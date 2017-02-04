Как правильно праздновать голы. Чтиво на выходные

Читающая по-русски влюбленная в футбол публика вскоре обретет книгу Матье и Батиста Лемо «Празднование голов: «Звездные» эпизоды, Яркие моменты, Полезные советы». Да-да, даже полезные советы. Расскажут вам, как правильно задирать майку на лицо, проезжаться по траве и обниматься с партнерами. Несмотря на то, что многие сначала могут воспринять все это не без иронии, книга (в тот момент когда я в качестве научного редактора издательства «ЭКСМО» готовил ее к русскому изданию) показалась мне довольно любопытной. И теперь, с разрешения коллег, я бы хотел представить вам ее фрагменты в нашей рубрике «Чтиво на выходные» (вот некоторые примеры этой рубрики, которую вам точно пропускать не рекомендуем: про Карло Анчелотти или про Льва Яшина).

Футбол – это не только банальные очки, медали, секунды. Это не одни лишь отчёты о матчах в газетах или анализ от телевизионных экспертов. Мы смотрим футбол ради эмоций, мы приходим на стадион ради того ощущения сопричастности, которое очень сложно в таком же сконцентрированн ом виде получить где-то ещё.

И не сложно догадаться, что те, кто становятся главными действующими лицами этого действия, проживают жизнь на поле ещё более эмоциональную. Это Роналду и Месси способны забивать по 60 голов за сезон. А вот в жизни большинства игроков гол – это если и не редкость, то стечение огромного количества обстоятельств. И поэтому когда цель игры в виде гола достигнута – прорывается просто буря страстей. Тут могут быть и слёзы, и искривлённая гримаса, и что угодно. Эта книга – попытка в лёгкой, непринуждённой и очень наглядной форме рассказать о чувствах футболистов спустя мгновение после забитого гола.

Проигрывать нужно уметь – это хорошо известное правило. Но и побеждать нужно уметь тоже. Иногда способ празднования гола может не только заставить воспылать болельщиков команды соперника праведным гневом в адрес ликующего, но и вынудит отвернуться от тебя даже партнёров.

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То и дело переводя глаза с мяча на часы, отсчитывающие оставшееся до конца матча время, мы лихорадочно следим за передачами в ожидании того великолепного удара, который заставит вздрогнуть сетку ворот и отправит нас на седьмое футбольное небо… Неважно, игрок ты или зритель – разве не стоят все эти долгие девяносто минут тех нескольких секунд экстаза, во время которых мы всем телом ощущаем дрожь, аналогичную той, что охватывает бомбардира, поразившего ворота? Любой, кто хоть раз надевал бутсы и ударял по мячу, знает: всё так и есть. Да, это отдаёт эгоизмом вкупе с некоторым оттенком тщеславия. Пусть. Но все, кто хотя бы единожды переживал нечто подобное, согласятся: «Это действительно круто…»



Подобные мгновения – и только они – способны вызвать коллективное ликование на трибунах (видели, как вскакивают зрители, когда игроку обороняющейся команды удаётся спасти свои ворота, перехватив мяч на подступах к штрафной площади; когда судья делает непонятный технический жест; когда, совершив изящный финт, игрок ловко проникает на половину поля противника?). Гол – и возможность вырвать победу; гол – и спасение игры, когда ничья позволяет «сохранить лицо». Коллективный выброс адреналина дает возможность удачливому бомбардиру воплотить любую (или почти любую) фантазию. Его обнимают и качают на руках товарищи по команде – это всегда зрелищно, и подобное зрелище надолго отпечатывается в памяти.

Это фото было сделано в Мехико во время финала Чемпионата мира 1970 года; на нем лучшего футболиста всех времён (Пеле) триумфально держит на руках Жаирзиньо, самый результативный и зрелищный игрок мундиаля.



18-я минута финального матча между сборными Бразилии и Италии. Пеле только что мощно послал мяч головой, перебросив его через защитника Тарчизио Бурньича прямо в ворота. Приземлившись, гениальный бразилец, ведомый инстинктом, бросился на поиски товарища по команде, с которым можно было бы отпраздновать первый шаг к победе сборной (4:1 в пользу Бразилии), которой предстояло в третий раз стать чемпионом мира. Он оказался в объятиях Жаирзиньо, правого вингера «Селесао», схватившего Пеле и державшего его в своих объятиях в течение нескольких секунд. Пеле трижды потряс кулаком в воздухе, после чего скрылся под грудой тел навалившихся на него остальных членов команды. Простые, спонтанные жесты… Это были времена, когда радость от забитого мяча в первую очередь делили с партнерами по команде. Попавшая на фото сцена вошла в анналы мировых футбольных первенств и всей истории футбола; она также знаменует момент, когда отдельные футболисты стали превращаться в «суперзвёзд». Как ни крути, вся слава в этом эпизоде досталась одному человеку – Пеле. Если вдуматься, невероятная несправедливость : истинный герой событий, Жаирзиньо, забивавший в каждой игре мирового первенства (в общей сложности семь голов, на три больше, чем у Пеле), навсегда остался «человеком, который носит на руках короля».

Любопытный факт:



Третий гол в этом матче бразильцы забили на 71-й минуте. Это сделал именно Жаирзиньо. Торжествуя, вингер вскинул руки вверх, а затем присел и перекрестился… и тут неожиданно на плечи друга вспрыгнул Пеле, всегда готовый попасть в объективы фотокамер.

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Гнев, бешенство, даже ярость – всё это читается в глазах Марадоны, бегущего на телекамеру сразу после знаменитого гола, забитого в матче против сборной Греции – первой игре группового этапа Кубка мира 1994 года (4:0 в пользу сборной Аргентины).

Выходя 21 июня 1994 года на газон «Фоксборо Стадиум» в пригороде Бостона (Массачусетс), Диего больше не был «золотым малышом». Аргентинский гений, чьё здоровье оказалось подорвано постоянными вечеринками, алкоголем и кокаином, ставшими спутниками безумных лет, проведённых им в Неаполе, стал слишком толстым, медлительным и нерешительным. Через год Марадона вернулся домой, чтобы выступать за «Ньюэллс Олд Бойз» (Росарио) – в Аргентину, выигравшую Чемпионат мира 1986 года в первую очередь благодаря Марадоне, несмотря на все сомнения, критику и давление извне. В дальнейшем различные влиятельные футбольные инстанции предпочитали не видеть на поле этого «бесноватого», отстранённого в 1991 году от выступлений на срок в пятнадцать месяцев за использование наркотических средств. Однако внутри самого себя Диего был свободен. На 60-й минуте игры против сборной Греции он отправил мяч в сетку, завершив невероятную, завораживающую комбинацию, вновь доказавшую торжество командного футбола. Крича, Марадона бросился к камере, установленной на кромке поля, словно желая сказать всему миру: «Я ещё здесь!». В его состоявшееся воскресение поверили – по крайней мере, хотели верить. Однако феерия оказалась хвостом кометы. После второго матча в составе «бело-голубых» тест, взятый у Диего Марадоны, дал положительный результат на эфедрин. Марадоне пришлось немедленно покинуть США, и больше он уже никогда не надевал бело-голубую футболку сборной Аргентины.



Любопытный факт:



Выражение лица Диего Марадоны в момент празднования забитого гола зародило подозрение в использовании им допинга, что в итоге подтвердилось. Обнаружилось это после второго матча, проведенного сборной Аргентины против команды Нигерии. Скорость, с которой футболист был изгнан с чемпионата, наводит на мысль, что против него организовали целый заговор.

*********

Матч 1/8 финала Чемпионата мира между сборными Франции и Испании, проходивший в Германии, должен был, как писала вся испанская пресса, стать последним для 10-го номера «синих», за несколько недель до этого заявившего о своем желании «повесить бутсы на гвоздь» сразу по завершении чемпионата. Накануне матча журналисты, которые так любили Зидана, когда тот выступал в составе мадридского «Реала» с 2001 по 2006 гг., подогрели эмоции «старика» и пожелали ему удачного выхода на заслуженный отдых. Однако ганноверский стадион «Нидерзаксен» оказался вовсе не последним местом, на котором гений «синих» явил себя во всей красе… Этот матч Франция выиграла со счётом 3:1. В добавленное время «Зизу», забивший победный гол, оказался тем, кто разрушил последние надежды испанцев сравнять счёт. Достаточно умеренный, можно даже сказать минималистичный в своих эмоциях, этот герой Франции 1998 года посмеялся над испанскими болельщиками, высунув язык и сделав несколько танцевальных па в сторону их трибун, всем своим видом показывая, что они слишком рано его похоронили. Обладатель «Золотого мяча»-1998 доказал, что находится в прекрасной физической форме и в следующем матче, со сборной Бразилии, который некоторые специалисты считают лучшей игрой в его карьере.

