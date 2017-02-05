Радулов забил лучший гол месяца, но его не засчитал судья. «Это колхоз!» (видео)
Форвард «Монреаля» Александр Радулов ярко показал себя в потрясающем матче против «Вашингтона» (2:3).
Это была встреча двух лучших команд Восточной конференции. «Вашингтон» лидирует в Столичном дивизионе, «Монреаль» - в Атлантическом дивизионе. Победили гости – вратарь «Кэпиталз» Брэйден Холтби сделал 20 сэйвов и продлил свою выигрышную серию до 10 матчей. Победный гол забил Никлас Бэкстрем в большинстве, когда все ждали пас на Александра Овечкина – на левый круг вбрасывания, откуда Ови реализует каждый первый момент.
Но Бэкстрем бросил сам и очень красиво попал – вратарь Кэри Прайс ничего с этим не мог поделать.
Вообще после Нового года «Вашингтон» показывает выдающийся хоккей – 15 побед в 18 матчах, первое место в лиге с 76 очками. При этом «Кэпиталз» выигрывают в Монреале в четвертый раз подряд, а если считать с сезона-2010/11, то 11 побед в 12 матчах. Удивительная серия, конечно.
«Я думаю, вы видите, какой мы показываем хоккей, - говорит Овечкин. – Играем просто, стараемся не допускать ошибки. А если их делаем, то выручает голкипер. Очень важно, когда у тебя есть уверенность в тылах. И мы знаем, что такой хоккей приносит нам успех».
WHAT AN AMAZING CELEBRATION! Brings tears to my eyes! #Radu @MarcPDumont Radulov Goal was called off pic.twitter.com/ZBLC4tjZjs— HabsHappy: JeSuisCH (@HabsHappy) 5 февраля 2017 г.
Лучшим игроком «Монреаля» стал Александр Радулов. Сначала он забил отличный гол. А потом забросил вторую шайбу, и она получилась еще краше. Бросок у Раду получился потрясающим, и сам он уже упал на колени, чтобы отпраздновать успех.
Но судья этот гол отменил, потому что в этом эпизоде форвард «Монреаля» Макс Пачиоретти буквально сел на голову вратаря Холтби.
Видели бы вы глаза Александра Радулова в этот момент. У него ведь шедевр отобрали!
Александр Радулов так надеялся, что гол засчитают😩— Дмитрий Федоров (@teo_dima) 4 февраля 2017 г.
Спасибо всем российским игрокам "Вашингтона" и "Монреаля" за прекрасный субботний вечер👍 pic.twitter.com/lGPjw9ueeN
Я привожу наблюдения из соцсетей известного комментатора Дмитрия Федорова. И вот еще одно наблюдение. В этом матче… сломался борт. И его долго чинили.
Вот уж правда, «где Радулов – там колхоз!»
Еще нам рассказали, что Александр Радулов после матча не давал интервью. У него были проблемы со ступней, и он отправился к врачу. Будем верить, что это не помешает Радулову играть дальше. Он – самый яркий игрок «Монреаля».
Radulov did not speak post-game, his foot was bleeding post-game and he needed to be tended to. #TSN690— Amanda Stein (@amandacstein) 4 февраля 2017 г.
Матч
Место и дата
05 февраля 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция