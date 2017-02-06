Федор готовится к Bellator, а Саша — к «Ахмату». 20 новостей в ММА за неделю

Определились соперники для Андрея Корешкова в Bellator, Магомеда Бибулатова в UFC и Виталия Минакова в Fight Nights. С кем подерется Саша Емельяненко в Грозном? «Советский спорт» напоминает, что случилось в мире смешанных единоборств за минувшую неделю.



Результаты

1) 5 февраля в Хьюстоне (США) прошел турнир UFC Fight Night 104, в главном поединке которого 30-летний американец Деннис Бермудес сразился с Чен Сон Джоном по прозвищу «Корейский зомби».

Южнокорейский боец не дрался с 2013 года, так как два года отслужил в южнокорейской армии. В первом раунде поединка против Бермудеса он отправил соперника на настил. Судья остановил поединок.





Результаты турнира UFC Fight Night 104:

1. Чес Сон Джон победил Денниса Бермудеза — КО, 1-й раунд

2. Фелис Херрик победила Алексу Грассо — единогласное решение судей

3. Джеймс Вик победил Абеля Трухильо — удушающий прием, 3-й раунд

4. Волкан Оздемир победил Овинса Сен-Прю — единогласное решение судей

5. Марчел Фортуна победил Энтони Хэмильтона — КО, 1-й раунд

6. Джессика Андраде победила Анджелу Хилл — единогласное решение судей

7. Кертис Блейдис победил Адама Милстеда — ТКО, 2-й раунд

8. Чез Скелли победил Криса Грутжемашера — удушающий прием, 2-й раунд

9. Рикардо Рамос победил Мишинори Танаку — единогласное решение судей

10. Тесиа Торрес победила Бэк Роулингс — единогласное решение судей

11. Нико Прайс победил Алекса Мороно — ТКО, 2-й раунд

12. Халил Рунтри победил Дэниэла Джолли — КО, 1-й раунд

Видео недели

2) Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум провел мастер-класс для детей из Грозного в клубе «Ахмат«. В мероприятии также участвовали и дети самого Кадырова.



Цитата недели

3) Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор считает, что он выше уровнем, чем россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон, которые поспорят за звание «временного» чемпиона организации на турнире UFC 209.

«В UFC мне ничего не говорили про временный пояс. Бизнес есть бизнес. Им нужно привлекать внимание, потому что эти двое претендентов на пояс временного чемпиона – мешки. Они небрежные, беспорядочные. На их бои неприятно смотреть. Эти два клоуна именно такие. Два мешка дерутся за временный пояс чемпиона. Они должны быть очень рады, что я сейчас отдыхаю, беру перерыв, потому что у них появился небольшой шанс подумать, что они на топ уровне. Но в реальности они даже не близко. Они оба уйдут в глухой нокаут, оба закостенелые, оба дикие и слишком небрежные».

Новость недели

4) Российский боец ММА Александр Емельяненко планирует подписать соглашение c лигой WFCA (World fighting championship Akhmat).

- Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с клубом «Ахмат», а с лигой WFCA, это надо подчеркнуть. Это, конечно, единое целое, они связаны, но все-таки стоит развести эти понятия. Клуб не имеет ничего против выступления Емельяненко в лиге. На данный момент соглашение не подписано, идет процесс переговоров. В лиге «Ахмат» он будет выступать и, как и все, будет бороться за чемпионство, вступит в чемпионскую гонку наравне со всеми. У нас расписано три турнира: турнир, который пройдет сегодня, турнир 25 числа в Москве, а также 25 марта в Казахстане. Пока что в данный момент весь кард забит. Было бы интересно, конечно, чтобы Александр выступил в Москве, но понятно, что на подготовку у него сейчас времени практически нет, - заявил руководитель пиар-службы клуба «Ахмат» и лиги WFCA Адам Ахмадов.

Александр Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима. В конце ноября 2016 года Воронежский областной суд назначил Емельяненко два года исправительных работ вместо остававшегося срока в тюрьме.

Саша Емельяненко - в Грозном

Другие новости

5) Телеканал «Матч ТВ» может прекратить показ боев UFC. Права на трансляцию турниров промоушена в 2017 году на территории России приобрела компания «Телеспорт», которая пока не смогла договориться с «Матч ТВ».

