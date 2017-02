Горячее мельбурнское дерби: гол из офсайда, удаление вместо замены (видео)

Разве что кенгуру не выбежали на поле.

К 63-й минуте мельбурнского дерби между «Виктори» и «Сити» событий набралось немного, зато за последние полчаса их было достаточно.

Сначала албанский форвард «Виктори» Бесарт Бериша (не родственник Бернарда Бериши из «Терека») не забил пенальти, а через семь минут «Сити» вышел вперед благодаря автоголу испанца Алана Ваго.

На 85-й минуте Бериша исправился и сравнял счет.

Yet another assist from Marco Rojas, yet another goal from @BesartBerisha7 #MelbDerby #MVFC pic.twitter.com/pfI2VMVtpy