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«В России игроками расшвыриваются». Звезда, которую мы отдали Казахстану

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«В России игроками расшвыриваются». Звезда, которую мы отдали Казахстану
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Юлия Путинцева, которая впервые вышла в финал турнира WTA и первый раз войдет в топ-30 после выступления в Петербурге, объяснила, почему теннисисты из России бегут в Казахстан, и рассказала, что ей пишут в соцсетях после побед.

«Не выкладываю фотографии из-за своих суеверий»

На St. Petersburg Ladies Trophy 22-летняя уроженка Москвы впервые в карьере достигла финала турниров WTA. Победы в двух стартовых раундах еще были ожидаемыми, но в четвертьфинальной битве со Светланой Кузнецовой петербургская публика скорее желала Путинцевой поражения. Юлия могла выиграть матч и в двух сетах, если бы не отдала тай-брейк со счета 4:1. В третьей партии Кузнецова была в гейме от победы, но ведя 5:3, в итоге проиграла 5:7.

Столько же сетов представительница Казахстана выдержала и в полуфинале с Доминикой Цибулковой. Путинцева снова проигрывала третий сет, но опять спаслась и победила. В финале силу воли спортсменки проверит француженка Кристина Младенович.

– Вашу последнюю фотографию в инстаграме вы выкладывали до приезда в Петербург. У нас в городе нечего сфотографировать? – спросили теннисистку на пресс-конференции после полуфинала.
– У меня очень много фотографий из Петербурга, но есть свои суеверия, поэтому по ходу турнира я ничего не выкладываю, – улыбаясь, объяснила Путинцева.

Из-за суеверий можно было и не давать интервью перед финалом, но спортсменка не отказалась от разговора с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

– Каково спортсмену выступать на родине под флагом другой страны?
– Я об этом не думаю, если честно (смеется).

– Косых взглядов не чувствуете со стороны?
– У меня таких мыслей не возникает. Я представляю Казахстан, потому что федерация этой страны в меня верит и поддерживает по жизни. Мне приятнее выступать там, чем здесь, где федерация расшвыривается игроками и кричит, что у нас есть и будут спортсмены лучше. Это обидно слышать. Очень рада, что в Казахстане меня ценят и поддерживают.

– Недавно за Казахстан стал выступать еще один российский теннисист Александр Бублик. Чем эта страна привлекает?
– Многими факторами. Там создают очень хорошие и комфортные условия: например, предсезонка проходит в Майами и продолжается целый месяц. Для нас нанимают очень классных физиотерапевтов, тренеров, и само место отличное, нам все организовывают. Где вы в России видели, чтобы игроков собрали и повезли на предсезонку? Если честно, я даже не слышала об этом. Только знала, что организуют сбор на неделю в Дубае, а потом обратно возвращаются в зиму, что неприемлемо для спортсменов высокого класса. Также в Казахстане очень хорошо заботятся о юниорах, им создают все условия, чтобы прогрессировать.

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«Москва или Америка? Самолет!»

– Сайт WTA указывает вашей «резиденцией» Москву, а сами вы говорили, что живете в Америке.
– Я все равно живу в Москве, а в Америке провожу предсезонку и готовлюсь к турниру в Индиан-Уэллсе и US Open.

– Все-таки где чаще бываете?
– В самолете (улыбается).

– Дарья Гаврилова, выступающая за Австралию, рассказывала, что возвращается туда три раза в год. Часто ли вы посещаете Казахстан?
– Я в основном приезжаю на Кубок Федерации, выставочные матчи и другие всякие мероприятия. Мне Казахстан очень нравится, Астана – красивый город. Однако там холодно, поэтому для предсезонного сбора сложно что-то организовать. А так у меня не совпадают графики, я каждую неделю в разных местах, поэтому тяжело построить расписание так, чтобы еще посетить Казахстан.

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– Ваш младший брат Илья выступал в одной из канадских юниорских лиг.
– Он сейчас перешел в «Сарыарку» (Илья Путинцев числится в фарм-клубе «Сарырарки» в чемпионате Казахстана «Темиртау» – Прим.ред.).

– Как вышло, что к 19 годам он провел несколько сезонов в североамериканских командах?
– Илья был в юниорской команде «Бостона», потом его задрафтовал «Галифакс Мусхедс» (команда из главной юниорской лиги Квебека – Прим.ред.). Он очень перспективный, играл хорошо за любой клуб. Когда он выступал, по-моему, на чемпионате мира среди игроков до 14 лет, его заметил как раз «Бостон». Клуб предложил хорошие условия, и он переехал туда. Потом были предложения от «Мусхедс», позже еще куда-то (очевидно, речь о команде «Монктон Уайлдкэтс», где Путинцев начинал сезон 2016/2017 – Прим.ред). Сейчас ему дали хороший контракт в Казахстане.

– В «Сарыарку» Илью позвали, чтобы в будущем и ему сделать казахстанский паспорт?
– Пока я об этом ничего не знаю.

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«Комментарии иногда пишут какие-то отморозки»

– Вы работали в Академии Патрика Муратоглу с Мартиной Хингис. Какой главный совет она вам давала?
– Она много советов дает, поэтому тяжело выбрать именно один. Мартина – очень грамотный человек. Она мне меняла тактику и видение игры. Еще научила, как получать больше удовольствия от игры, чем негатива.

– Вас называют очень эмоциональной теннисисткой.
– Очень трудно быть в теннисе неэмоциональным, потому что иногда все зависит от нескольких удачных обстоятельств. Тяжело сказать, что кто-то суперспокойный. Новак Джокович бьет и разбивает ракетки, Серена Уильямс – тоже. Мы все эмоциональные.

– В кого вы такая?
– Я думаю, сама себя такой сделала (смеется).

– Сдерживать себя приходится?
– Поверьте, очень часто.

– Вы рассказывали, что любите читать комментарии про себя в социальных сетях.
– Там иногда сумасшедшие сидят (смеется).

– Когда сменили гражданство, много сообщений было?
– Тогда я их не смотрела. Начала это делать только сейчас.

– Самый запоминающийся комментарий.
– Иногда какие-то отморозки сидят на самом деле, которые всех оскорбляют. Даже не знаю, что говорить о таких людях. Мне после четвертьфинала против Светланы Кузнецовой написали, что я сделала какую-то ставку при счете 3:3. Потом проигрывала 3:5, но в итоге победила. С удовольствием хотела бы так строить игру: здесь проиграла, в другом месте выиграла. Но на таком уровне, как и любом другом, это невозможно.

– Во время смены гражданства родители просили не читать прессу, чтобы не ломать психику?
– Я ничего не читала, это делал мой папа. Он возмущался, что люди ничего не понимают, ведь мне поменяли гражданство не просто так, у нас с финансами были проблемы. Потом говорил: «Ну, сумасшедших много, завидующих – тоже».

– «Надеюсь, продолжу прогрессировать» – это вы говорили на Кубке Кремля. Прогресс чувствуете?
– Я имела в виду не результаты, а игру. Очень хочу, чтобы она росла, а не рейтинг – это все виртуально. Если показываешь хорошую игру – можешь проигрывать, проигрывать, а потом неожиданно выиграть турнир или победить серьезного соперника. Самое главное – повышать уровень игры. Сейчас я играю достаточно ровно и довольна этим.

«Литература – для баланса». Немка, которую вдохновляют Достоевский и Толстой 

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