«Первичный обладатель медиаправ UFC принял решение о передаче лицензии на трансляции 2017 года на территории РФ локальному российскому агенту-посреднику, – сообщили в пресс-службе «Матч ТВ». – К сожалению, стоимость этих прав для тех, кто хотел бы полномасштабно показать данные трансляции российским телезрителям, увеличена кратно по сравнению с предшествующим периодом.

Наш канал понимает интерес аудитории к мероприятиям UFC и делает все возможное в рамках переговорного процесса, чтобы российские телезрители смогли увидеть в эфире данные состязания. В случае согласования финансовых и коммерческих условий, устраивающих все стороны, мы незамедлительно сообщим болельщикам и телезрителям о графике трансляций».

Напомним, 4 марта UFC проведет бой за титул временного чемпиона мира в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым из России и Тони Фергюсоном из США.

6) Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович готовится к поединку за звание чемпиона Fight Nights в тяжелом весе против Кирилла Сидельникова в зале AKA JYM в Сан-Хосе (Калифорния, США). Он тренируется с такими именитыми спортсменами, как Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Даниэль Кормье. Напомним, бой Павлович — Сидельников состоится 31 марта в Москве. (ФОТО)



7) 1 февраля бывшей чемпионке Strikeforce и UFC в легчайшем весе Ронде Роузи исполнилось 30 лет.

В семнадцать лет Роузи была отобрана для участия в Олимпиаде 2004 года, став самым молодым участником соревнований по дзюдо. Кроме того, в 2004 году она выиграла золотую медаль чемпионата мира среди юниоров в Будапеште.

В феврале 2007 года Роузи перешла в весовую категорию до 70 кг, в которой считалась одной из трех сильнейших женщин мира. Она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по дзюдо в Рио-де-Жанейро где в финальном матче проиграла по очкам французской дзюдоистке Жевриз Эман. И в этом же году завоевала золотую медаль на Панамериканских играх.

В августе 2008 года Роузи участвовала в Олимпийских играх в Пекине. Она проиграла в четвертьфинале голландке Эдит Босх, но приобрела возможность бороться за бронзовую медаль, которую она получила, победив немку Аннетту Бем. Таким образом, Ронда стала первой женщиной из США, завоевавшей олимпийскую медаль по дзюдо.

В профессиональном ММА она дебютировала 27 марта 2011 года. Впоследствии стала чемпионкой организации Strikeforce, а затем и UFC. Имела серию из 12 побед кряду до тех пор, пока не встретилась в октагоне с Холли Холм. Бой состоялся 15 ноября 2015 года и завершился сенсационным нокаутом во втором раунде. В следующем поединке Роузи опять проиграла нокаутом Аманде Нуньес, но уже в первом раунде. На данный момент неизвестно, продолжит ли свою карьеру Роузи в ММА.

Также спортсменка известна тем, что сыграла несколько ролей в известных фильмах, таких как «Неудержимые 3» и «Форсаж 7».

8) Союз ММА России, главой которого является прославленный боец Федор Емельяненко, наградил почетной грамотой издателя ИД «Советский спорт» Сергея Колушева и газету «Советский спорт» за популяризацию смешанных боевых единоборств (ММА).

«Наши победы в этом году стали такими яркими благодаря вашей поддержке», - говорится в тексте грамоты.

Также почетной грамотой был награжден корреспондент «Советского спорта» Сергей Ващенко







9) 4 февраля исполнилось 38 лет известному бойцу смешанного стиля Андрею Орловскому. За свою карьеру белорусский спортсмен провел 39 поединков, в которых одержал 25 побед и потерпел 14 поражений. Орловский - одиннадцатый чемпион UFC в тяжелом весе (2005—2006). Орловский побеждал таких бойцов, как Тим Сильвия, Фабрисио Вердум, Антонио Силва, Владимир Матюшенко, Трэвис Браун и Фрэнк Мир, долгое время считался одним из ведущих бойцов.

