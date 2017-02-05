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Радулов забил лучший гол месяца, но его не засчитал судья. «Это колхоз!» (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии
Радулов забил лучший гол месяца, но его не засчитал судья. «Это колхоз!» (видео)

Форвард «Монреаля» Александр Радулов ярко показал себя в потрясающем матче против «Вашингтона» (2:3).


 Это была встреча двух лучших команд Восточной конференции. «Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе, «Монреаль» - в Атлантическом дивизионе. Победили гости – вратарь «Кэпиталз» Брэйден Холтби сделал 20 сэйвов и продлил свою выигрышную серию до 10 матчей. Победный гол забил Никлас Бэкстрем в большинстве, когда все ждали пас на Александра Овечкина – на левый круг вбрасывания, откуда Ови реализует каждый первый момент.

Но Бэкстрем бросил сам и очень красиво попал – вратарь Кэри Прайс ничего с этим не мог поделать.

Вообще после Нового года «Вашингтон» показывает выдающийся хоккей – 15 побед в 18 матчах, первое место в лиге с 76 очками. При этом «Кэпиталз» выигрывают в Монреале в четвертый раз подряд, а если считать с сезона-2010/11, то 11 побед в 12 матчах. Удивительная серия, конечно.

«Я думаю, вы видите, какой мы показываем хоккей, - говорит Овечкин. – Играем просто, стараемся не допускать ошибки. А если их делаем, то выручает голкипер. Очень важно, когда у тебя есть уверенность в тылах. И мы знаем, что такой хоккей приносит нам успех».

Лучшим игроком «Монреаля» стал Александр Радулов. Сначала он забил отличный гол. А потом забросил вторую шайбу, и она получилась еще краше. Бросок у Раду получился потрясающим, и сам он уже упал на колени, чтобы отпраздновать успех.

Радулов - главный персонаж в монреальском матче. Жаль, что его вторую шайбу отменили😩

Фото опубликовано Дмитрий Федоров (@d_fyodorovdima)

Но судья этот гол отменил, потому что в этом эпизоде форвард «Монреаля» Макс Пачиоретти буквально сел на голову вратаря Холтби.

Видели бы вы глаза Александра Радулова в этот момент. У него ведь шедевр отобрали!

Я привожу наблюдения из соцсетей известного комментатора Дмитрия Федорова. И вот еще одно наблюдение. В этом матче… сломался борт. И его долго чинили.

Вот уж правда, «где Радулов – там колхоз!»

Еще нам рассказали, что Александр Радулов после матча не давал интервью. У него были проблемы со ступней, и он отправился к врачу. Будем верить, что это не помешает Радулову играть дальше. Он – самый яркий игрок «Монреаля».

Матч

Монреаль - Эдмонтон

Место и дата

05 февраля 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция


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