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Полезные советы тем, кто желает отпраздновать забитый гол

01. Спрятать послание под футболкой

Уровень: *

Поле: Любое

Условия: Подготовиться заранее

Риск: Оказаться непонятым

Несмотря на то, что ФИФА официально запретила игрокам наносить политические, религиозные и прочие надписи, в том числе личного характера, на футболки и нижнее бельё (именно так), на любительском уровне всё, конечно, не столь серьёзно, и у футболистов остается возможность для свободного выражения эмоций. Но если убрать политику, религию и личные обстоятельства, о чем ещё может заявить игрок, забивший гол? На самом деле, не так уж и о многом. К счастью для нас, любителей, рекомендации ФИФА действительно менее строги (конечно же, потому, что за нами не так пристально следят СМИ, и наши требования не могут повлиять на общественное мнение). Следовательно, ниша открыта. Но о чем же заявить? Потребовать у мэра сделать на поле синтетическое покрытие? Обратиться к президенту (…клуба, разумеется!) с заявлением, что поручать дипломированному специалисту отбирать кандидатов в футбольную секцию – непозволительная роскошь? Критиковать тот факт, что кому-то из игроков оплачивают бензин, а кому-то нет? Потребовать пересмотра смешных матчевых премий? Заявить спонсору, что он слишком навязчиво вмешивается в дела команды? Пожелать возвращения в клуб кого-то из игроков? Заручиться поддержкой болельщиков? В любом случае, сообщение должно быть написано большими буквами, чтобы ясно прочитываться. И при этом быть коротким. Плюс – важная деталь – никаких орфографических ошибок!

02. Отпраздновать гол на пару с угловым флажком

Уровень: **

Поле: Любое

Условие: Не сломать флажок

Риск: Оказаться в одиночестве

Ставшая популярной благодаря Роже Милла с его знаменитым танцем на Чемпионате мира 1990 года манера праздновать гол с использованием углового флажка оказалась подлинным «фирменным жестом» Тьерри Анри, который тот использовал на протяжении всей своей карьеры. Среди профессионалов нечто подобное можно наблюдать постоянно: гол и рывок в сторону угловой отметки. Может быть, для того, чтобы оказаться ближе к зрителям. Встречаются «бойцовские» разновидности, когда автор гола напрыгивает на флажок сверху или превращает его в боксерскую «грушу». Некоторые игроки изображают короля, держа в руке флажок на манер скипетра. Существует разновидность «эстрадный певец», когда игрок поет в верхнюю часть флажка, как в микрофон. Есть еще вариант «сыграть» с флажком, как с воображаемым соперником. Словом, не стесняйтесь, подключайте воображение. Какой бы вариант вы не выбрали, надо соблюдать лишь одно правило: не сломайте флажок и, если вдруг вы вырвете его из земли, поскорее верните флажок на место. Как бы то ни было, избегайте чрезмерных жестов. Если вы не играете на кубок или, уже выигрывая, забиваете очередной мяч, пусть ваша радость не переливается «через край». И последний совет: направляясь к угловой отметке, убедитесь, что за вами бегут ваши товарищи. Потому что, если вы окажитесь там в одиночестве, а ваши партнеры вернутся на свою часть поля, вы испытаете момент отчаяния, который вам – совершенно точно – будет непросто пережить.

03. Поцеловать татуировку

Уровень: *

Поле: Любое

Условие: Иметь татуировку

Риск: Недостаток оригинальности

Футболисты – что профессионалы, что любители – не смогли избежать тату-лихорадки, охватившей мир несколько лет назад. И надо сказать, что среди тех, кто отважился сделать на теле татуировки, есть те, кто зашел довольно далеко. Их предплечья, туловища, ноги, спина и шея – все покрыто рисунками… У некоторых свободным осталось только лицо. Иные, более рассудительные, довольствовались одной татухой. Короче говоря, поцеловать рисунок на теле, забив гол, стало классическим способом выражения радости. Впрочем, выбор у игроков здесь довольно невелик… Само собой, речь идет о татуировках, украшающих предплечья – трудно представить игрока, который пытается поцеловать татуировку у себя на икре или плече.

04. Признаться даме в любви

Уровень: *

Поле: Любое

Условие: Быть на виду

В жизни, как и на поле, внимание к любимому человеку всегда оказывается вознаграждено. Правда, если супруга профессиональног о игрока приходит на стадион, у футболиста редко бывает возможность отпраздновать забитый гол рядом с ней. Потому удачливый бомбардир просто посылает воздушный поцелуй по направлению к «президентской» ложе, целует обручальное кольцо или – если «половинки» нет на трибуне – отправляет ей весточку в объектив камеры, а иногда просто чертит в воздухе сердце. Что касается футболистов-люби телей, им намного проще оказаться возле супруги, преодолев расстояние между краем поля и сиденьем на трибуне. Но так ли это приятно? Представьте себе: обливаясь потом, ваш малыш спешит обнять вас… Не уверены, что подобное чествование можно назвать удачным! Стало быть, когда ваш парень издалека показывает вам поднятый большой палец, шлёт воздушный поцелуй или делает любой другой знак, демонстрирующий его внимание, это представляется нам наилучшим вариантом подобного типа празднования.

