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В четыре касания. Гениальный гол игрока молодежки «Рубина» (видео)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
В четыре касания. Гениальный гол игрока молодежки «Рубина» (видео)
Источник: ФК «Рубин»

В контрольном матче на сборах молодежка «Рубина» обыграла сверстников из АПОЭЛа, а один из голов получился просто потрясающий.

«Рубин-м» переиграл киприотов со счетом 2:0, а Дмитрий Каменщиков забил ударом через себя, предварительно трижды подработав мяч в воздухе.

Каменщиков - игрок юношеской сборной России, который провел сезон в молодежной команде «Рубина», но в заявку на матч основного состава не попадал.   

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