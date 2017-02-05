Сергей Мяус: Когда забивают ногами и ушами, это — вызов России

Главный тренер национальной сборной России Сергей Мяус в интервью www.rusbandy.ru рассказал о полуфинальном поединке против сборной Финляндии (6:4), организации чемпионата мира-2017 и подарке ко Дню рождения.

О ПОБЕДЕ В ПОЛУФИНАЛЕ ЧМ-2017

«Когда забивают ногами, ушами, ударами выше головы, когда наших игроков бьют локтями в лицо, а удалений нет, то это — вызов России, это вызов нашему спорту, это вызов нашей команде. Как говорил один классик: восстать, вооружиться, победить. И я хочу сделать это с нашими ребятами.

Финны играли с нами безжалостно. Это был ice hockey смешанный с бенди. Но у них не получилось сделать с нами то, что получилось сделать со шведами на чемпионате мира в Ульяновске»,», — сказал Мяус корреспонденту ТАСС.

О ВСТРЕЧЕ СО СБОРНОЙ ШВЕЦИИ В ФИНАЛЕ

«Это отголосок того, что шведы давно не выигрывали золото, поэтому они хотят отнять его всеми правдами и неправдами. А мы хотим просто его отстоять и показать хороший русский хоккей на шведской земле. С годами стиль игры шведской сборной не меняется. Просто они играют по-другому, чем мы: мы играем низом, а они здесь играют верховыми передачами.

В финале же все решит самоотдача. Хочется завтра, если ребята восстановятся, показать красивый хоккей и попытаться сделать невозможное».

О КАЛЕНДАРЕ ЧМ-2017 И ПОДАРКЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

«Я здесь с самого первого дня почувствовал, что игры будут непростыми. 29 января финны со шведами играли «товарищеский» матч, потом они нас нагрузили в три игры, потом полуфинал поставили вечерний. Ну, а что касается моего отношения ко всему этому действу — когда нам ногами, руками, плечами старались забить, то могу сказать, что наши ребята выстояли и своим выходом в финал поздравили меня с днем рождения. Я сказал им то, что говорили нам старшие товарищи: завтра будет день, будет пища, а сейчас нужно гасить эмоции и отдыхать.

Торт мне не дарили. Хотя в прошлом году в Димитровграде мне губернатор валенки дарил. Ребята просто похлопали, пообщались, этого достаточно».

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЧМ-2017 В ШВЕЦИИ

«Вот в России — организация: там встречают с хлебом-солью, организуют экскурсии и прочее. А здесь — отсутствие организации. Ну спасибо им хотя бы за то, что нас не трогали. Мы отселились в отдельную гостиницу, а не живем в одном отеле с другими командами, когда игроки, образно говоря, сидят за одним столом и им хлебам не хватает».

О ВОЗМОЖНОМ РЕКОРДЕ ЕВГЕНИЯ ИВАНУШКИНА

«Наверное, близость рекорда давит. Но будем надеяться, что Женя с этим справится. Сегодня у него были моменты, но сил просто не хватало, а так бы он забил бы. Не думаю, чтоб Женька ставил свой личный рекорд выше командных амбиций».