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Гимн и шоу в перерыве матча. Главные «изюминки» Супербоула

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гимн и шоу в перерыве матча. Главные «изюминки» Супербоула
Источник: Reuters

Все меньше времени остается до главного матча года по американскому футболу. Наверное, среди наших читателей уже нет, кому не знакомо значение слова «Супербоул» – самого рейтингового и по рекламным доходам (вот здесь – очень любопытная инфографика), и по числу зрителей у экранов (никакое другое ни спортивное, ни политическое событие не может сравниться по телерейтингам: взгляните на график), и самого крутого с точки зрения организации шоу, о чем «Советский спорт» уже подробно писал.

ГИМН ПЕРЕД СТАРТОМ

Как известно, участие в Супербоуле престижно не только для команд. Большой честью для музыкальных исполнителей является возможность исполнить гимн США перед началом игры.

В прошлом году это делала Леди Гага. Просто посмотрите. Это надо увидеть:

Из самых запоминающихся выступлений прошлых лет – Бейонсе (2004).

В разные годы его исполняли Дайана Росс (1982), Нил Даймонд (1987), Уитни Хьюстон (1991), Шер (1999), группа Backstreet Boys (2001), Мэрайя Кэри (2002), Кристина Агилера (2011) и Алиша Кис (2013).

Дважды гимн исполняли Ансамбль Грамблингского университета (1968, 1975), Билли Джоэл (1989, 2007), Аарон Невилл (1990, 2006) и хор Академии ВВС США (1972, 2005).

В этом году выступит кантри-исполнитель Люк Брайан.

ШОУ В ПЕРЕРЫВЕ

Музыкальное шоу – часть Супербоула на протяжении всего полувека его истории. Устраивается пауза в большом перерыве – между второй и третьей четвертями матча.

Но до 1992 года выступали, как правило, местные оркестры, хоровые коллективы или ансамбли из вузов тех городов, что принимают Супербоул. Рейтинг трансляции в перерыве традиционно падал, что не устраивало бродкастеров.

В 1992 году канал Foxсделал даже пародийное шоу, где показывал часы с обратным отсчетом до начала третьей четверти. Сколько вам еще осталось терпеть, мол… И этот ход оправдал себя: рейтинг был даже выше, чем во время всех перерывов прежних лет!

Тогда годом позже решились на эксперимент. Решили приглашать звезд и делать звездное шоу. Были сомнения: кто согласится устроить шоу на 9 минут?

Но когда в 1993 году позвали Майкла Джексона, все сомнения в правильности выбранного шага отпали сами собой.


Телеаудитория матча возросла сразу на 21 млн человек по сравнению с прошлым годом! Это был фееричный и ни с чем не сравнимый рекорд. Выступление короля поп-музыки по праву считается одним из лучших за всю историю. И именно это положило начало новому формату выступлений в перерывах Супербоула.

После Джексона в них участвовали Стиви Уандер, Энрике Иглесиас, Aerosmith, 'N Sync, Бритни Спирс, U2, Стинг, Джастин Тимберлейк, Пол Маккартни, The Rolling Stones, Принс, Мадонна, Red Hot Chili Peppers и Кэти Пэрри. В 2016 году выступили группа Coldplay и Бейонсе, Бруно Марс и Марк Ронсон.

В этом году ждем Леди Гагу.

Ждем Супербоул и информации о нем на сайте «Советского спорта», а пока читаем наши карточки об этой игре.

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