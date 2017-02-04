Андре Уорд: Юбэнки, научитесь ползать, прежде чем начать бегать

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд ответил на реплику Криса Юбэнка-старшего, который «угрожал» американцу встречей со своим сыном.

Сын бывшего чемпиона мира в ночь с субботы на воскресенье должен провести бой с австралийцем Ренольдом Куинланом. В качестве эксперта на телеканале Sky Sports в Англию прибыл Уорд, которому Юбэнк-старший оказал теплый прием.

«Я тут вот какую сумасшедшую мысль хочу озвучить. Андре Уорд приехал сюда комментировать, и мы тоже за ним охотимся. Он полутяжеловес, и Юбэнк-младший может подняться на шесть-восемь фунтов и все равно уничтожить его. Уорд едет сюда как комментатор, но мы будем за ним охотиться.

Мы собираемся расчистить второй средний вес, и средний вес тоже. Но вообще, в среднем весе мы смотрим только на одного человека - Головкина. Причина, по которой я все это говорю, - когда Уорд дрался с Ковалевым, я посчитал, в третьем раунде он выбросил 35 ударов. Это значит, что он не выживет в ринге с Юбэнком-младшим, на мой взгляд. Если человек выбрасывает 35 ударов за раунд, он не продержится против моего сына, потому что он выбрасывает как минимум в три раза больше. И скорость, нельзя справиться со скоростью. Ты можешь справиться с мощью, умной тактикой, движением. Справиться можно со всеми этими вещами, но не со скоростью. Если ты выбрасываешь один удар, а соперник - четыре, то как ты вообще собираешься справляться. Этот будет просто уничтожение», - сказал Юбэнк.

Уорду, конечно, о столь наглой дерзости быстро доложили, и он нашел правильные слова для ответа на понты семьи Юбэнков.

«Да, меня позабавило это. Но на самом деле все предельно просто — на этой неделе бой, и ребята пытаются продать на парочку PPV пакетов больше. Они знали, что я приеду в Лондон. Это не случайно, раньше эти парни никогда не вспоминали мое имя. Но я бы сказал Юбэнкам – научитесь ползать, прежде чем начать бегать.

Пиариться — это нормально. Понимаю, всем нужно билеты продавать. Только вот одна проблемка с этим: со мной или с кем-то другим, но позднее придётся отвечать за сказанное. Подтверждать. Люди все помнят.

Я видел достаточно боев Юбэнка-младшего. Он хороший молодой боец. Он верит в свои способности, но он все еще «сырой», он находится на стадии развития. На мой взгляд, его карьера развивается в правильном направлении», — приводит слова Уорда BoxingScene.

Напомним, уже через парочку часов в Лондоне (Великобритания) начнется крупное боксерское PPV-шоу, в главном событии которого Крис Юбэнк-мл. (23-1, 18 КО) попытается отобрать титул чемпиона мира по версии IBO в среднем весе у австралийца Ренольда Квинлана (11-1, 7 КО).

Андрэ Уорд отработает комментатором на этом шоу.