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Непобежденный. Самые зрелищные бои в карьере Виталия Минакова

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Непобежденный. Самые зрелищные бои в карьере Виталия Минакова

6 февраля исполняется 32 года лучшему тяжеловесу в российском ММА Виталию Минакову (18-0), который на данный момент занимает 18-е место в рейтинге лучших миксфайтеров в мире в своей весовой категории.

«Советский спорт» решил вспомнить самые зрелищные бои в карьере непобежденного спортсмена.

9

Соперник: Эдди Санчес
Когда: 7 июня 2012 года
Где: Москва, Россия
Турнир: Fight Nights – Битва под Москвой 7
Статус поединка: рейтинговый

8

Соперник: Рон Спаркс
Когда: 19 июня 2013 года
Где: Оклахома, США
Турнир: Bellator 96
Статус поединка: полуфинал Гран-при в тяжелом весе

7

Соперник: Владимир Старченков
Когда: 2 ноября 2012 года
Где: Онтарио, Канада
Турнир: Bellator 79
Статус поединка: дебют в Bellator

6

Соперник: Райан Мартинес
Когда: 31 июля 2013 года
Где: Нью-Мексико, США
Турнир: Bellator 97
Статус поединка: финал Гран-при в тяжелом весе

5

Соперник: Александр Волков
Когда: 15 ноября 2013 года
Где: Нью-Джерси, США
Турнир: Bellator 108
Статус поединка: титульный в тяжелом весе

4

Соперник: Чейк Конго
Когда: 4 апреля 2014 года
Где: Нью-Джерси, США
Турнир: Bellator 115
Статус поединка: защита чемпионского титула 


3

Соперник: Джеронимо Мондрагон
Когда: 25 сентября 2015 года
Где: Дагестан, Россия
Статус поединка: рейтинговый 

2

Соперник: Джош Коупленд
Когда: 11 декабря 2015 года
Где: Москва, Россия
Статус поединка: рейтинговый

1

«>Соперник: Петер Грэхем
Когда: 17 июня 2016 года
Где: Санкт-Петербург, Россия
Статус поединка: рейтинговый

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