05. Разыграть заранее подготовленную сцену

Уровень: ****

Поле: Любое

Условие: Заранее отрепетировать

Риск: Сыграть неудачно

На профессиональном футбольном жаргоне это называется «специфический случай». Он включает в себя репетиции с участием нескольких (не всех) игроков команды и предполагает обыгрывание определенных моментов матча (например, отработку защитниками остановки нападающих команды соперника имитацией намерения ударить по ногам) и настраивает всех, кто в «теме», на яркое празднование знакового гола, который должен забить лучший игрок. Если вы изобретательны и заранее все хорошенько отрепетировали, есть все шансы, что ваше празднование окажется самым «специфическим». Настоятельно рекомендуем продумать (и неоднократно повторить) движения в свободное от тренировок время, чтобы не навлечь на себя гнев вашего коуча. Репетиции и предосторожности необходимы: на поле, как и в театре, вначале нужно распределить роли, «пощупать» сцену, подсчитать необходимое для перформанса время, а затем определить все подходящие входы-выходы (соседний дворы или садик) и уже потом корректно представить свою заготовку зрителям. Если хорошенько поработать ради нескольких секунд славы, есть реальная возможность покорить всех. Конечно, следует представлять ваш перформанс только тогда, когда команда окажется в выгодном положении. В противном случае, тренеры и болельщики могут задаться вопросом, какого… делали вы и остальные игроки всю эту сложную неделю вместо подготовки к ответственному матчу..?

06. Отдать дань памяти усопшего

Уровень: **

Поле: Любое

Некоторые командные перформансы посвящены чествованию бывшего игрока, верного болельщика или яркого тренера. Случаются и минуты молчания, в которых участвуют все. Часто это бывает, когда кто-либо из игроков теряет близкого человека. Футболист, выходящий на поле, преодолевая боль утраты, возводит глаза к небу, поднимает в вверх указательный палец, делает религиозный жест или посылает месседж ближайшим родственникам. Это всегда серьёзно – ведь жизнь в очередной раз демонстрирует нам свою хрупкость. Некоторые воспринимают футбол как продолжение войны, политическую игру или что-то ещё, но футбол прежде всего – это праздник, коллективный дивертисмент. Поэтому когда игрок носит траур, обычно ему сочувствует весь стадион. Какой бы ни была игра. Какой бы ни была цель этой игры. Нет общепринятых формул, чтобы сказать «прощай». Имеет значение только внутренний порыв.

07. Поиграть с камерой

Уровень: ***

Поле: Любое

Условие: Время в запасе

Риск: Не успеть настроить технику

Являясь привилегией «звёзд» круглого мяча, каждый шаг которых старательно ловят СМИ, празднование, запечатлённое на видеокамеру или смартфон, тем не менее доступно не только профессионалам. Если позволяет погода, можно положить телефон за воротами команды соперника и ждать решающего момента. Учитывая размер мобильных устройств, невозможно затолкнуть телефон в гетру или шорты – в этом случае перформанс не состоится. Если гремит гром и льет дождь, доверьте смартфон своему товарищу на трибуне.

И главное, помните: снимать на камеру свой гол надо, соблюдая некоторую умеренность – ведь это может вызвать раздражение тренера или насмешки соперника. Прежде всего, необходимо верить, что всё получится, и выбрать подходящий момент. Когда гол забит, вас охватывает неудержимая радость, и тут непременно следует сохранять хладнокровие, чтобы довести задуманное до конца. Да и желание отпраздновать гол ярко и интересно не должно пересилить основное стремление: загнать мяч в сетку. Чересчур ломать голову над тем, как отпраздновать гол, плохо только одним: можешь забыть о главном: вначале – да, всё же следует забить.

08. Утереть лицо футболкой

Уровень: *

Поле: Любое

Риск: Оказаться в недружелюбной среде

Иногда бывает так, что бомбардир, только что заставивший вскочить со своих мест весь стадион и чувствующий, как на него обрушивается волна хвалебных криков или даже слышащий гимн в его честь, не испытывает никаких эмоций. Стоическое, бесстрастное выражение лица, ни единого слова с губ, и поза – такая, будто ничего не случилось; большой специалист такого рода «безэмоциональны х» празднований – француз Николя Анелька. Даже если во время матча на чашу весов положено не так уж и много или исход игры предопределен, тем не менее для мгновений, следующих за забитым голом, подобное бесстрастное поведение всё равно кажется загадочным. Откуда столько холодности в лице? Тайна. Быть может, за нежеланием явить свою радость кроется какое-то сообщение – словно пресытившийся всем мужчина желает сказать: «Мне больно, но взгляните, я делаю свою работу», – чувствуя, что не способен по-настоящему открыться кому бы то ни было. Либо этому (и подобным ему) мужчине действительно все настолько надоело? И он забивает голы так, как некоторые ведут телепередачи: бесстрастно, устало. Если это правда, и ему все надоело, пора серьёзно задуматься о смене профессии.

