Джабар Аскеров проведет бой на турнире «Russian Сhallenge 3»
Гостями турнира станут известные российские общественные деятели и представители шоу — бизнеса.
10 бой — За титул Чемпиона Мира Russian Challenge
71 кг. правила Russian Challenge
Джабар Аскеров (Дагестан, Россия) — Хасан Мухареб (Копенгаген, Дания)
9 бой
71 кг. правила Russian Challenge
Рашид Салихов (Москва, Россия) — Максим Смирнов (Пермь, Россия)
8 бой
86кг. правила Russian Challenge
Бейбулат Исаев (Сургут, Россия) — Ислам Кумыков (Нальчик, Россия)
7 бой
81 кг. правила Russian Challenge
Сергей Веселкин (Москва, Россия) — Руслан Костин (Щелково, Россия)
6 бой — за титул Чемпиона Москвы по Тайскому боксу среди профессионалов
65 кг. правила Тайский бокс
Александр Писарев (Москва, Россия) — Абдулмалик Мугидинов (Москва, Россия)
5 бой
71 кг. правила Тайский бокс
Арби Эмиев (Грозный, Чечня) — Илья Ойкин (Москва, Россия)
4 бой
65 кг. правила Russian Challenge
Амирджанян Альберт (Подольск, Россия) — Эльдар Абуев (Москва, Россия)
3 бой
65 кг. правилаRussian Challenge
Мухтаров Даниял (Москва, Россия) — Бактияр Акимов (Бишкек, Кыргызстан)
2 бой
71 кг. правила Тайский бокс
Денис Колотыгин (Одинцово, Россия) — Абрамкин Вячеслав (Наро-Фоминск, Россия)
1 бой
67 кг. правила Тайский бокс
Давыдов Вадим (Москва, Россия) — Мишкой Василий (Москва, Россия)