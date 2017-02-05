Билеты, трава и о-о-очень много денег: Супербоул всё ближе

В этом материале мы не будем говорить ни об эмоциях, которые сопровождают главный матч года по американскому футболу – о них мы писали уже немало, ни о соперниках по предстоящей битве (вот материал про «Нью-Ингланд Пэтриотс» , а вот и про «Атланта Фэлконз»), ни про геополитическую составляющую этой игры . Пришло время посетовать, что мы уже не успеем купить билет на самолет и посмотреть это вживую. А самое главное – давайте еще немного проникнемся той атмосферой, которая царит в преддверии Супербоула.

БИЛЕТЫ НА СУПЕРБОУЛ – ПРЕМИУМ-УДОВОЛЬС ТВИЕ

Если вам кто-то где-то плачется на дорогие билеты (в театра, в кино, на футбол – не важно куда), то даже не спрашивайте, о каких именно суммах идет речь. Просто смейтесь в лицо! Потому что сколько бы вам ни назвали – это все будут копейки по сравнению с ценами на главный спортивный финал.

Впрочем, обо всем по порядку. Начнем издалека. Потому что к таким цифрам надо подготовиться…

Американские болельщики начали проявлять значительно больший интерес к билетам на «Супербоул», когда за матча осталось всего несколько дней. До этого цены у перекупщиков последовательно снижались, однако на этой неделе, по мере приближения игры, начался резкий подъём.

Согласно официальным данным от компании TicketIQ, средняя цена билета на «Супербоул» по состоянию на вечер пятницы составляла уже 4900 долларов, то есть она выросла на 30% в течение трех последних дней. Если посмотреть на самые дешевые билеты, то и там есть существенный рост: можно было найти квиток на вход минимум за 2730 долларов. Рост за три дня составил почти 600 долларов.





Что касается покупателей билетов, то больше всего их купили жители штата Джорджия: 31% болельщиков приедет оттуда, чтобы, очевидно, поддержать «Атланту Фэлконс». 17% болельщиков прибудут из Массачусетса — штата, который представляют «Нью-Инглэнд Пэтриотс». 16% билетов купили жители Техаса, где, собственно говоря, пройдёт «Супербоул». 9% билетов достались представителям Нью-Йорка, 8% — Каролины.

ХЬЮСТОН – РОДИНА ТРАВЫ. ИСКУССТВЕННОЙ

Нынешний Супербоул (который меняет год от года прописку) будет проведен в Хьюстоне – на родине искусственных газонов. В минувший четверг свой 88-й день рождения отметил Джордж Тома. Вы не знаете, кто это? Да это култтовая фигура – и для НФЛ, и для МЛС одновременно. Потому что это лучший специалист в мире по подготовке искусственных полей на стадионах. За ними тоже надо следить.

Официально Джорд Том ушел на пенсию еще в 90-е, но до сих пор работает консультантом НФЛ.

«Это один из лучших искусственных газонов на моей памяти», — о покрытии поля, которое готовил лично Том, все отзываются только в восхищенных тонах. Вы можете представить еще человека, который введен сразу в шесть разных Залов славы?





РЕКЛАМА. НУ ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ

В мире музыки хорошо известно, что ты не звезда, если не пела в перерыве финального матча по американскому футболу. Леди Гага готовится сейчас, наверное, к главному выступлению своей жизни.

Точно так же ты не топ-рекламодател ь, если твои ролики не были размещены во время финала. И тут никто не считает отдачу от рекламы (ну, как отбить 5 миллионов, заплаченные за 30-секундную трансляцию?). Как существует кино и фестивальное кино (фильмы, которые рассчитаны не столько на прокатный успех, сколько фестивальный), так существуют рекламные телевизионные ролики разной направленности. К примеру, для «Каннских львов» снимают отдельно, а для телепроката – совсем по-другому. Так вот, и для Супербоула пишут отдельные сценарии роликов и снимают их, будто полнометражное кино – это уже совсем эксклюзивная, мощная, ни на что не похожая история.

Сложно сказать, чья битва напряженнее: у спортсменов в матче или у крупнейших корпораций и обслуживающих их рекламных агентств. Ведь видео должно получиться не просто дорогим. Желательно еще и неожиданным, и эффективным, и – если получится – смешным.

Некоторые рекламные кампании для Супербоула — это уже давно не только те самые полминуты, а сложносочиненные сюжеты. На сам матч приходится только развязка. Сейчас можно увидеть если не большинство роликов целиком, то как минимум тизеры.

Ниже – лишь некоторые из рекламных роликов, которые заранее просочились в открытые и общедоступные источники.

Начнем с звезд НФЛ. Это Том Брэди. Он здесь рекламирует новую технологию, которая позволяет смотреть повторы во время спортивных трансляций с выдающихся ракурсов.





Еще о технологиях. Вот так неожиданно рекламируется возможность создать оригинальный сайт под ключ:





Этот ролик посвящен компании, которая занимается регистрацией доменных имен. Джон Малкович становится дизайнером одежды и в какой-то момент узнает, что сайт ДжонМалкович.ком уже занят неким рыбаком. Настоящий Малкович пытается с ним связаться, разговаривает… Что дальше? Развязка – во время Супербоула.

Автомобили тоже надо рекламировать не сами по себе, а черех тему американского футбола. Переводим: «Если это Бьюик, то мой пацан — это Кэм Ньютон». Кэм — куотербек НФЛ. Остальное поймёте и без перевода: ролик про то, что иногда сложно поверить в то, как хорошо может выглядеть автомобиль.





Знаете, когда на американскую канализацию приходится раз в год максимальная нагрузка? Не знаете. А вот американские водопроводчики знают: во время перерыва между двумя половинками Супербоула. Вот вам высказывание освежителя воздуха на эту актуальную тему.





Ну и немного секса: «Вы полюбите мужчину, который убирает»:

И снова о сексе. Реклама самой лиги, посвященная семейным футбольным традициям. Установлено, что через 9 месяцев после матча за Супербоул в городе-победител е вскакивает рождаемость, и в видео от 2016-го снялись именно такие вот «супербоульные дети».



Это, на самом деле, продолжение прошлогодней истории, когда был показан вот такой ролик:





Согласитесь, сюжет очень креативный.

Здесь – лучшая десятка рекламных роликов Супербоула прошлых лет:

ЕСЛИ ВАМ ЭТОГО МАЛО…

Да, если вы все это посмотрели, прочитали, но вам этого мало, то прочитайте обязательно наши карточки о предстоящем финале.