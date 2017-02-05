Поможет ли России швед Хокан?

Хокан Нигрен появился в расположении сборной России относительно недавно. Шведский мужчина с оригинальной бородкой вызвался на добровольных началах помогать нашей национальной команде из большой любви к хоккею с мячом. Можно сказать, он работает «за еду», поскольку никаких особых требований не предъявляет. Просто на крупных турнирах живет со сборной России и питается вместе с ней. Также он с удовольствием носит форму российской команды.

А в обязанности Хокана входит многое: стирка формы, другие административно- хозяйственные функции, улаживание всех сложностей по проживанию, питанию и, вообще, нахождению сборной России на территории Швеции.

На страничке Хокана Нигрена в фейсбуке – его фотографии с Николаем Валуевым, Вячеславом Манкосом, Петром Захаровым… Также он выложил фото встречи российского президента Владимира Путина с игроками и тренерами сборной России.

Что интересно, Хокан находится в великолепных отношениях с тренерским штабом и игроками своей родной страны Швеции. Понятно, что он знает много шведских секретов, но никому в голову не приходит обвинять его в том, что он работает в стане главного соперника шведов на всех международных соревнованиях.