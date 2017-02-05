Тимофей Маргасов: С детства болел за Сычева
24-летний новичок «Локомотива» Тимофей Маргасов сразу после подписания 3,5-летнего контракта пообщался с российскими
журналистами на испанском сборе.
- Легко ли вас отпустили
«Крылья Советов»?
- Тяжеловато – не хотели, чтобы я уходил. Но мой контракт там действовал до конца сезона, поэтому переход состоялся. И я этому очень рад.
- В этом чемпионате вы провели
за «Крылья» всего пять матчей. Почему?
- Тренера надо спрашивать, ставить или нет – его решение. Возможно, дело в том, что я присоединился к команде поздновато, когда уже была определенность с составом.
- Вы родом из Тольятти. В
детстве за какую команду болели?
- Честно? За «Локомотив». При том, что на матчах железнодорожников никогда не был. Зато когда в тольяттинской академии разбивались на команды по симпатиям, всегда отстаивал цвета «Локомотива».
- Интересное совпадение. И кто
же был вашим любимым игроком?
- Предметно стал следить за футболом с восьми лет. Из тех времен и симпатии. Семин привел команду к чемпионству в 2004 или 2005 году – не помню. Много было эмоциональных матчей с большим количеством голов. А выделялись Сычев с Лоськовым. Да, пожалуй, Сычев любимый. Я начинал в детстве как раз на его позиции.
- Нет сожалений, что не
удалось у Бердыева в «Ростове» закрепиться?
- Я, в общем-то, закрепился, сыграл 25 матчей. Но закончился контракт и поступило предложение из Европы. Клуб не скажу, страна – Португалия. А потом трансфер сорвался в последний момент.
- У вас закончился контракт – и «Ростов» не предложил новый?
- Предлагал. Но очень уж хотелось поиграть в Европе. А когда не сложилось, возвращаться в «Ростов» было уже поздно. Так и оказался в «Крыльях».
- Что Бердыев пожелал на
прощание?
- Поблагодарил за совместную работу, пожелал удачи. И я ему.
- В чем, по-вашему, феномен
«Ростова»?
- В дисциплине на поле. Все знают, что делать, и что сделает другой игрок. Бьются друг за друга.
- В «Локомотиве» у вас
серьезные конкуренты – Виталий Денисов, Янбаев.
- И Боря Ротенберг, и молодые ребята. Буду биться за место в основе, доказывать игрой свое право выходить на поле.
- Вы универсал в плане амплуа.
И все же какая позиция вам ближе?
- Справа в защите, пожалуй. Но и слева не чувствую дискомфорта.
- Помните матч, проигранный
«Мордовии», из-за которого «Ростов» лишился чемпионства? Всякие слухи про него
ходили.
- До меня эти слухи не дошли. Мы точно не специально проиграли, ведь на кону были золотые медали!
- Задержки зарплаты в
«Ростове» осложняли жизнь?
- Для меня это не имело никакого значения. Главное – играть!