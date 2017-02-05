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Смолов матерится, Дзюба капитанит, «Спартак» отстает. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Смолов матерится, Дзюба капитанит, «Спартак» отстает. Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Краснодар»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Играют все!

Сегодня и завтра спарринги проведут почти все клубы премьер-лиги. Всего 18 матчей. Самые интересные – игра «Зенита» с датским «Оденсе» и две встречи «Краснодара» с чешской «Славией» и корейским клубом «Сувон Самсунг». То есть матчи участников плей-офф Лиги Европы, до старта которого остается меньше двух недель. Сыграет и «Ростов» (с норвежским «Тромсе»), но по своему обыкновению спарринг не покажет.

А накануне «Оренбург» уступил «Словацко» (2:3). Нет, это не словацкий клуб, а чешский. А «Рубин» проиграл хорватскому «Осиеку» (1:2). Хорошая новость – после серьезной травмы на поле вернулся Кузьмин.

Луческу и судьи

Вчера игроки разделились на две группы. Те, кто провел большую часть времени матча со «Спартой», занимались в тренажерном зале. Остальные полтора часа работали на футбольном поле. Завтра «Зенит» проведет очередной спарринг.


Фото: официальный сайт «Зенита»

После матча со «Спартой» Мирча Луческу оценил готовность команды и дебют Ивановича и рассказал, почему капитанская повязка досталась Дзюбе. Помимо прочего, из-за судейской проблемы.

– В первую очередь были проблемы в отношениях с судейством, и нужно было обязательно, чтобы это был россиянин – капитан, который мог бы иметь диалог с судьями.

Согласитесь, звучит как-то странно. И потом, это широко распространенный миф, что капитан команды имеет право разговаривать с арбитром. Такого права у него нет.


Маргасов в «Локо»

Сегодня «Локомотив» встретится с японским клубом «Сенан Бельмаре». А вчера железнодорожники представили еще одного новичка – защитника Маргасова, известного по выступлению за «Ростов».


В нынешнем сезоне Маргасов сыграл всего 323 минуты в составе «Крыльев Советов». Сделал одну голевую передачу. Точность комбинационной игры – 80%, что средне для фланговых защитников. Зато высокая точность передач в штрафную площадь – 60%. Также Маргасов выигрывает 58% единоборств и вступает в 4 отбора за матч. Правда, дриблинг совсем не включает – меньше одной обводки за игру.

Как тренируется Смолов

Накануне «Краснодар» провел тренировку, на которой внимание оператора было сфокусировано на лидере команды.


Настроение у Федора хорошее. Но ругается много. Интересно, по тарифу Сергея Семака на сколько он наговорил?

А сегодня «Краснодар» сыграет с чешской «Славией».


Первая тренировка красно-белых

А «Спартак» только приступил к работе на втором сборе. Полдня красно-белые добирались до места назначения, где их встретили уже прибывшие отдельно Фернандо, Попов и Промес. Вечерняя тренировка включала в себя разминку, упражнения на технику и, собственно, футбол. «Спартак» заметно отстает от графика всех остальных команд, которые уже завершают второй сбор. Тем интереснее за ним следить. Вроде как в Испании нагрузки будут даже больше, чем в Абу-Даби.


Фото: официальный сайт «Спартака»

Ближайшие матчи

05.02. «Арсенал» – «Радник», Босния
05.02. «Урал» – «Рад», Сербия
05.02. «Зенит» – «Оденсе», Дания
05.02. «Рубин» – «Сенан Бельмаре», Япония
05.02. «Терек» – «Дукла», Чехия
05.02. «Краснодар» – «Славия», Чехия
05.02. «Локомотив» – «Сенан Бельмаре», Япония
05.02. «Анжи» – «Вардар», Македония
06.02. «Крылья Советов» – «Шериф», Молдавия
06.02. «Урал» – «Уфа»
06.02. «Амкар» – «Железничар», Босния и Герцеговина
06.02. «Томь» – «Будучность», Черногория
06.02. «Локомотив» – «Сеннерйюск», Дания
06.02. ЦСКА – «Эсбьерг», Дания
06.02. «Уфа» – соперник неизвестен
06.02. «Терек» – «Славия», Болгария
06.02. «Ростов» – «Тромсе», Норвегия
06.02. «Краснодар» – «Сувон Самсунг», Южная Корея

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Михаил Борзыкин
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