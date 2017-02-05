Сотня «Барсы», 500 матчей Лама… Главные цифры европейских футбольных выходных

«Советский спорт» собрал главные цифры этих европейских футбольных выходных.

100 голов «Барселоны»

Сезон-2016/17 складывается для грандов буднично. Для «Барсы» «Атлетик» был легким – 3:0 и первой из всех команд Европы забила 100 мячей во всех турнирах.

Третий гол каталонцев, который забил Видаль, стал для клуба сотым в сезоне. Наступают на пятки сине-гранатовым только футболисты «Реала». У них пока 98 мячей.

100 голов «Монако»

Чемпионат Франции в этом году заставляет обратить на себя внимание даже тех, кто далек от французской эстетики. Невероятная бойня за чемпионство между «Ниццей», «ПСЖ» и «Монако» на протяжении сезона треплет нервы болельщикам.

Благодаря крупной победе «Монако» над «Ниццей» (3:0), парни Леонардо Жардима повторили успех «Барселоны».

4500 голов «Атлетико»

«Атлетико» обыграл «Леганес» (2:0) и четвертым из клубов примеры добрался до отметки в 4500 голов в чемпионатах страны.

До «матрасников» таким достижением уже могли хвалиться «Реал», «Барселона» и практически тезка из Бильбао – «Атлетик».

20 голов Фалькао

Фалькао, было время, забивал всем подряд. И в «Порту», и в «Атлетико». Затем колумбийца сразили травмы. Аренда в «Челси» не помогла выйти на былой уровень, переход в «Монако» – тоже.

Но Радамель отметился дублем в знаковом для клуба матче с «Ниццей» и впервые с сезона-2012/13 забил 20 мячей во всех турнирах (включая сборные). Тогда в составе «Атлетико» Фалькао наколотил 31 мяч, да и сейчас у нападающего есть полгода на улучшение показателей четырехлетней давности.

Радамель Фалькао Источник: Reuters

100 бомбардиров «Саутгемптона»

Еще пару лет назад «Саутгемптон» курсировал между премьер-лигой и чемпионшипом. Времена изменились, и команда до прошлого сезона была самой прогрессирующей в мировом футболе: год от года результаты только улучшались.

Красивую тенденцию подчеркнул новичок команды Габбьядини, недавно перебравший в Англию из «Наполи». Итальянец отличился в игре с «Вест Хэмом» (1:3) и стал сотым игроком «святых», забивавшим голы (за исключением голов в свои ворота) в премьер-лиге. Кстати, гол Габбьядини также стал 400-м для итальянских футболистов в чемпионате Англии.

300-й хет-трик в английской премьер-лиге

Форварда «Эвертона» Лукаку в матче против «Борнмута» (6:3) было не остановить. Бельгиец сделал покер, а его третий гол в ворота Боруца оказался памятными для всей лиги. Хет-трик Лукаку (до покера оставалась минута) стал 300-м подобным достижением за все время существования лиги.

500 матчей Лама за «Баварию»

Пусть игра против «Шальке» закончилась для «Баварии» вничью, для нестареющего капитана мюнхенцев Лама она стала 500-й в футболке клуба. Статистика сумасшедшая: 500 матчей, 477 – в стартовом составе, 333 победы, 16 голов и 58 результативных передач.

250 поражений «Фрайбурга»

Штиндль из менхенгладбахской «Боруссии» не только принес своей команде победу над «Фрайбургом» (1:0), но и нанес сопернику 250-е поражение в истории Бундеслиги. Так «Фрайбург» стал главным неудачником в чемпионате Германии.