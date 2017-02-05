Стадионы многократного открытия

«Советский спорт» уже не раз обращался к теме стадионов – уже функционирующих и только строящихся. Наш обозреватель Сергей Данилевич решил сегодня затронуть довольно болезненную тему: что происходит со стадионами после их «открытия».

На этой неделе мы узнали некоторые детали, связанные с предстоящим открытием стадиона «Динамо». Не сказать, что они очень уж перевернули наши представления о том, как у нас открываются арены. Но симптоматичные вещи прозвучали не из уст какого-то «анонимного источника» – смелость их произнести взял на себя вполне конкретный руководитель. Да, можно будет сказать, что они вырваны из контекста, что руководитель сам сетовал на подобный подход. Но речь сейчас не об этом.

Наши знания о том, что любой спортивный объект (как и вообще любое спортивное сооружение) сначала проектируется, потом строится, потом вводится в эксплуатацию (читай, открывается) и потом активно эксплуатируется, оказываются раз за разом подкорректирован ы жизнью. Точнее, жизненной практикой.

Я сейчас не про многократные перепроектирован ия говорю, как это было, к примеру, со стадионом «Зенита» на Крестовском острове. Там всё объясняется банальными вещами, в том числе тем фактором, который спрогнозировать было невозможно: в 2007 году стадион начали строить исходя из одних задач, а в 2010 году выяснилось, что впереди – чемпионат мира. Ясно, что есть большая разница – провинциальный стадиончик для внутреннего чемпионата или арена для главных мировых спортивных форумов. Перепроектирован ий этих было, правда, больше, чем одно, но пусть это уже останется на совести тех, кто принимал эти решения – не о том мы хотим поговорить.

В строительстве частенько выходят за заранее отведенные сроки. Так в нашей стране было всегда: в советские времена была замечательная фраза-отмазка «смежники подвели» (когда смотрел киножурналы, создавалось впечатление, что абсолютно у всех в стране были некие «смежники», главной вредительской задачей которых было вечно «подводить»), теперь говорят иначе – то ссылаются на изменение курсов валют, то на удорожание материалов клевещут. Даже импортозамещение , помнится, приплести пытались. Смысл в том, что ничего вовремя не открывается. Или же требует каких-то нечеловеческих авралов.

Клеветать исключительно на нашу страну не буду. Как это было в Украине перед Евро-2012, все помнят прекрасно. Про ЮАР и Бразилию все слышали, все знают и помнят. Не так давно это было, так что тратить время читателей не буду. Цифры готовности стадионов к ЧМ-2018 – вполне себе сносные. Это, конечно, не означает, что не случатся никакие временные подвижки. Они и случаются: в «Лужниках» обещали летом провести матч за Суперкубок России – перенесли. Теперь поговаривают, что и с другими стадионами придется вносить коррективы. Но в целом – ситуация, далекая от катастрофы.

Я к чему все это? Лучше сто раз перенести открытие, чем делать что-то наспех, а потом закрывать стадион заново. Помнится, приехав на открытие «Казань-Арены» (ее обещали возвести то к 2011, то к 2012 году, но с трудом успели к старту Универсиады-2013 ), слушал много историй от местных строителей и инженеров. Суть их сводилась к одному: не верьте обещаниям чиновников, что очень скоро здесь будут играться футбольные матчи, стадион не готов, кровлю ещё монтировать и монтировать. На мой недоуменный вопрос: а где ж мы тогда сидим, если не на стадионе? Он ведь уже открыт и мы через несколько минут будет смотреть церемонию открытия, а спустя полторы недели – здесь же, церемонию закрытия. Мне показывали на гигантскую конструкцию из мачт, которые держали многочисленные прожектора, различные подвесные конструкции для церемонии. Но главное предназначение их было – служить дополнительной опорой для кровли.

– Вот увидишь, потом тебе скажут, что матчи не состоятся, так как разбирают конструкцию, оставшуюся с Универсиады.

– Но ее демонтировать-то несколько дней, наверное?

– Ну-ну…

Вынужден признать: официально ее демонтировали месяца четыре, если не больше. А соревнования провели только два года спустя. И то не футбольные, а почему-то – по водным видам спорта. Но потом пришло время и футбола.

То есть стадион открыли, а потом закрыли и стали достраивать. Только назвали это демонтажом конструкций, который занял на деле два года.

Утверждать, что с сочинским стадионом «Фишт» – та же история, я не берусь. Просто не знаю. Да и строители такие разговорчивые мне не встречались. А может, молчать научились. Но факт остаётся фактом: стадион открыли к Олимпиаде-2014, провели точно также две церемонии – открытия и закрытия Олимпийских Игр, а потом на несколько лет закрыли – чтобы готовиться к ЧМ-2018.

Памятна многим история с «Мегаспортом», который открыли к чемпионату мира-2007, а спустя несколько лет закрыли, так как обнаружили трещины в конструкции. Несколько лет состязания не проводились. Но вроде бы просто перестраховались – всё обошлось. Сейчас все в порядке.

Я понимаю ситуацию со стадионами, которые строятся к чемпионату мира-2018. Чемпионат надо где-то играть. И наверняка опять будет аврал. Дай бог, чтоб не по всем объектам одновременно. Хотелось бы, чтобы потом их не закрывали на годы, чтобы к чему-то «адаптировать».

Но объясните, зачем нелепая спешка, например, со стадионом «Динамо», который вообще никоим образом ко всем этим международным форумам отношения не имеет?

Читаю на днях интервью с председателем ВФСО «Динамо» Владимиром Стржалковским. Процитирую фрагмент:

«Я слышал от управляющей компании, что существует идея открыть стадион в день рождения Льва Яшина – 22 октября 2017 года… Так вот, есть идея открыть стадион, а потом закрыть и достраивать».

Я вот перечитал несколько раз. Там длинная цитата, и цитируемый чиновник отнюдь не со всеми вещами, которые циркулируют в недрах клуба, соглашается. Но я не могу понять глубинный смысл этого. Вы закрывали стадион в 2008 году (сам был на матче с «Томью», где выламывал на память себе стульчик), чтобы с 2009 по 2011 годы провести реконструкцию и новое строительство. Вы все равно много раз уже не успели. Приходили-уходил и самые разные люди в «динамо» и из «Динамо», а стадион все строился. Так зачем мы сейчас гоним к странным образом выбранной дате. Дата, конечно, не странная – день рождения великого вратаря, но она уж очень некруглая – 88! Китайцам только понравится, они восьмерки очень любят. Нумерологически красиво, но вот китайцы пока на наш футбольный рынок еще не пришли – все впереди. Но почему, в самом деле, к 88-летию? Почему не к 85? Не к 90? Не к 100?

Сколько же надо будет потратить денег, чтобы открыть стадион на одну игру? Поясните мне, какой в этом смысл? Ведь строительство в итоге только затянется. Зачем вся эта история со стадионами многократного открытия? Неужели потрачено меньше, чем планировали?