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Александр Кержаков: На Дворцовой площади не должно быть фан-зоны

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Кержаков: На Дворцовой площади не должно быть фан-зоны
Источник: «Советский спорт»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков вновь вернулся к горячей для Санкт-Петербурга теме – организации фан-фоны для болельщиков на трех предстоящих в городе крупных футбольных форумах – Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и чемпионате Европы-2020.

Напомним, что изначально предложенная идея организовать фан-зону на Дворцовой площади вызвала серьезную критику со стороны городских властей.

– Да, есть негативное отношение к тому, чтобы делать фан-зону на Дворцовой площади, – признавал глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

В итоге власти решили использовать в качестве такой площадки на ближайшем из трех турниров Конюшенную площадь, а уже затем определиться на два последующих.

Александр Кержаков, участвуя в очередном заседании Общественного совета по туризму, предложил компромиссный вариант: Дворцовую площадь все-таки использовать, но не как фан-зону, а для различных футбольных активностей: например, провести футбольный матч на Дворцовой площади Санкт-Петербурга во время чемпионата мира-2018.

– Допустим, можно организовать мини-чемпионат по футболу среди болельщиков, – сказал нападающий. – Или, например, провести футбольный матч на Дворцовой площади, собрать «звездную» команду. Нужно оставить память и впечатления у болельщиков о нашем городе не только как о городе, славном своей архитектурой, но и как об интересном месте.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

Александр Кержаков на днях дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту», в котором откровенно ответил на многие вопросы. Подробнее интервью можно будет прочитать во вторник, 7 февраля, в свежем выпуске издания «Советский спорт Футбол».


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