С мячом, в полете, на подлодке: как сборная по бенди добралась до финала ЧМ
Путь сборной России по хоккею с мячом до финала чемпионата мира глазами нашего фотокорреспондента Дарьи Исаевой.
Найти дорогу до арены, где идет чемпионат мира по бенди несложно. Светящаяся тропинка ведет болельщика практически от главной железнодорожной станции.
Если играет Швеция, значит, зал не будет пустой. В остальное время желающих смотреть хоккей с мячом немного. Рекламу чемпионата мира запустили только за неделю до начала. А высокие цены на билеты распугали избалованную бенди публику.
Шведы привычно играют в суперменов на льду.
Финны непривычно удивляются количеству мячей в своих воротах.
Евгению Иванушкину остался один шаг до 154-го мяча за сборную и еще один и до нового рекорда чемпионатов мира.
Российская сборная летает не хуже шведской. В сегодняшнем финале выяснится, чьи полеты самые результативные.
Игроки нашей сборной отчаянно цепляются за мяч даже если не получается скользить, стоять или лететь.
Правое плечо наших игроков имеет особенную защиту.
Даже если на финал никто не придет, то самая верная болельщица все равно будет на месте.
Иногда на льду срабатывает тактика плаща-невидимки. Но для этого нужна определенная сноровка.
Иначе можно и стены дворца разломать немного.
Мы не то, чтобы на подводной лодке, но от финала уже никуда не деться. Капитан улыбается, значит, прорвемся.
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