09. Поцеловать футболку

Уровень: *

Поле: Любое

Условие: После/вместо трансфера

Из всех способов выразить радость – этот, пожалуй, самый трогательный. Он больше других похож на признание в любви к своему клубу. Герб – это эмблема и клуба, и города, и страны. Символично? Разумеется! Помните, как Зидан целовал синюю футболку в финале Чемпионата мира, открыв счёт в матче со сборной Бразилии – словно отвечая тем, кто упрекал его в недостатке любви к триколору? Если игрок совершает трансфер летом, то поцеловать герб нового клуба – отличный способ показать, насколько важны для тебя новые клубные цвета. Первый гол за новый клуб – лучшая возможность выразить свои чувства прилюдно и без особых усилий. Если продолжаешь играть за свой прежний клуб, то этот жест – отличный способ развеять слухи о трансфере, который не случился. В целом, это подходящая возможность найти общий язык с теми, кто за тебя болеет.

10. Рвануть к скамейке запасных, чтобы поделиться радостью с товарищем

Уровень: *

Поле: Любое

Условие: Не оказаться неправильно понятым

Иногда приходится слышать: футбол – индивидуальный вид спорта, требующий принудительного объединения в команду, где споры и конкуренция оказываются очень жёсткими; но футбол – это, конечно, ещё и спорт, в котором часто рождается крепкая дружба. И обычно лучше всех играют команды, в которых царит дружеская атмосфера: ведь легче отдавать себя партнерам, которых ценишь…

В тех командах, где подобный «осмос» не столь очевиден, возникают просто симпатии. Доказательство – рывок удачливого игрока в сторону скамейки запасных, на которой сидят его товарищи по команде. Как правило, это доказательство дружбы, выходящей за пределы газона. Кроме того, подобный жест может подчеркивать тесноту семейных уз. Как бы то ни было, можно смело утверждать: мы никогда не увидим сразу двух игроков, которые настолько не ценят себя, что рискуют проделывать этот жест одновременно.

11. Отпраздновать радостное событие

Уровень: **

Поле: Любое

Условие: Дождаться рождения ребенка

Не каждому дано отпраздновать на стадионе беременность супруги или рождение малыша, забив гол в честь только что появившегося на свет или вскоре ожидаемого херувимчика. И даже не нужно вовсе быть профессионалом, чтобы поделиться этой радостью с остальными. Вариантов множество: изобразить жестами укачивание ребенка – совсем как Бебето на мундиале-1994, вытащить из трусов соску, пососать большой палец, засунуть мяч под футболку и предложить товарищам по команде погладить живот – как это иногда делают беременные дамы. Легко можно представить себе игрока, который наносит на майку в качестве принта снимок, сделанный во время УЗИ. А почему бы тогда не фотографию будущей матери, гордо демонстрирующей круглый живот? Или новорождённого малыша? А может, надо просто вытянуть руку по направлению к своей супруге, сидящей на трибуне? Правда, не у всех футболистов получается отпраздновать на стадионе (т.е. забить гол), и они предпочитают устраивать торжества в узком семейном кругу. У каждого свой способ.

12. Сделать сальто

Уровень: *****

Поле: С мягким покрытием

Условие: Быть горячим парнем

Риск: Получить серьезную травму

В какую сторону ни выполнялось бы сальто – вперёд или назад (не путать с финтом под названием «эластико»), оно не вызывает радости ни у тренеров, ни у медицинского персонала. Поскольку сальто по-настоящему травмоопасно, оно является уделом акробатов или футбольной элиты. Ги Ру долго протестовал против того, чтобы Джибриль Сиссе откалывал подобные штуки, несмотря на репутацию истинного умельца. Это впечатляющее движение требует упорных лет тренировок и не меньшей твердости в стремлении стать бесспорным лидером команды или просто классным бомбардиром. Чтобы отпраздновать в подобной манере, лучше заниматься гимнастикой, хип-хопом или таэквондо. А играя в футбол… Впрочем, если ваша решимость всё же неукротима, желание вписать свой гол в историю подогревает вас, и вы жаждете стать «Надей Команечи футбольного мяча», помните: достаточно просто сделать старое доброе «колесо» – как в школе! Сносно исполнив трюк, вы удивите и порадуете болельщиков, которые наверняка его запомнят. Особенно если он станет продолжением не менее яркого гола.

