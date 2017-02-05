«Салават» на краю. Сейчас судьба уфимцев в руках у новосибирцев

Уфимский клуб опустился уже на восьмую строчку в турнирной таблице Востока. И рискует впервые за девять сезонов КХЛ не выйти в плей-офф.

Увы, «Салават Юлаев» продолжает катиться в пропасть, которая все ближе. Девять поражений кряду! После фиаско в пятницу от ЦСКА, уфимцы отступили к самой границе зоны плей-офф – на восьмую строчку в турнирной таблице Востока, пропустив вперед «Барыс», «Куньлунь» и «Адмирал».

И для команды Игоря Захаркина речь уже не идет о том, чтоб забраться в рейтинге повыше и выйти в первом раунде на более удобного соперника. Под большим вопросом само участие обладателя Кубка Гагарина-2011 и бронзового призера КХЛ-2016 в плей-офф.

Ведь на девятом месте в таблице расположилась амбициозная «Сибирь». Для новосибирцев не принять участие в поей-офф – тоже мощный удар по имиджу. И надо сказать, что в субботу «Салавату» уже очень повезло, что сибиряки неожиданно уступили дома «Амуру», потеряв три очка. В случае их победы уфимцы уже оказались бы за пределами Кубковой восьмерки.

Но и сейчас «Сибирь отстает от «Салавата» всего на три очка! При ‘том, уфимцы проведут после паузы в чемпионате всего два матча, а новосибирцы – три. То есть по потерянным баллам соперники уже равны!

На практике же это означает очень простую вещь. Если команда Андрея Скабелки победит в трех оставшихся поединках, то именно она и выйдет в плей-офф. Независимо от того, как проведет свои матчи «Салават». Пусть хоть он их оба выиграет со счетом 10:0. Потому что при равенстве очков, место команд в таблице определяется по количеству побед в основное время. И у новосибирцев их больше, чем у уфимцев.

В феврале «Сибирь» встретится с «Барысом», «Югрой» и «Автомобилистом» . Все соперники ей вполне по силам.

Если же «юлаевцы», которым предстоит дома биться с «Ак Барсом» и «Ладой», после перерыва продолжат проигрывать, то их теоретически могут обойти также «Нефтехимик» и «Автомобилист».

Горечи болельщикам «Салавата» добавляет еще и то, что в еще более отчаянном положении находится и «Толпар». Молодежная уфимская команда уже опустилась на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Перед ней находятся «Кузнецкие медведи», у которых не только на три очка больше, но еще и матчей сыграно аж на пять меньше. Отыграть такой гандикап – из области фантастики. Все идет к тому, что и «Толпар» также впервые в истории МХЛ не примет участие в борьбе за Кубок Харламова.

Неужели одного из лидеров КХЛ ждет фиаско сразу в двух лигах?

СКАЗАНО!

– В перерыве нам надо сбросить груз, который накопился от всех этих проигранных матчей. Надо всё забыть. У нас много дней на подготовку. Думаю, что две оставшиеся игры мы проведём не так, как последние поединки. Болельщиков я прекрасно понимаю. Когда команда показывает такие результаты, они вправе нам обидные речевки кричать. Ничего страшного в этом нет. Наоборот, хочу ещё раз извиниться перед ними. Пока мы катимся вниз. Будем ждать двух оставшихся матчей, которые мы должны выиграть.

Игорь ГРИГОРЕНКО, капитан «Салавата Юлаева»