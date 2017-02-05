Тимофей Маргасов: С детства болел за Сычева

24-летний новичок «Локомотива» Тимофей Маргасов сразу после подписания 3,5-летнего контракта пообщался с российскими журналистами на испанском сборе.

- Легко ли вас отпустили «Крылья Советов»?

- Тяжеловато – не хотели, чтобы я уходил. Но мой контракт там действовал до конца сезона, поэтому переход состоялся. И я этому очень рад.

- В этом чемпионате вы провели за «Крылья» всего пять матчей. Почему?

- Тренера надо спрашивать, ставить или нет – его решение. Возможно, дело в том, что я присоединился к команде поздновато, когда уже была определенность с составом.

- Вы родом из Тольятти. В детстве за какую команду болели?

- Честно? За «Локомотив». При том, что на матчах железнодорожников никогда не был. Зато когда в тольяттинской академии разбивались на команды по симпатиям, всегда отстаивал цвета «Локомотива».

- Интересное совпадение. И кто же был вашим любимым игроком?

- Предметно стал следить за футболом с восьми лет. Из тех времен и симпатии. Семин привел команду к чемпионству в 2004 или 2005 году – не помню. Много было эмоциональных матчей с большим количеством голов. А выделялись Сычев с Лоськовым. Да, пожалуй, Сычев любимый. Я начинал в детстве как раз на его позиции.

- Нет сожалений, что не удалось у Бердыева в «Ростове» закрепиться?

- Я, в общем-то, закрепился, сыграл 25 матчей. Но закончился контракт и поступило предложение из Европы. Клуб не скажу, страна – Португалия. А потом трансфер сорвался в последний момент.

- У вас закончился контракт – и «Ростов» не предложил новый?

- Предлагал. Но очень уж хотелось поиграть в Европе. А когда не сложилось, возвращаться в «Ростов» было уже поздно. Так и оказался в «Крыльях».

- Что Бердыев пожелал на прощание?

- Поблагодарил за совместную работу, пожелал удачи. И я ему.

- В чем, по-вашему, феномен «Ростова»?

- В дисциплине на поле. Все знают, что делать, и что сделает другой игрок. Бьются друг за друга.

- В «Локомотиве» у вас серьезные конкуренты – Виталий Денисов, Янбаев.

- И Боря Ротенберг, и молодые ребята. Буду биться за место в основе, доказывать игрой свое право выходить на поле.

- Вы универсал в плане амплуа. И все же какая позиция вам ближе?

- Справа в защите, пожалуй. Но и слева не чувствую дискомфорта.

- Помните матч, проигранный «Мордовии», из-за которого «Ростов» лишился чемпионства? Всякие слухи про него ходили.

- До меня эти слухи не дошли. Мы точно не специально проиграли, ведь на кону были золотые медали!

- Задержки зарплаты в «Ростове» осложняли жизнь?

- Для меня это не имело никакого значения. Главное – играть!