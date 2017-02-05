Горячее мельбурнское дерби: гол из офсайда, удаление вместо замены (видео)

Разве что кенгуру не выбежали на поле.

К 63-й минуте мельбурнского дерби между «Виктори» и «Сити» событий набралось немного, зато за последние полчаса их было достаточно.

Сначала албанский форвард «Виктори» Бесарт Бериша (не родственник Бернарда Бериши из «Терека») не забил пенальти, а через семь минут «Сити» вышел вперед благодаря автоголу испанца Алана Ваго.

На 85-й минуте Бериша исправился и сравнял счет.

В следующей атаке его партнеры забили второй мяч, но главный судья отменил гол, так как его помощник зафиксировал офсайд. Под прессингом игроков «Виктори» и после повторной консультации между собой судьи все-таки засчитали гол, чем разозлили уже футболистов «Сити». Больше всех возмущался бывший игрок «Эвертона» Тим Кэйхилл, который в момент гола готовился выйти на замену.

В итоге главный судья не выдержал и удалил Кэйхилла, который так и не успел выйти на поле. Хорошо, что хотя бы замена оказалась неиспользованной. Однако «Сити» это не помогло, матч так и закончился со счетом 2:1 в пользу «Виктори».