13. Проделать несколько танцевальных па

Уровень: ***

Поле: Любое

Условие: Хорошо танцевать

Риск: Выглядеть смешным

Внимание! Торжественная, яркая манера праздновать гол в танце требует соблюдения некоторых предосторожносте й. Во-первых, потому, что отличный футболист – необязательно умелый танцор и, стало быть, может мгновенно превратиться во всеобщее посмешище. Во-вторых, важное значение имеет то, какой именно танец и под какую музыку вы исполняете. Если он заимствовал из фольклора какой-либо страны (сенегальский сабар, бретонский гавот или бразильская самба), вы почти не рискуете подвергнуться критике. Даже если вы станцуете плохо, сам по себе намек на страну, в которой вы родились, всегда будет по достоинству оценён зрителями. Напротив, если вы попытаетесь исполнить что-нибудь в духе новомодного «Гэнгнам стайл» или «Макарены», вас вполне могут засмеять. Имейте это в виду. Не забывайте.

14. Похлопать тренера по…

Уровень: ***

Поле: Любое

Риск: Пролететь мимо ближайшего отбора

Эта манера праздновать является не слишком распространенной . В конце концов, часто ли подчиненный прыгает на грудь начальнику, качественно выполнив работу? Таким образом, это изъявление радости – глубоко символичный результат сильных эмоций. Игрок, никак не показавший себя на протяжении нескольких матчей и наконец-то добившийся успеха, дает тренеру «пять» в знак признательности за то, что тот не внял критике и продолжал верить в него. Другой, возможно, попытается этим жестом загладить свою вину. Иногда в этом жесте можно разглядеть попытку по-своему защитить коуча. Как бы то ни было, подобное выражение почтения, привязанности или признательности часто является следствием бурных отношений между игроком и тренером, типа: «Я люблю тебя. Я тебя тоже нет». Вспомнить хотя бы, как Жиньяк хлопнул по лбу Эли Бопа, или Марсело «Эль Локо» Бьелсу после победного гола, забитого на последней минуте матча.

Таким образом, празднование в манере «полный контакт» скорее годится для маститых игроков. Ведь неизвестно, не захочет ли новый тренер заменить тебя за твои жесты? Особенно, если твой коуч – скептик и не любит провокации. Впрочем, жест может быть истолкован и как проявление мужества.

15. Приложить ладони к ушам

Уровень: ***

Поле: Любое

Условие: Быть уверенным в себе

Риск: Оскорбить болельщиков

Одинаково эпатажный по отношению к болельщикам как своего клуба, так и клуба соперников, этот жест всегда означает одно и то же: «Да ладно, я не слышу ваш свист!» Будучи местью зрителям за их недовольство, он отлично подходит для игры и на своём, и на чужом газоне. Но всё же постарайтесь не слишком часто проделывать его перед вашими собственными фанатами, которые, несмотря на сиюминутную радость, могут обидеться на вас, если вы на какое-то время перестанете забивать.

Даже провоцируя, необходимо сохранять трезвый рассудок – несмотря на то, что ваша злость сильна. Ведь даже запоминающееся празднование не спасет бомбардира, которого публика считает не слишком результативным. В следующем матче счётчики «обнулятся», и всё придется доказывать снова. Итак, прибегайте к помощи этого жеста, только если уверены в собственных силах.

16. Вообще не праздновать

Уровень: *

Поле: Любое

Условие: Если играешь против своего бывшего клуба

Это стало традицией (а может, и негласным правилом): когда игрок забивает гол в ворота своей бывшей команды, когда на него устремлены взгляды его бывших болельщиков, он, как истинный стоик, пытается скрыть радость и не празднует удачу. Некоторые даже машут рукой, как будто от досады, или почтительно склоняют голову, словно желая сказать: «К сожалению, я забил, но просто потому, что должен был это сделать, не вкладывая в этот мяч свою душу». Вся футбольная публика – от посетителей спорт-баров до слушателей спортивных радиопередач – делится на две категории: тех, кто верит в искренность этого жеста, и тех, кто считает его актом хорошо прикрытого лицемерия. «Если он хотел поддержать своих бывших, надо было просто остаться в старом клубе». На самом деле всё, видимо, гораздо сложнее… Некоторые игроки были недооценены своим бывшим клубом, товарищами по команде и фанатами. Хотя, как правило, эти футболисты, наоборот, с удовольствием, празднуют мячи, забитые в ворота бывшей команды. Чтобы не просто порадовать новых поклонников, но как бы намекая всем бывшим: в конечном счёте, я был не таким уже плохим игроком.

