И он не знает, как его примет российский зритель.

- М-1 хотел предложить мне контракт на три боя. Но я не хочу подписывать долгосрочное соглашение. Сейчас я даже не представляю, что такое Россия. Я не знаю языка этой страны. Мне пришлось даже скачать на смартфон программу-переводчик, чтобы хоть какие-то слова узнать. Не могу знать, как встретит меня народ России. Сейчас я представляю сцену из фильма «Рокки 4», где главный герой идет по лестнице, чтобы попасть на арену. Я жду худшего. Надеюсь, что русская толпа не нападет на меня, когда я побью Шлеменко. Останусь ли я на несколько дней в Москве? Нет, я там только для бизнеса.

Брэдли также рассказал, что собирается провести еще несколько боев в американском промоушене WSOF.

- Когда я подписывал контракт с М-1, я заявил президенту WSOF Рэю Сефо, чтобы он не переживал из-за контракта. Так что, я собираюсь вернуться.

Напомним, что бой Александр Шлеменко — Пол Брэдли состоится 3-го марта в Москве в рамках турнира М-1 Challenge 75.


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