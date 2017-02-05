К сожалению, день рождения… Россия не смогла выиграть чемпионат мира

«С днем рождения, Сергей Анатольевич!» – скандировали российские болельщики после полуфинала с Финляндией. Главный тренер сборной России наверняка подумал, что лучшим подарком стала бы победа в финале ЧМ-2017 по хоккею с мячом. Но 58 лет наставнику исполнилось 4 февраля, а золотой матч был на следующий день.

Сборная России выиграла четыре последних чемпионата мира. Но ни в одном из них победа не была безоговорочной и убедительной. Наши вырывали победы, выгрызали трофеи и золотые медали. Доля везения была, прямо скажем, очень серьезной. Так, согласитесь, долго продолжаться не могло. Нельзя во встречах примерно равных команд (Россия и Швеция) побеждать всегда. Ниточка оборвалась в Сандвикене.

Шведы поставили на этот чемпионат все. Уговорили остаться в сборной двух Андреасов 42-летнего вратаря Бергвалла (6-кратный чемпион мира назло фортуне выходил на лед с 13-м номером) и 39-летнего защитника Веста. 36-летний Моссберг заявил, что хочет завершить карьеру в сборной победой в родном городе. Это он сказал перед финалом!

… После тяжелейшего матча с финнами наши торопились в гостиницу. Уехали, когда было уже 22.00 по местному времени. До выезда на решающий матч оставалось ровно 16 часов. В них нужно уместить два переезда (до отеля около 25 км), восстановительны е процедуры, ужин, завтрак, сон и сбор на игру. Всего-то. Шведы себе выкроили на три часа больше. Эта усталость скажется, когда табло финала будет показывать 90.30.

Шведы уже топчутся у бортиков перед выходом на лед, а россияне в раздевалке слушают наставления Сергея Мяуса: «В атаку нужно переходить очень быстро. Только перехватили – сразу пас вперед. Внимательнее на первых минутах». Дверь открыта, хорошо, что слышу слова настроя только я. Ровно в 15.50 включается легендарная группа АС/DC и наши оправляются в бой.

Девушка, исполняющая российский гимн, запинается и мелодию подхватывают российские болельщики вместе с хоккеистами. «Славься страна, мы гордимся тобой», - допевают все вместе, с подключившейся исполнительницей .

Вопреки опасениям в дебюте распределяют роли на поле россияне. Шведы – в массовке и не выходят за центр поля. Арбитры отменяют гол Алмаза Миргазова., но первый опасный момент – за шведами. Мы сами затолкали себя в болото и сами же героически вытянули. А тут и гол подоспел – Янис Бефус добивает мяч после удачного розыгрыша углового удара и «выстрела» в перекладину – 1:0! Шведы отряхнули перышки и жестко ответили яростным и голевым выпадом местного любимца Моссберга.

Ближе к перерыву судья назначает опасный штрафной у ворот соперника. С трибун несется: «Женя Иванушкин забей, не-то удалю из друзей в соцсетях».

И вдогонку: «Нужен гол в раздевалку!» Иванушкин это точно не слышит, но бьет от души. Бергвалл зачем-то падает на колени, а мяч рвет паутину в «девятке». С этой минуты Евгений – соавтор голевого рекорда чемпионатов мира. У них с Сергеем Обуховым – по 154 мяча. И тут же Миргазов аккуратненько стреляет под перекладину – 3:1. Вот это уже кое-что. Кто говорил, что наши не умеют забивать со стандартов?

Шведы уходят в раздевалку разъяренные. Кто-то лупит клюшкой (цена больше 100 евро) по косяку. Все цело, но грохот на весь коридор. А администратор нашей команды швед Хокан Нигрен выставляет на своей страничке в соцсетях фото кубка и слова мы ведем 3:1. Эх, мало он общается с россиянами и, наверное, не знает поговорку «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».

В начале второго тайма перед пресс-трибуной старушка лет 60-65 натягивает на кофту желтую майку шведской сборной с 21-м номером и надписью KARLS. Подмигивает: мол, мы еще поборемся. Кто бы сомневался!

Судьи, кажется, совсем перестали свистеть фолы шведов. Удар по клюшке – играйте, уходит от желтых – от ворот. Наши не спорят, терпят. Как учили. Эдлунд выскакивает один на один с Романом Черных, почти обводит его и вскидывает руки, чтобы праздновать гол, но наш вратарь успевает отбить мяч. Приходится Эдлунду вместо ликования хвататься за голову. Россияне на трибунах заряжают: «Рома! Рома!» Черных еще несколько раз серьезно выручает, в одном моменте он отражает четыре (!) удара почти в упор. Вот он – лучший на сегодня вратарь мира! Но тот же Эдлунд подлавливает нашу оборону на ошибке – 3:2.

Шведы давят, трибуны ревут. Российские журналисты гадают: кто же из наших сможет прибавить и снять этот кошмар. Максим Ишкельдин? Бефус? Миргазов? Пока не получается. 20 минут до конца, 19, 18, 17… Как же медленно бегут секунды. Игроки в красной форме устали, замен почти нет.

Шведы тоже еле ползают, но быстрее наших. Даже электрический Эдлунд носится не очень быстро, как в начале игры. Однако свой третий гол желтые вымучивают – 3:3 после углового. 85-я минута.

Это еще не все: Гильям подставляет клюшку под прострел – есть решающий мяч ЧМ-2017. Табло показывает 90.30.

Старушка в майке с 21-м номером и надписью KARLS рыдает на плече подруги.

Занавес.

Сандвикен (Швеция)

Чемпионат мира

Финал

Россия – Швеция – 3:4 (3:1) текстовая трансляция

Голы: Бефус, 20 (1:0); Моссберг, 23 (1:1); Иванушкин, 41; Миргазов, 42 (3:1); Эдлунд, 61; Петтерссон, 85; Гильям (3:4)

Штраф: 10-10

2888 зрителей

Матч за 3-е место

Финляндия – Норвегия – 11:1