17. Приложить палец к губам, чтобы заставить критиков умолкнуть

Уровень: *



Поле: Любое



Условие: Сохранять хладнокровие



Риск: Оскорбить адресата



Как правило, сопровождающийся не слишком дипломатичными «заткнитесь» и другими похожими формулировками, этот жест (указательный палец, приложенный к губам) толкуется однозначно. Он обычно адресован местной публике, фанатам соперников, журналистам, боссам и критикам всех мастей. Он может быть оскорбительным, поэтому, чтобы его сделать, нужны очень веские причины. Он часто указывает на разрыв в отношениях игрока с клубом или болельщиками. Чтобы добиться максимального эффекта, необходимо посмотреть на тех, к кому вы обращаетесь и не опускать взгляд. Поднеся палец к губам, скажите вслух то, что считаете уместным. Но постарайтесь воздержаться от крайностей и слишком сильных выражений. Не все, что в этот момент вам пришло в голову, следует выставлять напоказ. Гнев – плохой советчик.

18. Залезть на заградительную сетку

Уровень: ****



Поле: С толстым покрытием



Условия: Время в запасе



Риск: Получить серьезную травму



Опасный трюк. Если в английском футболе он запрещен, то на многих других полях по всему миру игроки продолжают упорно взбираться на заградительные сетки. Чтобы проделать это без риска сломать палец (как минимум) или просто оказаться на больничной койке, необходимо принять все меры предосторожности: карабкаться вверх не слишком быстро, приготовиться к прыжку, выбрать место приземления и, конечно же, заранее тщательно выбрать направление движения после гола. И все-таки остаётся вопрос, насколько ты будешь понят и поддержан. Иными словами, насколько фанаты разделят твои эмоции. И в конце концов, следует удостовериться, что где-то рядом с тобой находится один из твоих товарищей по команде – на случай, если что-то пойдёт не так. Таким образом, эта манера празднования предполагает последовательность необходимых действий.



Эту манеру можно сравнить с приёмами паркура – если говорить о любительском исполнении. Или представьте себе бегуна на 3000 метров с препятствиями, когда судороги пронизывают все тело до кончика носа – в этом случае следует быть настолько же смелым, насколько готовым рисковать. Нечто подобное представляют собой «ножницы» (прыжок с балюстрады) – в том случае, если попытка забить гол в последние десять минут матча удалась. Очевидно, что переворачиваться в прыжке – это свидетельство определенного эпатажа и смелости, однако не стоит травмировать себя и пропускать ближайшую игру в кубке или дерби. Это празднование требует соблюдения мер предосторожности.



19. Скользить на коленях

Уровень: ****

Поле: Толстый газон

Условие: Дождливая погода

Риск: Обжечь колени

Будьте осторожны: если вы неудачно выполните скольжение на коленях, это празднование может превратиться в настоящее фиаско. Или даже привести к травме. Очевидно следующее: нельзя выполнять этот трюк на синтетических покрытиях или любой другой поверхности, если это не старый добрый газон. Если движение выполняется на искусственном покрытии, существует риск оцарапать или обжечь колени. Выполняя этот трюк на траве, помните о нескольких дополнительных условиях: несмотря на то, что это движение выглядит очень стильно, прежде всего стоит удостовериться, что погода подходящая: необходима влажная, но не слишком сырая погода. Чтобы качественно проскользить на коленях, надо как следует разбежаться и прыгнуть вперед, чуть отклонив в прыжке корпус назад. И совершенно необходимо избежать «втыкания» коленями в землю.

20. Дразнить соперника

Уровень: ***



Поле: Любое



Условие: Вести в счете



Риск: Разозлить соперника



Дразнить противника – дело противоречивое. Ты можешь перегнуть палку, разозлить игроков команды соперника, пробудить в них желание отомстить. И они заиграют с удвоенной силой.



Опытный тренер использует эту злость, чтобы поднять боевой дух своих подопечных. И поскольку футбол – это прежде всего игра, ситуация на поле может быстро измениться. Вспомним финал Евро-2000, когда Сильвен Вильтор реализовал год в ворота сборной Италии, а Тьерри Анри демонстративно сделал знак присесть запасным игрокам «Скуадры Адзурры», уже вскочившим было со скамейки праздновать победу. В подобных случаях стоит подражать Анри, бывшему «канониру», то есть не перестараться, вести себя аккуратно. Или в принципе отказаться от таких жестов, пусть даже в них заключена вся твоя смелость и самоуверенность. Ибо дразня соперника, можно получить в ответ усмешку судьбы… Как, например, защитник молодежной сборной Франции Лавин Курзава, забивший, как он полагал, решающий гол во время отборочного матча U-21 (Евро-2015) в игре со сборной Швеции. Разозлившись на слишком откровенное празднование Курзава своего гола, шведы ответили голом в ворота «синих» и победили.

