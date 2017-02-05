Защитник сборной России Алексей Чижов: «Финал один: или ты, или тебя»

По пяти прошедшим матчам сборной России на ЧМ-2017 по хоккею с мячом к нашей обороне было много замечаний. Защитник национальной команды не отрицает – не все идеально, но шансы на победу в финале со Швецией расценивает, как равные.

- Алексей, насколько тяжелым выдался полуфинал с финнами?

- Вы же сами все видели. Счет 6:4 говорит сам за себя. Вообще, легких полуфиналов не бывает. Победитель получает, как минимум, медаль, а как максимум – возможность поспорить за титул.

- Чем удивил соперник?

- Финляндия обновила состав, появилось много новых игроков. Быстрая команда. И молодая.

- Финны действовали очень жестко, порой за гранью фола. Ответить хотелось?

- Мы знали, что они так будут играть, и договорились действовать жестко, но не грубо. Исподтишка мы бить не умеем – все-таки русские люди. Мы умеем встречать лицом к лицу, но бить в спину – не наш стиль. Мне кажется, у нас все лучилось.

- Чем отличаются игры за сборную, от того же клубного Кубка мира?

- Сравнивать нельзя. Здесь – все сильнейшие, приходится привыкать друг к другу.

- Успели за пять матчей?

- Не все пока идеально. Матч со шведами совсем не получился (Россия проиграла 6:10). Но мы провели работу над ошибками.

- Чувствуется, например, что Павел Булатов половину сезона отыграл в шведском «Венерсборге»?

- Нет, как был простым первоуральским парнем, так им и остается.

- Шведов в финале реально обыграть?

- Вполне. Мы не боимся, не мандражируем. Финал – он один. Или ты, или тебя.

- Специалисты отмечают, что шведам больше везло в том матче.

- Сразу скажу: везет сильнейшим. Но факт, что они из 12 моментов забили 10, а мы из тех же 12 – всего шесть. Вот и вся разница.