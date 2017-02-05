Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович- : -Хачанов
Футбол  Египет- : -Камерун
Футбол  Зенит- : -Оденсе
Футбол  Ювентус- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Горячее мельбурнское дерби: гол из офсайда, удаление вместо замены (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Горячее мельбурнское дерби: гол из офсайда, удаление вместо замены (видео)

Разве что кенгуру не выбежали на поле.

К 63-й минуте мельбурнского дерби между «Виктори» и «Сити» событий набралось немного, зато за последние полчаса их было достаточно. 

Сначала албанский форвард «Виктори» Бесарт Бериша (не родственник Бернарда Бериши из «Терека») не забил пенальти, а через семь минут «Сити» вышел вперед благодаря автоголу испанца Алана Ваго. 

На 85-й минуте Бериша исправился и сравнял счет.

 

 

В следующей атаке его партнеры забили второй мяч, но главный судья отменил гол, так как его помощник зафиксировал офсайд. Под прессингом игроков «Виктори» и после повторной консультации между собой судьи все-таки засчитали гол, чем разозлили уже футболистов «Сити». Больше всех возмущался бывший игрок «Эвертона» Тим Кэйхилл, который в момент гола готовился выйти на замену. 

В итоге главный судья не выдержал и удалил Кэйхилла, который так и не успел выйти на поле. Хорошо, что хотя бы замена оказалась неиспользованной. Однако «Сити» это не помогло, матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу «Виктори».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тим Кэйхилл стал игроком «Мельбурна»Известный австралийский футболист Тим Кэйхилл, который может сыграть на позиции нападающего и полузащитника, стал игроком «Мельбурна». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Джака-Джака. Когда еще брат играл против брата за сборную на крупных турнирахДжака-Джака. Когда еще брат играл против брата за сборную на крупных турнирахВ матче Албания – Швейцария друг против друга могут сыграть братья Гранит и Таулант Джака. Spb.Sovsport.ru вспомнил еще пять таких случаев«Манчестер Сити» близок к подписанию австралийского полузащитникаАнглийский «Манчестер Сити» близок к подписанию австралийского полузащитника «Брисбен Роар» Люка Браттана, сообщает Sky Sports.Тим Кэхилл: Без Джеррарда «Ливерпуль» не будет прежнимЭкс-лидер «Эвертона» Тим Кэхилл прокомментировал скорое прощание «Ливерпуля» с многолетним капитаном команды Стивеном Джеррардом.Кэйхилл и Брешиано - первые в истории футболисты, побеждавшие на двух различных континентальных турнирахОпытные полузащитники сборной Австралии по футболу Тим Кэйхилл и Марк Брешиано стали авторами любопытного исторического достижения.Тим Кэхилл: Не собираемся уделять излишнее внимание КорееПолузащитник сборной Австралии Тим Кэхилл накануне финала Кубка Азии рассказал о подготовке команды к решающему матчу турнира.Выстрелы Кавани и еще 10 празднований голов, которые закончились скандаламиВыстрелы Кавани и еще 10 празднований голов, которые закончились скандаламиСовсем недавно форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани получил дисквалификацию за празднование гола имитацией выстрелов из винтовки. Sovsport.ru вспоминает аналогичные случаи, закончившиеся скандалами.Давид Вилья представлен в качестве игрока «Мельбурн Сити»Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья представлен в качестве игрока «Мельбурн Сити». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Алессандро Дель Пьеро: Моя цель - отыграть еще сезонЛегендарный нападающий Алессандро Дель Пьеро рассказал о планах на будущее.Роналдо назван гол Тима Кэхилла лучшим на ЧМБывший форвард сборной Бразилии Роналдо, рекордсмен по забитым мячам на чемпионатах мира, выбрал лучший гол чемпионата мираЭльфийский язык, подкат и рычащий лев. Лучшие татуировки ЧМ-2014Эльфийский язык, подкат и рычащий лев. Лучшие татуировки ЧМ-2014Современный футболист похож на Третьяковскую галерею. На него идут любоваться тысячи зрителей, а на разных частях тела у него, как правило, расположены тематические рисунки. Sovsport представляет вашему вниманию самые экзотические татуировки ЧМ-2014.Бойтесь Бойе! Самые брутальные моменты чемпионата мираБойтесь Бойе! Самые брутальные моменты чемпионата мираОкровавленное лицо немца Томаса Мюллера под занавес матча с Ганой (2:2) стало одним из самых запоминающихся эпизодов ЧМ-204. Sovsport подбирает достойную компанию этому столкновению, где от каждого момента стынет кровь в жилах.У ворот поворот. Самые знаменитые голы в истории чемпионатов мираУ ворот поворот. Самые знаменитые голы в истории чемпионатов мираSovsport.ru под впечатлением от мяча Тима Кэйхилла в ворота Голландии вспоминает самые крутые голы в истории чемпионатов мира.Тим Кэхилл: Это был лучший гол в моей карьере, никогда не забуду егоНападающий сборной Австралии Тим Кэхилл поделился впечатлениями после матча против сборной Голландии. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:3.Кэхилл пропустит матч против сборной ИспанииЛидер атак сборной Австралии, автор обоих голов команды на чемпионате мира Тим Кэхилл пропустит третий матч группового этапа против команды Испании.Тим Кэйхилл: Забив голы, чилийцы ходили пешкомНападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился эмоциями после поражения от сборной Чили (1:3).Тим Кэйхилл: Агрессивные действия в концовке вселяют уверенность на предстоящие матчиНападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился эмоциями после поражения от сборной Чили (1:3).Чили – Австралия. Кэхилл сократил преимущество чилийцевНападающий сборной Австралии Тим Кэхилл на 35-й минуте матча первого тура группового этапа чемпионата мира против чилийцев сократил отставание в счетие. Таким образом, счет стал 1:2.Дель Пьеро может стать тренером «Сиднея»Нападающий ФК «Сидней» Алессандро Дель Пьеро может начать тренерскую карьеру. Вероятно, что австралийский клуб предложит ему должность главного тренера.Дель Пьеро покинет «Сидней»Итальянский форвард ФК «Сидней» Алессандро Дель Пьеро, вероятно, покинет клуб.
Главные новости
Хоккей
Передача Задорова помогла «Колорадо» обыграть «Виннипег»
Футбол
Хет-трики Гамшика и Мертенса помогли «Наполи» разгромить «Болонью»
Футбол
«Эйбар» разгромил «Валенсию», забив четыре безответных мяча
Футбол
«Спартак» начал сбор в Эстепоне
Футбол
Сборная Буркина-Фасо обыграла Гану в матче за третье место Кубка африканских наций
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Дижон» и вышел на второе место в чемпионате Франции
Хоккей
Гол Радулова не спас «Монреаль» от поражения в матче с «Вашингтоном»
Хоккей
Россия обыграла Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
Футбол
Арсен Венгер: «Челси» не проигрывает сильным командам, это всегда залог чемпионства
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно проснуться, так играть нельзя
все новости