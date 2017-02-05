В четыре касания. Гениальный гол игрока молодежки «Рубина» (видео)

В контрольном матче на сборах молодежка «Рубина» обыграла сверстников из АПОЭЛа, а один из голов получился просто потрясающий.

«Рубин-м» переиграл киприотов со счетом 2:0, а Дмитрий Каменщиков забил ударом через себя, предварительно трижды подработав мяч в воздухе.

Каменщиков - игрок юношеской сборной России, который провел сезон в молодежной команде «Рубина», но в заявку на матч основного состава не попадал.