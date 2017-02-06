Непобежденный. Самые зрелищные бои в карьере Виталия Минакова
6 февраля исполняется 32 года лучшему тяжеловесу в российском ММА Виталию Минакову (18-0), который на данный момент занимает 18-е место в рейтинге лучших миксфайтеров в мире в своей весовой категории.
«Советский спорт» решил вспомнить самые зрелищные бои в карьере непобежденного спортсмена.
9
Соперник: Эдди Санчес
Когда: 7 июня 2012 года
Где: Москва, Россия
Турнир: Fight Nights – Битва под Москвой 7
Статус поединка: рейтинговый
8
Соперник: Рон Спаркс
Когда: 19 июня 2013 года
Где: Оклахома, США
Турнир: Bellator 96
Статус поединка: полуфинал Гран-при в тяжелом весе
7
Соперник: Владимир Старченков
Когда: 2 ноября 2012 года
Где: Онтарио, Канада
Турнир: Bellator 79
Статус поединка: дебют в Bellator
6
Соперник: Райан Мартинес
Когда: 31 июля 2013 года
Где: Нью-Мексико, США
Турнир: Bellator 97
Статус поединка: финал Гран-при в тяжелом весе
5
Соперник: Александр Волков
Когда: 15 ноября 2013 года
Где: Нью-Джерси, США
Турнир: Bellator 108
Статус поединка: титульный в тяжелом весе
4
Соперник: Чейк Конго
Когда: 4 апреля 2014 года
Где: Нью-Джерси, США
Турнир: Bellator 115
Статус поединка: защита чемпионского титула
3
Соперник: Джеронимо Мондрагон
Когда: 25 сентября 2015 года
Где: Дагестан, Россия
Статус поединка: рейтинговый
2
Соперник: Джош Коупленд
Когда: 11 декабря 2015 года
Где: Москва, Россия
Статус поединка: рейтинговый
1
«>Соперник: Петер Грэхем
Когда: 17 июня 2016 года
Где: Санкт-Петербург, Россия
Статус поединка: рейтинговый