С Фарфаном без фанфар. «Локо» с новичком в составе уступил японцам

В контрольном матче на испанском сборе «Локомотив» уступил японскому «Сенан Бельмаре» (0:2).

Сезон уж близится, а Колкера все нет. Потенциальный новичок «Локомотива» приходит в себя после 20-дневной давности веселья в Лондоне, где Колкер выбрал в качестве подмостков для своего релакс-шоу одну из железнодорожных станций. Он знал?

За нарушение уклада английской жизни британец был оштрафован. Может, потому президент «Локомотива» Илья Геркус, вернувшись из Лондона, и ответил на мой вопрос «как съездили?»: «Неудачно».

А пока в обороне продолжают трудиться Чорлука и Пейчинович. Кроме них место на поле в первом тайме получил Фарфан, о котором чуть ниже расскажу подробно. Пока же добавлю: японцы, сыгравшие утром против «Рубина», выставили на игру с «Локо» основу. В ней обнаружились два бразильца, которых тут же опознал Гилерме: они пересекались где-то в Бразилии по молодости. Встреча вышла короткой, но теплой.

Еще одна деталь: первый тайм Юрий Семин смотрел с трибуны. Конечно, не верхний ярус «Лужников», но тактика все ж виднее. И Фарфан тоже.

Так вот о Фарфане. Перуанец занял на поле место Миранчука, которого впервые не включили в основу. К чему бы это? Окопался Фарфан на своей позиции основательно. А если учесть фактуру его могучих ног, пожалуй, и вкопался. Он тяжеловат, конечно. Пока. Но пустым новичка я бы не назвал.

Желание понравиться, скажем, не побуждало Фарфана к авантюрам. Играл назад и через короткий пас, но не потому, что только так и умеет. Ему бы чаще получать мяч, все-таки по расположению на поле – ключевая фигура. Но чаще не выходило. А когда выходило, предложений от адресатов возможных передач поступало не много.

Надо бы отметить и саму схему «Локомотива». Это был один из вариантов 3–5–2, при котором Виталий Денисов и Янбаев «крышевали» фланги по всей их длине, Майкон изображал форварда, А Фарфан и Коломейцев (в более глубокой оттяжке) пытались творить в районе центральной оси.

Выход таков: навесов было много, комбинаций не очень. А замыкающим фланговые передачи чаще всего оказывался Янбаев. Фарфана же есть смысл наблюдать дальше. Сбросит килограмма четыре, получит поддержку от людей с пониманием и пасом – возможен толк.

Во втором тайме Семин полностью обновил состав – и снова было на кого посмотреть. В познавательном, а не хвалебном плане, – хвалить в «Локомотиве» пока некого.

Японцы попали в штангу, пробив из-под Ротенберга, но это мелочи. Важнее другое:

– Натхо довольно тонок, но ему нужно смелее брать инициативу на себя;

– Маргасов на левом фланге защиты – как там и был;

– Галаджан впереди не слишком ярок;

– Касаеву на фоне сгонки веса тяжело, должно пройти время прежде чем восстановится резвость;

– Миранчук не позволил составить впечатления о своей игре – ни хорошего, ни плохого.

Первый мяч «Локо» пропустил после проникающего паса по центру штрафной. Помешать автору гола опекавший его Ротенберг не сумел. Второй гол вышел похожим: на этот раз обыграть себя позволил Лысов.

«Локомотив» – «Сенан Бельмаре» – 0:2 (0:0)

Голы: Сунсуке, 81; Сейя, 85

«Локомотив» (первый тайм): Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, Михалик, В.Денисов, И.Денисов, Баринов, Коломейцев, Фарфан, Майкон

«Локомотив» (второй тайм): Коченков, Ротенберг, Лапшов, Лысов, Маргасов, Ндинга, Натхо, Касаев, Ал.Миранчук, Галанин, Галаджан