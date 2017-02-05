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Убойный силовой прием Никиты Задорова, из-за которого вспыхнула драка (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Убойный силовой прием Никиты Задорова, из-за которого вспыхнула драка (видео)

Защитник «Колорадо» Никита Задоров провел сокрушительный хит в матче с «Виннипегом» (5:2).

Для начала «Колорадо» надо поздравить с тем, что команда прервала девятиматчевую серию без побед. Конечно, «лавина» так и останется худшим клубом НХЛ в этом сезоне, а перед дедлайном устроит массовую распродажу состава. Но нельзя ведь проигрывать всем и всегда.

Джером Игинла забил гол и отдал передачу, Мэтт Дюшен отдал три голевых паса, повторив свой личный рекорд... Российский защитник Никита Задоров набрал очко за передачу и провел три силовых приема, один из которых получился таким ярким, что грех его не рассмотреть.


При счете 4:2 в пользу «Колорадо», когда до конца матча еще 10 минут, а команды играют «4 на 4», лучший бомбардир «Виннипега» Марк Шайфли подхватывает шайбу и летит в атаку.

Бабах! На своей синей линии он попадает под сокрушительный хит Никиты Задорова. Кажется, там был чистый удар в голову. Прилетит такой, и можно получить сотрясение мозга, которое поставит крест на сезоне.

Защитник «Виннипега» Джейкоб Труба немедленно бросается в драку и начинает избивать Задорова. Тот вызов не принимает и уходит в «черепаху» - ложится на лед и закрывает голову руками. Тем не менее, получает 7 минут штрафа – за драку и вот этот удар Шайфли. Труба зарабатывает 17 минут, еще и как инициатор драки.

«Я бы мог с ним подраться, если бы захотел, - сказал Задоров. – Труба напрыгнул на меня со спины, вот я и упал. У меня нет проблем с драками, когда мне бросают честный вызов. И теперь не те времена, как 10 лет назад, когда из-за каждого хита нужно было махать кулаками, правда? Хотя в целом претензий к Трубе нет. Если бы наш Дюшен попал под такой хит, я бы тоже побежал бить его обидчика. Это часть игры, и мы должны защищать своих лидеров».

Задоров остался в игре, после чего поучаствовал в голевой комбинации. Посмотрим, не выпишут ли ему дисквалификацию после слушаний в дисциплинарном комитете – это не исключено. Хотя сам Шайфли говорит, что с ним все в порядке.

В целом Никита Задоров в 47 матчах сезона набрал 9 (0+9) очков при 58 минутах штрафа и 126 силовых приемах, 59 блоках. Полезность плохая (-18), но у некоторых его одноклубников еще хуже – например, у Федора Тютина (-19) или Тайсона Берри (-27).

Будет интересно посмотреть на Задорова на чемпионате мира. Кажется, он уже дорос до сборной России.

Матч

Колорадо - Виннипег - 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы:

Игинла (Бушемин, Дюшен), 5:27 (1:0). Лоури (Армиа), 9:35 (1:1). Маккиннон (Ландеског, Рантанен), 14:35 (2:1). Лоури (Бафлин, Уилер), 20:29 (2:2). Ньето (Дюшен, Виркош), 28:03 (3:2). Сёдерберг (Игинла, Комо), 42:04 (4:2). Ньето (Дюшен, Задоров), 59:22 (5:2).

Место и дата

04 февраля 23:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция


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