Радулов забил лучший гол месяца, но его не засчитал судья. «Это колхоз!» (видео)

Форвард «Монреаля» Александр Радулов ярко показал себя в потрясающем матче против «Вашингтона» (2:3).

Это была встреча двух лучших команд Восточной конференции. «Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе, «Монреаль» - в Атлантическом дивизионе. Победили гости – вратарь «Кэпиталз» Брэйден Холтби сделал 20 сэйвов и продлил свою выигрышную серию до 10 матчей. Победный гол забил Никлас Бэкстрем в большинстве, когда все ждали пас на Александра Овечкина – на левый круг вбрасывания, откуда Ови реализует каждый первый момент.

Но Бэкстрем бросил сам и очень красиво попал – вратарь Кэри Прайс ничего с этим не мог поделать.

Вообще после Нового года «Вашингтон» показывает выдающийся хоккей – 15 побед в 18 матчах, первое место в лиге с 76 очками. При этом «Кэпиталз» выигрывают в Монреале в четвертый раз подряд, а если считать с сезона-2010/11, то 11 побед в 12 матчах. Удивительная серия, конечно.

«Я думаю, вы видите, какой мы показываем хоккей, - говорит Овечкин. – Играем просто, стараемся не допускать ошибки. А если их делаем, то выручает голкипер. Очень важно, когда у тебя есть уверенность в тылах. И мы знаем, что такой хоккей приносит нам успех».

WHAT AN AMAZING CELEBRATION! Brings tears to my eyes! #Radu @MarcPDumont Radulov Goal was called off pic.twitter.com/ZBLC4tjZjs

Лучшим игроком «Монреаля» стал Александр Радулов. Сначала он забил отличный гол. А потом забросил вторую шайбу, и она получилась еще краше. Бросок у Раду получился потрясающим, и сам он уже упал на колени, чтобы отпраздновать успех.

Но судья этот гол отменил, потому что в этом эпизоде форвард «Монреаля» Макс Пачиоретти буквально сел на голову вратаря Холтби.

Видели бы вы глаза Александра Радулова в этот момент. У него ведь шедевр отобрали!

Я привожу наблюдения из соцсетей известного комментатора Дмитрия Федорова. И вот еще одно наблюдение. В этом матче… сломался борт. И его долго чинили.

Вот уж правда, «где Радулов – там колхоз!»

Еще нам рассказали, что Александр Радулов после матча не давал интервью. У него были проблемы со ступней, и он отправился к врачу. Будем верить, что это не помешает Радулову играть дальше. Он – самый яркий игрок «Монреаля».

Radulov did not speak post-game, his foot was bleeding post-game and he needed to be tended to. #TSN690