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Борис Скрынник: Бенди может быть включен в программу ОИ-2022

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Скрынник: Бенди может быть включен в программу ОИ-2022

Хоккей с мячом имеет шансы на включение в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине — об этом, 4 февраля, в Сандвикене президент Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник заявил в интервью российским СМИ.

«Шансы есть. Да, ходили разговоры о 2026 годе, были неофициальные переговоры, нам подавали сигналы, что 2026 год — это окончательный срок включения хоккея с мячом в программу Игр. Но мы предпринимаем попытки, чтобы хоккей с мячом был включен в программу Олимпиады 2022 года.

Не случайно на чемпионате мира в Сандвикене были представители олимпийского комитета Китая. Также мы встречались с представителями продюсерской компании, которая занимается раскруткой Олимпиады в Пекине. Кроме того, было получено письмо из МОК о том, что его представители изучают, насколько наш вид спорта может быть популярен на Олимпийских играх», — рассказал Борис Скрынник.

На вопрос, что может помешать хоккею с мячом войти в программу Олимпиады-2022, глава мирового и российского хоккея с мячом ответил: «Мне сложно сказать, что может помешать, сейчас идет разговор о том, когда это произойдет — в 2022 или 2026 году. Мы большие надежды возлагаем на продюсерскую компанию, которая занимается раскруткой Олимпиады в Пекине. Мы получили заверения от них, что они в этом очень заинтересованы.

Практически все регламентирующие документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Самое основное — это вступление в WADA (Всемирное антидопинговое агенство). Мы платим деньги, чтобы игроков обследовали представители WADA.

Не готов ответить, могут ли включить в программу и мужской, и женский хоккей с мячом одновременно. Нам главное зацепиться, но больше возможностей у женского — создание команды в мужском хоккее с мячом все-таки более долгий процесс», — заключил Скрынник.

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