Орловский получил прозвище Питбуль, для соответствия которому использует капу с двумя «клыками». Андрей принял участие в съемках трех фильмов, в числе которых «Универсальный солдат 3: Возрождение» 2010 года и «Универсальный солдат 4», вышедший на экраны в 2012 году. Он также является прототипом персонажа компьютерной игры компании Electronic Arts, а также коллекционной фигурки, выпущенной под брендом UFC.

Новые контракты

10) Российская промоутерская компания ACB подписала контракт с 28-летним американским бойцом Джошуа Авелесем. Спортсмен провел 35 поединков, в которых одержал 24 победы и потерпел 11 поражений. На данный момент Авелес имеет серию из четырех побед подряд. Дата его дебюта в ACB пока не названа.

Анонсированные бои

11) Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights 59 состоится в Химках 23 февраля. В рамках этого шоу свой бой проведет бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков. Его соперником станет американец Ди Джей Линдерман. Напомним, что Минаков провел за свою карьеру в ММА 18 поединков, в которых одержал победы. Линдерман имеет в своем активе 20 побед и 11 поражений. Он занимает 77-ю строчку в мировом рейтинге тяжеловесов, в то время как россиянин находится на 19-й. Также в рамках этого турнира выступит Ахмед Алиев.

12) 18 февраля в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 74 пройдет бой между победителем турниров Jungle Fights Брюсом Сото (Бразилия, 9-3) и российским нокаутером Пайзулой Магомедовым (Fighting Eagle, 3-0).

13) На этом же турнире чемпион Франции по сават и самбо Морган Эру (Франция, 6-5) будет биться против одного из ярчайших ударников российских смешанных единоборств – Дамира Исмагулова (New Stream Team и клуб Боец, 7-2)

14) Впервые в истории околофутбольного движения и смешанных единоборств на таком значимом и крупном событии, как международный турнир M-1 Challenge 74, сойдутся сильнейшие бойцы двух противоборствующих коллективов, бьющихся за цвета футбольных клубов ЦСКА и «Спартак». Дмитрий Тебекин (Сечь PRO, 4-2) выйдет в рейдж против Артура Тюльпарова (Аллигатор, 1-0).

15) Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс свой следующий поединок проведет 4 марта в рамках шоу UFC 209. Его соперником станет Дэниэл Келли. Напомним, что Эванса дважды снимали с турниров за последнее время из-за плохих результатов МРТ головного мозга.

16) Российский боец смешанного стиля средней весовой категории Анатолий Токов, являющийся частью команды Fedor Team, свой следующий поединок проведет на турнире Bellator 172 в андеркарде боя Федор Емельяненко — Мэтт Митрион. Соперником бывшего чемпиона лиги ACB станет американский спортсмен Франциско Франце (13 побед, 4 поражения, 1 ничья). Поединок возглавит предварительный кард турнира.

17) Бразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо свой следующий поединок проведет 4 марта в Душанбе (Таджикистан) в рамках турнира Fight Nights Global 60. Его соперником станет местный боец Абдул-Хамид Дявлатов. Мальдонадо за свою карьеру провел 33 поединка, в которых одержал 22 победы и потерпел 11 поражений. На счету Давлятова — две победы и одно поражение.

18) Бывший боец UFC россиянин Константин Ерохин дебютирует в российском промоушене ACB на турнире в Москве, который пройдет 15 апреля. Его соперником на шоу ACB 57 станет Азамат Мурзаканов. Напомним, что Ерохин за свою карьеру одержал девять побед и потерпел три поражения. В UFC он провел два поединка и не смог в них победить. Мурзаканов на данный момент не знает горечи поражений — на его счету пять побед.

19) Два бойца из России, Тимур Валиев и Бекбулат Магомедов, сразятся за вакантный пояс чемпиона американской организации WSOF в легчайшем весе. Пояс стал вакантным с тех пор, как Марлон Мораеш решил не продлевать контракт с промоушеном. Бой Валиева и Магомедова состоится 18 марта в рамках шоу WSOF 35. Напомним, что Валиев за свою карьеру провел 13 поединков и одержал 11 побед. Магомедов одержал 17 побед и потерпел одно поражение.

20) Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков свой следующий поединок проведет 3 марта на турнире Bellator 174. Его соперником станет американец Фернандо Гонсалес. Напомним, что Корешков в своем последнем бою потерял титул чемпиона.

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