21. Поприветствовать травмированного или заболевшего товарища

Уровень: **

Поле: Любое

Условия: Подготовить своё появление на сцене

Оттенок грусти всегда присутствует в этой манере праздновать гол – если твой товарищ по команде получил травму и выбыл из строя на несколько месяцев или серьезно заболел. Этот жест может означать, что мы думаем о нем, нося под футболкой майку с месседжем, который мы можем отправить ему на камеру, если удастся забить; впрочем, достаточно, обращаясь к нему, помахать рукой во время интервью. Такого еще не было, но в принципе можно представить себе футболиста, который при поддержке болельщиков разворачивает баннер (прежде лежавший сложенным), на котором написаны слова поддержки. Вот это будет действительно невероятный ход! Можно также написать на футболках одну и ту же фамилию – одного-единствен ного игрока, при этом сохранив обычные номера. Несмотря на то, что ЛПФ запрещает так делать, в описанных обстоятельствах можно быть уверенным: исключительный случай даст возможность получить разрешение на подобное празднование. Даже если случай забить не представится, футболка поможет хотя бы сохранить тепло. Что касается любителей, то Федерация футбола Франции не требует, чтобы фамилии присутствовали на футболках, и потому любая команда может позволить себе так поступить.



22. Отполировать бутсы бомбардира до блеска



Уровень: ****

Поле: Любое

Условие: Отрепетировать

Риск: Выглядеть смешным

Понемногу выходящая из моды и редко встречающаяся в исполнении профессионалов, подобная манера, предполагающая острое соперничество и борьбу с эго, остаётся классикой, знакомой нам ещё по школьному двору. В общем, для того, чтобы отпраздновать в этой манере, нужен один из малозаметных игроков – если не сказать «невидимый», с ограниченным техническим багажом, но вовлечённый в ситуацию и готовый поддержать всё, что связано с забитым голом. Он выражает свое восхищение страйкеру команды, способному пройти там, где не может никто, и достичь невероятных технических результатов. Если все подготовить заранее, то этот знак уважения будет легко осуществим. Если же проделать этот жест спонтанно, напротив, существует вероятность подвергнуться насмешке, становясь на колено. Итак, если вы – бомбардир, будьте осторожны и не «подложите свинью» вашему партнеру. Ведь в этом случае ваш товарищ может воспринять невинную насмешку, как подтверждение вашего превосходства… И это, не сомневайтесь, тут же навредит дружбе между вами. Не пользуйтесь расположением товарищей ради того, чтобы Ваша обувь всегда была надраена. Раз в год делать подобные жесты – вполне достаточно.



Не исполняйте этот трюк регулярно также потому, что вы можете оскорбить и остальную часть команды, а ваши лодыжки буквально «раздуются от гордости», а это – совершенно лишнее.

23. Нанести свою фамилию на футболку



Уровень: ***

Поле: Любое

Условие: Иметь футболку с собственной фамилией

Жест, свидетельствующи й одновременно о гордости бомбардира, критикуемого публикой, и его желании спровоцировать сердитых болельщиков на эмоции. Чтобы там ни говорили, эта манера празднования является привилегией профессиональных футболистов. Даже во время розыгрыша Кубка Франции, когда – единственный случай – любители встречаются на поле с профессионалами, фамилии игроков на футболки не наносятся. Тем не менее, дорогие любители, будучи людьми ответственными и желающими помочь вам реализовать идею абсолютно возможного праздника, мы придумали несколько вариантов решения проблемы. Конечно, самое простое решение - это нанести фамилию на футболку. Но если вы окажетесь в своей команде единственным, кто это сделает, вы рискуете вызвать гнев соперников. Второе решение – более дорогостоящее, необратимое и возможно, болезненное, которое, не исключено, будет стоить вам жёлтой карточки и насмешит всех вокруг – сделать татуировку с собственной фамилией между лопаток. Конечно, есть еще и вариант временной татухи. Ну, и самое простое и дешёвое решение: стираемый маркер. Пожалуй, наиболее весёлое из всех.



24. Снять футболку



Уровень: ***

Поле: Любое

Условие: Тёплая погода

Риск: Заработать «горчичник»

Принятое в 2004 г. «двенадцатое» правило ФИФА гласит: каждый, кто снимет футболку во время матча, получает жёлтую карточку – основание: «чрезмерная радость»… Поэтому следует соблюдать особую осторожность и подождать с этим жестом до конца матча, когда вы забьёте «золотой» гол или решите подобным образом отметить выигрыш кубка. Если всё же решите проделать этот жест в основное время, попросите кого-нибудь из ваших товарищей добежать вместе с вами, закрывая вас от глаз арбитра, до раздевалки, где вы сможете вновь одеться. Что касается эстетической стороны этого жеста, то самым шиком являются те случаи, когда игрок вращает снятой футболкой над головой, невзирая на то, что его жест выглядит нарочито демонстративным. Ну что ж, кто не рискует, тот не пьёт шампанское.

