Непобежденный. Самые зрелищные бои в карьере Виталия Минакова

6 февраля исполняется 32 года лучшему тяжеловесу в российском ММА Виталию Минакову (18-0), который на данный момент занимает 18-е место в рейтинге лучших миксфайтеров в мире в своей весовой категории.



«Советский спорт» решил вспомнить самые зрелищные бои в карьере непобежденного спортсмена.

9

Соперник: Эдди Санчес

Когда: 7 июня 2012 года

Где: Москва, Россия

Турнир: Fight Nights – Битва под Москвой 7

Статус поединка: рейтинговый

8

Соперник: Рон Спаркс

Когда: 19 июня 2013 года

Где: Оклахома, США

Турнир: Bellator 96

Статус поединка: полуфинал Гран-при в тяжелом весе

7

Соперник: Владимир Старченков

Когда: 2 ноября 2012 года

Где: Онтарио, Канада

Турнир: Bellator 79

Статус поединка: дебют в Bellator

6

Соперник: Райан Мартинес

Когда: 31 июля 2013 года

Где: Нью-Мексико, США

Турнир: Bellator 97

Статус поединка: финал Гран-при в тяжелом весе

5

Соперник: Александр Волков

Когда: 15 ноября 2013 года

Где: Нью-Джерси, США

Турнир: Bellator 108

Статус поединка: титульный в тяжелом весе

4

Соперник: Чейк Конго

Когда: 4 апреля 2014 года

Где: Нью-Джерси, США

Турнир: Bellator 115

Статус поединка: защита чемпионского титула





3

Соперник: Джеронимо Мондрагон

Когда: 25 сентября 2015 года

Где: Дагестан, Россия

Статус поединка: рейтинговый

2

Соперник: Джош Коупленд

Когда: 11 декабря 2015 года

Где: Москва, Россия

Статус поединка: рейтинговый

1

«>Соперник: Петер Грэхем

Когда: 17 июня 2016 года

Где: Санкт-Петербург, Россия

Статус поединка: рейтинговый