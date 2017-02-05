Игрок «Спартака» упал с 20-го этажа... Выжил – и теперь забивает голы! (видео)

Невероятный случай стал известен обозревателю «Советского спорта». Бывают же такие истории!

Началось все с простого конкурса.

В одной из социальных сетей у меня спросили, какой гол мне нравится больше.

Один

Два

Три



Четыре



Все эти шайбы забросил 18-летний Максим Антонов из «Спутника».



Ну я сказал, что четвертый гол – самый красивый. С моей точки зрения, конечно. Вообще щелчок у парня что надо.

А вот видео от болельщиков, как в прошлом сезоне Антонов играл за «ХК Челны» из МХЛ.

Но самое поразительное – в другом. Я разговорился с мамой Макса, а она между делом сообщает: «Девять лет назад мой сын упал с 20 этажа. Думали, что хоккею конец. А у него вот какой характер!»



– В смысле? – говорю. – Как это, с 20 этажа упал?

И вот какую историю мне рассказали.

«Девять лет назад, 19 января в день Крещения, Макс приехал домой после матча. Тогда он играл еще за московский «Спартак». И собрался в магазин, который у нас находится на первом этаже.

Ушел и долго его не было. Потом в подъезде был шум. Я не помню, кто прибежал и сказал что Макс упал в шахту.

Потом выяснилось, что он зашел в лифт, а ему диспетчер говорит: выходи, лифт сломан. Он стал выходить, и в этот момент кабина резко поехала вниз. Как она его не разрезала напополам – это чудо. Только содрала кожу сзади и разорвала ногу. В момент движения кабины у Макса одна нога была на 20 этаже, другая – в лифте.

Так вот, кабина потащила его вниз. Он зацепился руками за железный порог 20-го этажа. Но в этот момент закрывались первые двери лифта и зажали ему руки. Он разжал руки и полетел вниз за кабиной. На нем был теплый плотный костюм, и это его спасло. Падая, он цеплялся костюмом за крюки (держатели) и тормозил падение.

Макса достали между 12 и 13 этажами, так как лифт там застопорился. Он его там догнал. Повезли сына в реанимацию. В машине «скорой» он врачам говорит: скажите, я буду играть в хоккей? А сам ногами пошевелить не может.

Сломанный и разорванный, так и ехал в больницу. Там его зафиксировали в гипсе, и он пролежал пролежал до конца апреля. В больницу к нему все ходили – и ребята из команды, и тренер (в то время у него тренером был Хацей).

Потом месяц еще дома провалялся, хотели делать пластическую операцию. Но когда пришли к врачу, он сказал, если найдете мазь ируксол, то может, и не придется делать операцию. В России ее не было тогда, пришлось в Германии покупать. Привезли, и она за 1,5 недели все стянула.

…Когда мы последний раз пришли к сыну в больницу, Макс впервые встал на ноги. Так обрадовался и говорит: «Я стою!» А папа ему: «Ты еще играть будешь!»

С начала лета, 1 июня, отец приступил к тренировкам на земле, физику ему делал. Сначала потихоньку бег, висы на турнике. Так они все лето занимались. Заново учились бегать и кататься. На коньки его ставили в РГУФКе на Черкизовской. Там был в годах мужчина, он тренировал маленьких. Вот и Макса заново поставил на коньки. Первым же его тренером, который ставил на коньки, был Бирюков в ЦСКА.

3 или 4 сентября, когда начался сезон, Максу попала шайба под колено, где при падении в лифте был вырван кусок. Прям туда, в самое место. Он так сильно заорал от боли! Привезли на лавку, а он врачу: «Морозь!»

На тот момент «Спартак» проигрывал 2:3. Ему заморозили, он вышел и сравнял счет.

…А я часто вспоминаю, как Макса везли в больницу, и он не уронил ни слезинки. Все о хоккее спрашивал, буду ли играть. Первый сезон он провел в МХЛ Б, выступая за «ХК Челны». Сейчас выступает за «Спутник» из Альметьевска».

От себя добавлю две вещи:

– Макс по статистике – первый в команде: 30 (13+17) очков в 50 матчах. Выпускник школы «Белые медведи», тренер – Денис Николаевич Пиголицын;

– это самая удивительная история, которую я слышал в последнее время.