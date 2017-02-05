С Фарфаном без фанфар. «Локо» с новичком в составе уступил японцам
В контрольном матче на испанском
сборе «Локомотив» уступил японскому «Сенан Бельмаре» (0:2).
Сезон
уж близится, а Колкера все нет.
Потенциальный новичок «Локомотива» приходит в себя после 20-дневной давности
веселья в Лондоне, где Колкер выбрал в качестве подмостков для своего
релакс-шоу одну из железнодорожных станций. Он знал?
За
нарушение уклада английской жизни британец был оштрафован. Может, потому
президент «Локомотива» Илья Геркус, вернувшись
из Лондона, и ответил на мой вопрос «как съездили?»: «Неудачно».
А пока
в обороне продолжают трудиться Чорлука и Пейчинович. Кроме них место на поле в
первом тайме получил Фарфан, о котором чуть ниже расскажу подробно. Пока же
добавлю: японцы, сыгравшие утром против «Рубина», выставили на игру с «Локо»
основу. В ней обнаружились два бразильца, которых тут же опознал Гилерме: они пересекались где-то в
Бразилии по молодости. Встреча вышла короткой, но теплой.
Еще
одна деталь: первый тайм Юрий Семин
смотрел с трибуны. Конечно, не верхний ярус «Лужников», но тактика все ж
виднее. И Фарфан тоже.
Так вот
о Фарфане. Перуанец занял на поле место Миранчука,
которого впервые не включили в основу. К чему бы это? Окопался Фарфан на своей
позиции основательно. А если учесть фактуру его могучих ног, пожалуй, и
вкопался. Он тяжеловат, конечно. Пока. Но пустым новичка я бы не назвал.
Желание
понравиться, скажем, не побуждало Фарфана к авантюрам. Играл назад и через
короткий пас, но не потому, что только так и умеет. Ему бы чаще получать мяч,
все-таки по расположению на поле – ключевая фигура. Но чаще не выходило. А
когда выходило, предложений от адресатов возможных передач поступало не много.
Надо бы
отметить и саму схему «Локомотива». Это был один из вариантов 3–5–2, при
котором Виталий Денисов и Янбаев «крышевали» фланги по всей их
длине, Майкон изображал форварда, А
Фарфан и Коломейцев (в более
глубокой оттяжке) пытались творить в районе центральной оси.
Выход
таков: навесов было много, комбинаций не очень. А замыкающим фланговые передачи
чаще всего оказывался Янбаев. Фарфана же есть смысл наблюдать дальше. Сбросит
килограмма четыре, получит поддержку от людей с пониманием и пасом – возможен
толк.
Во
втором тайме Семин полностью обновил состав – и снова было на кого посмотреть.
В познавательном, а не хвалебном плане, – хвалить в «Локомотиве» пока некого.
Японцы
попали в штангу, пробив из-под Ротенберга,
но это мелочи. Важнее другое:
– Натхо довольно тонок, но ему нужно
смелее брать инициативу на себя;
– Маргасов на левом фланге защиты – как
там и был;
– Галаджан впереди не слишком ярок;
– Касаеву на фоне сгонки веса тяжело,
должно пройти время прежде чем восстановится резвость;
– Миранчук не позволил составить впечатления о своей игре – ни хорошего, ни
плохого.
Первый мяч «Локо» пропустил после проникающего паса по центру штрафной. Помешать автору гола опекавший его Ротенберг не сумел. Второй гол вышел похожим: на этот раз обыграть себя позволил Лысов.
«Локомотив» – «Сенан Бельмаре» – 0:2 (0:0)
Голы: Сунсуке, 81; Сейя, 85
«Локомотив» (первый тайм): Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Баринов, Коломейцев, Фарфан, Майкон
«Локомотив» (второй тайм): Коченков, Ротенберг, Лапшов, Лысов, Маргасов, Ндинга, Натхо, Касаев, Ал.Миранчук, Галанин, Галаджан