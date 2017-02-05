Джабар Аскеров проведет бой на турнире «Russian Сhallenge 3»

Международный турнир по профессиональному кикбоксингу и тайскому боксу: Russian Сhallenge 3 пройдет 19 марта в Москве и соберет под сводами УСК «Крылья Советов» сильнейших российских и зарубежных бойцов.





В главном событии вечера чемпион мира по версии «Russian Сhallenge», легенда кикбоксинга из России Джабар Аскеров проведет первую защиту титула в бою против лучшего спортсмена Дании прошлого года Хасана Мухареба. Поединки Джабара Аскерова представляющего БК «АХМАТ» вне всяких сомнений являются украшением любого турнира.





В со-главном бою вечера встретятся Рашид Салихов (боец с безупречным рекордом 11-0) и чемпион мира по версии ТНА Максим Смирнов из Перми.





Украшением вечера станет противостояние двух ярких ударников: чемпиона мира по версии WMC Бейбулата Исаева из Сургута и Ислама Кумыкова из Нальчика.

В рамках турнира «Russian Challenge 3» пройдет бой за титул чемпиона Москвы по тайскому боксу весовой категории до 65 кг. В ринге сойдутся Мугидинов Абдулмалик и Писарев Александр.





Еще одним ярким событием станет бой чеченского бойца Арби Эмиева. Также выступлениями в ринге болельщиков порадуют молодые проспекты: Вадим Давыдов, Денис Колотыгин, Эльдар Абуев, Сергей Веселкин, и другие.





В основной программе вечера значятся десять бескомпромиссных поединков по правилам «Russian Challenge» и тайского бокса.

Гостями турнира станут известные российские общественные деятели и представители шоу — бизнеса.





10 бой — За титул Чемпиона Мира Russian Challenge

71 кг. правила Russian Challenge

Джабар Аскеров (Дагестан, Россия) — Хасан Мухареб (Копенгаген, Дания)



9 бой

71 кг. правила Russian Challenge

Рашид Салихов (Москва, Россия) — Максим Смирнов (Пермь, Россия)



8 бой

86кг. правила Russian Challenge

Бейбулат Исаев (Сургут, Россия) — Ислам Кумыков (Нальчик, Россия)



7 бой

81 кг. правила Russian Challenge

Сергей Веселкин (Москва, Россия) — Руслан Костин (Щелково, Россия)



6 бой — за титул Чемпиона Москвы по Тайскому боксу среди профессионалов

65 кг. правила Тайский бокс

Александр Писарев (Москва, Россия) — Абдулмалик Мугидинов (Москва, Россия)



5 бой

71 кг. правила Тайский бокс

Арби Эмиев (Грозный, Чечня) — Илья Ойкин (Москва, Россия)



4 бой

65 кг. правила Russian Challenge

Амирджанян Альберт (Подольск, Россия) — Эльдар Абуев (Москва, Россия)



3 бой

65 кг. правилаRussian Challenge

Мухтаров Даниял (Москва, Россия) — Бактияр Акимов (Бишкек, Кыргызстан)



2 бой

71 кг. правила Тайский бокс

Денис Колотыгин (Одинцово, Россия) — Абрамкин Вячеслав (Наро-Фоминск, Россия)



1 бой

67 кг. правила Тайский бокс

Давыдов Вадим (Москва, Россия) — Мишкой Василий (Москва, Россия)