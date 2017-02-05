Кто в шубе, а у кого первый личный титул? Чем запомнился турнир в Петербурге

«Советский Спорт» – о поражении Уильямс, прорыве Вихлянцевой и других ярких событиях второго турнира WTA в Петербурге.

Винус Уильямс не убедила

Организаторы и болельщики мечтали о финале Уильямс – Кузнецова, но за пару недель до старта Spb Ladies Trophy Винус вышла в финал Australian Open и отдала там все силы, которые остались у нее к 36 годам. Поэтому уже во втором круге (стартовый первые четыре сеяные теннисистки пропускают – Прим.ред.) знаменитая американка без борьбы уступила француженке Кристине Младенович. Сразу из Петербурга 11-я ракетка мира не уехала: на следующий день после поражения Винус провела автограф-сессию, которая полностью заблокировала холл «СИБУР АРЕНЫ» на целый час.

А еще она купила шубу и сделала свою самую атмосферную фотографию в Петербурге.

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Винчи стрельнула, но не выстрелила

Уже в четвертьфинале стало ясно, что у турнира будет новый победитель: Роберта Винчи уступила все той же Младенович и не смогла защитить титул.

Но вряд ли итальянка сильно расстроилась: время в Петербурге она провела неплохо, а выстрел из пушки Петропавловской крепости точно запомнит на всю жизнь.

Молодые порадовали, опытные расстроили

Россиянкам, которых в основной сетке было шесть, турнир скорее не удался: Екатерина Макарова и Анна Калинская вылетели в первом круге, Дарья Касаткина – во втором.

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До 1/4 финала дошли Елена Веснина и Светлана Кузнецова, а в полуфинале внезапно оказалась 19-летняя Наталия Вихлянцева. 1/2 финала на турнире категории Premier у нее была впервые, в сложном трехсетовом матче она проиграла Младенович. После турнира молодая россиянка станет 88-й ракеткой мира – это ее самая высокая позиция в карьере.

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Финалистки нервировали

Турнир в Петербурге получился очень представительным: три игрока из топ-10, шесть – из топ-20. Но в финале встретились 51-я ракетка мира Младенович и 34-я Путинцева.

Для Путинцевой, которая с 2012-го выступает за Казахстан, это первый финал WTA, у Младенович – пятая попытка взять титул в одиночке после 16 побед в парном разряде.

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Младенович по ходу матча вела 6:2, 5:2, но Путинцева с помощью вернулась в игру и сделала финал незабываемым: перевела его в третий сет. В решающей партии Младенович вновь вела с большим преимуществом – 5:1 и вновь довела счет до 5:4. Но на этот раз француженка удачно подала на матч и без сил упала на корт – встреча продолжалась 2 часа 39 минут.

Теперь Петербургу нужен Итоговый

Spb Ladies Trophy-2017 должен был стать проверкой для организаторов – готов ли Итоговый турнир года переехать из Сингапура в Петербург.

– Руководство WTA изучает Петербург, мы продолжаем обсуждать проведение здесь Итогового турнира, – сказал гендиректор турнира Александр Медведев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». – Сам город должен произвести впечатление – это беспроигрышная карта. Конечно, наш опыт: четыре турнира WTA и ATP, плюс Neva Cup. Это должно показать, что у нас слабых мест нет. На турниры собираются полные трибуны в выходные дни. К сожалению, в будние дни мы пока не можем этим похвалиться. Но эта проблема есть не только в России. Я бывал на многих турнирах, когда на неделе очень мало людей. Но матчи Итогового турнира проходят вечером – думаю, мы обеспечим посещаемость.

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Скорее всего, в этой ситуации важнее мнение самих игроков: Симона Халеп, Елена Веснина, Доминика Цибулкова и Светлана Кузнецова высказались в поддержку переезда Итогового турнира в Петербург, а Винус Уильямс даже пообещала скрестить за это решение пальцы.

Решение за WTA, но есть ощущение, что оно на поверхности.