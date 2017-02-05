Не наш Ниш. Как россияне проиграли сербам в Кубке Дэвиса

Сборная России на выезде в Нише уступила Сербии в первом круге Кубка Дэвиса и теперь будет играть за право остаться в Мировой группе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖОКОВИЧА

Новак Джокович не собирался ехать в Ниш. Все изменил Денис Истомин. Сенсационно обыграв серба во втором круге Australian Open, он преждевременно отправил Новака домой. Так у экс-первой ракетки мира появилось лишнее время на отдых, а заодно – горячее желание исправиться в глазах болельщиков. Например – выступив за национальную команду. В итоге Джокович стал единственным теннисистом из топ-10 рейтинга, сыгравшем в Кубке Дэвиса на этой неделе. И заодно – тем парнем, который снизил до нуля шансы России на попадание в четвертьфинал.

Ведь принимали сербы в Нише именно нашу сборную.

Шамиль Тарпищев не стал мудрить с составом, и вызвал тех, кто стоит выше в рейтинге – Андрея Кузнецова, Карена Хачанова, Даниила Медведева и Константина Кравчука. При этом основную ставку сделал на молодых, 20-летних – Хачанова с Медведевым. Именно им доверили выступление в одиночках.

– Выбор получился скорее стратегическим, – пояснял свое решение Тарпищев. – Если мы хотим побеждать, надо равномерно распределить возможности ребят. Сомнений в том, что Кузнецов с Кравчуком будут играть пару, не было изначально. Так что Андрею в первый день решили предоставить отдых. Кто выйдет на корт в воскресенье – решим по ситуации.

Жаль, решать в третий день ничего не пришлось..

– Конечно, риск есть, ведь молодежь не может играть ровно. Но в любом случае, это большая школа для молодых ребят. Тем более, Хачанов и Медведев – теннисисты очень амбициозные, – продолжал Тарпищев. – Карен должен попробовать победить Виктора Троицки. Медведев точно навяжет Джоковичу борьбу. Я удивлен его невероятной рассудительностью. Даниил вырос в плане качества игры. Он прибавляет не по дням, а по часам. Так что способен доставить Новаку немало неприятностей.

СУДОРОГИ НА КОРТЕ

У обоих для успеха было все. Желание, мотивация, хорошая форма… У Хачанова – даже победный опыт в игре с Троицки – в Ухане он обыграл его в полуфинале. Но не хватило важного – опыта затяжных встреч.

В пятницу Карен впервые за карьеру сыграл пять сетов. Сил на концовку не хватило – Виктор дожал соперника в заключительный момент, взяв партию на тай-брейке (8:6).

– Конечно, я расстроен результатом. Но доволен тем, как поборолся, – признал Хачанов. – И я, и Виктор выложились на 100 процентов. Да, на решающем тай-брейке я вел, но надо было продолжать атаковать. А у меня уже сводило ноги, я не мог бегать, был вынужден рисковать. В итоге – допустил ошибки. Что поделаешь – просто не повезло…

Та же беда произошла с Медведевым, но только раньше. Отлично начав поединок с Джоковичем и даже взяв у серба первый сет, Даниил резко сдал физически. Пришла усталость, началась судороги, на этом – закончилась борьба. Причем, закончилась досрочно – россиянин снялся в самом начале четвертой партии.

– Медведев – потрясающий молодой парень! Уверен, его ждет большое будущее. Жаль, что в итоге Даниил не довел нашу встречу до конца, но так бывает, – хвалил соперника сам Джокович. – Я неудачно стартовал, но затем смог вернуться в игру где-то в середине второго сета. С того момента начал ощущать себя уверенней. Хотя добиться перевеса в счете было непросто.

Увы, расчет Тарпищева не оправдался и в отношении пары. Кравчук и Кузнецов, хоть силы сэкономили, в субботу верно их использовать так и не смогли. Все тот же Троицки (и как успел восстановиться?) плюс 40-летний Ненад Зимонич – играющий капитан своей команды – принесли Сербии последнее очко.

Мировая группа

1-й круг

Сербия – Россия – 4:0