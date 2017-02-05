Президент Эстонии заявилась на лыжный марафон

О необычном лыжном марафоне, в котором решила принять участие действующий глава Эстонии, сообщили практически все СМИ. Президент не победила на дистанции, но PR стране обеспечила.

Нечасто увидишь ситуацию, когда действующий глава государства участвует в спортивных состязаниях. В Эстонии случилось явное исключение из правил. Президент страны Керсти Кальюлайд решила пробежаться на лыжах. Ну, пробежаться – это мы сильно, конечно, выразились. Все-таки 50 километров – это лыжный марафон. Но преодолела глава государства его без особой одышки. Правда, и заняв только 70-е место. Сколько человек заявлялось в Лахти на лыжный марафон Finlandia-hiihto , не сообщается.

Первая женщина на посту президента Эстонии, Керсти Кальюлайд привыкла к марафонам, шутят в Эстонии. На недавних выборах она стала президентом в шестом туре (утомлять вас перечислением нюансов сложной системы выборов – голосование то в рийгикогу, то в коллегии выборщиков, то снова в рийгикогу, так называется здесь парламент – не будем). Но здесь марафон выдался ничуть не менее легкий: тяжелейшую 50-километровую дистанцию глава государства преодолела за 4 часа, 7 минут и 30,4 секунды.

Самое забавное – в том, что г-жа Кальюлайд должна быть всегда в сопровождении охраны и помощников. В итоге пришлось бежать и тем, и другим. Вместе с Кальюлайд марафонскую дистанцию преодолели трое полицейских, отвечающих за безопасность президента. Руководитель президентской канцелярии Тийт Рийзало финишировал рядом с Кальюлайд - 4:07.31,1, красиво пропустив даму вперед и отстав на 0,7 секунды.



Охрана вокруг президента в глаза не бросалась

Спортивный подвиг не остался незамеченным российскими журналистами. Мария Командная, как и многие другие, поддержала этот почин.

В эти выходные в Лахти прошёл лыжный марафон 50К. Его проехала действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд (время 04:07). Круто! — Мария Командная (@komandnaya) 5 февраля 2017 г.

Иронизировать над невысоким результатом не буду. Тут ведь главное – не победа, а участие. А когда это делает глава государства, то чем не повод заставить говорить о своей стране за рубежом?

Эстонские спортсмены не слишком удачно выступили на последней Олимпиаде: завоевали лишь бронзовые награды в гребле. Все остальные фавориты остались вне пьедестала.



Гребец Андрей Ямся демонстрирует только что завоеванную награду Рио обозревателю «Советского спорта»

Однако в стране прекрасно понимали: ставка на спортсменов с точки зрения PR страны – правильная. Сколько шума было вокруг сестричек-тройня шек Луйк! Они даже не все финишировали (бежали женский марафон), но за интервью к красавицам-блонд инкам выстраивали гигантские очереди!



В дни Олимпиады вся Эстония была увешана постерами со спортсменками