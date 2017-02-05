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Джабар Аскеров проведет бой на турнире «Russian Сhallenge 3»

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Международный турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу: Russian Сhallenge 3 пройдет 19 марта в Москве и соберет под сводами УСК «Крылья Советов» сильнейших российских и зарубежных бойцов.

В главном событии вечера чемпион мира по версии «Russian Сhallenge», легенда кикбоксинга из России Джабар Аскеров проведет первую защиту титула в бою против лучшего спортсмена Дании прошлого года Хасана Мухареба. Поединки Джабара Аскерова представляющего БК «АХМАТ» вне всяких сомнений являются украшением любого турнира.

В со-главном бою вечера встретятся Рашид Салихов (боец с безупречным рекордом 11-0) и чемпион мира по версии ТНА Максим Смирнов из Перми.

Украшением вечера станет противостояние двух ярких ударников: чемпиона мира по версии WMC Бейбулата Исаева из Сургута и Ислама Кумыкова из Нальчика. 
В рамках турнира «Russian Challenge 3» пройдет бой за титул чемпиона Москвы по тайскому боксу весовой категории до 65 кг. В ринге сойдутся Мугидинов Абдулмалик и Писарев Александр. 

Еще одним ярким событием станет бой чеченского бойца Арби Эмиева. Также выступлениями в ринге болельщиков порадуют молодые проспекты: Вадим Давыдов, Денис Колотыгин, Эльдар Абуев, Сергей Веселкин, и другие.

В основной программе вечера значятся десять бескомпромиссных поединков по правилам «Russian Challenge» и тайского бокса.

Гостями турнира станут известные российские общественные деятели и представители шоу — бизнеса.



10 бой — За титул Чемпиона Мира Russian Challenge 
71 кг. правила Russian Challenge 
Джабар Аскеров (Дагестан, Россия) — Хасан Мухареб (Копенгаген, Дания) 

9 бой 
71 кг. правила Russian Challenge 
Рашид Салихов (Москва, Россия) — Максим Смирнов (Пермь, Россия) 

8 бой 
86кг. правила Russian Challenge 
Бейбулат Исаев (Сургут, Россия) — Ислам Кумыков (Нальчик, Россия) 

7 бой 
81 кг. правила Russian Challenge 
Сергей Веселкин (Москва, Россия) — Руслан Костин (Щелково, Россия) 

6 бой — за титул Чемпиона Москвы по Тайскому боксу среди профессионалов 
65 кг. правила Тайский бокс 
Александр Писарев (Москва, Россия) — Абдулмалик Мугидинов (Москва, Россия) 

5 бой 
71 кг. правила Тайский бокс 
Арби Эмиев (Грозный, Чечня) — Илья Ойкин (Москва, Россия) 

4 бой 
65 кг. правила Russian Challenge 
Амирджанян Альберт (Подольск, Россия) — Эльдар Абуев (Москва, Россия) 

3 бой 
65 кг. правилаRussian Challenge 
Мухтаров Даниял (Москва, Россия) — Бактияр Акимов (Бишкек, Кыргызстан) 

2 бой 
71 кг. правила Тайский бокс 
Денис Колотыгин (Одинцово, Россия) — Абрамкин Вячеслав (Наро-Фоминск, Россия)

1 бой 
67 кг. правила Тайский бокс 
Давыдов Вадим (Москва, Россия) — Мишкой Василий (Москва, Россия) 

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