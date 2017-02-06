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«Челси» – чемпион. Главные события 24-го тура АПЛ

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Челси» – чемпион. Главные события 24-го тура АПЛ
Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в чемпионате Англии в минувшие выходные.

ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ?

«Челси» – чемпион. И это нужно принять. Кто-нибудь всерьез еще верит, что команда Антонио Конте разбазарит такое преимущество перед конкурентами, у которых к тому же у самих полно проблем? И даже если бы «синие» вдруг проиграли «Арсеналу», это все равно бы ничего не изменило.

Куда интереснее волна обсуждений касательно будущего главного тренера «канониров» Арсена Венгера, поднявшаяся после матча. В конце игры в центре внимания оказался болельщик «Арсенала», который держал в руках плакат со словами «Уже достаточно. Время уходить», явно адресованный французу. Контракт 67-летнего Венгера истекает летом, и никаких новостей о возможном его продлении уже давненько не было.

«Ближайшие несколько месяцев будут трудными для него. Не знаю, есть ли у него еще силы. Венгеру придется хорошенько подумать в конце сезона, что делать дальше», - считает экс-форвард «Арсенала» Иан Райт.

Некоторые болельщики «канониров» выдвигают и вовсе кажущуюся кощунственной идею – преемником Венгера должен стать главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

ФОЛ ИЛИ НЕ ФОЛ?

Главный спорный момент тура – столкновение Маркоса Алонсо и Эктора Бельерина в матче между «Челси» и «Арсеналом» в моменте, когда «синие» забили первый гол.

Понятно, что оценка эпизода представителями команд была диаметрально противоположной.

«Это был чистейший фол. Судьи должны внимательнее следить за происходящим на поле, особенно за ударами локтями. И речь даже не про сегодняшний момент, я видел похожие эпизоды еще в куче матчей. Получить по голове куда опаснее, чем по ногам», – сказал Венгер.

«Удивительно слышать подобные вопросы. Здесь, в Англии, в премьер-лиге, такие моменты никогда не свистятся. Это было единоборство и Алонсо просто выпрыгнул выше», – не согласен с коллегой Конте.

Впрочем, преимущество «Челси» было настолько велико, что даже если бы рефери Мартин Аткинсон не засчитал этот гол, «синие» все равно добились бы победы. И приятно, что Венгер это признал: «Этот момент ни в коем случае не умаляет прекрасного выступления «Челси».

ЖЕЗУС ПОКОРЯЕТ АНГЛИЮ

Источник: Reuters

19-летний форвард «Манчестер Сити» Жуан Жезус продолжает покорять премьер-лигу. В прошлом туре в матче с «Вест Хэмом» на счету бразильца были гол и передача, в воскресной встрече с «Суонси» – дубль. Причем победный гол Жезус забил в уже добавленное время.

Он стал третьим бразильцем в истории АПЛ, кто забивал в двух первых своих матчах в стартовом составе. До Жезуса это удавалось Жеованни и Робиньо. Оба, кстати, играли как раз за «Сити», и не сказать, что чем-то запомнились после резвого старта.

«Здорово, что у нас есть Жезус. Он быстр, силен, и знает, как и куда нужно открываться. Парень приехал к нам в реально хорошей форме», – нахваливал бразильца после матча главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола.

В общем, слухи о возможном возвращении Серхио Агуэро в Испанию не кажутся такими уж невероятными. Аргентинец второй матч подряд остается в запасе и вряд ли ему это нравится. Гвардиола, конечно, чаще всех в Англии меняет стартовый состав (80 изменений за 24 тура), но что-то подсказывает, что и игру с «Борнмутом» в основе начнет Жезус.

БЕЗУМИЕ НА «ГУДИСОН ПАРК»

Источник: Reuters

Самый безумный матч тура состоялся в Ливерпуле и стал бенефисом форварда «Эвертона» Ромело Лукаку. Бельгиец сделал первый в этом сезоне АПЛ покер, добавив к этому еще и голевой пас. В 2017 году он забил в премьер-лиге уже шесть голов. Столько же, сколько и весь «Ливерпуль». А, например, несчастный катящийся под откос «Лестер» в этом году вообще не забивал в чемпионате.

Еще один гол – и Лукаку станет лучшим бомбардиром «Эвертона» в премьер-лиге. А ему, на минуточку, всего 23 года.

«Ромело показал, что он один из лучших «финишеров» в мировом футболе. Нам нужно только создавать для него возможности, а он уже разберется. И я не удивлен его игрой – я ведь каждый день вижу его на тренировках», – сказал главный тренер «Эвертона» Роналд Куман, который вот так вот весело провел свой 100-й матч в премьер-лиге.

Впрочем, никакого веселья бы не было, если бы «Борнмут» при счете 0:3 опустил руки и бросил играть. Команда Эдди Хау этого не сделала, за что ей отдельное спасибо.

КОНЕЦ ЧЕРНОЙ МЕТКИ

Источник: Reuters

В российском футболе есть, например, такой игрок, как Владимир Рыков – не самый плохой защитник и приятный, открытый для журналистов человек. Но с репутацией «черной метки»: команды, за которые он выступал, раз за разом вылетали в первый дивизион – «Торпедо», «Мордовия», «Динамо»…

В английском футболе такой «черной меткой» был Джек Родуэлл – полузащитник, лет пять-шесть назад считавшийся одним из главных талантов и надеждой сборной. Если он выходил в стартовом составе – все, пиши пропало, команда не побеждала. Серия длилась 1370 дней – больше трех лет, и насчитывала 39 матчей, начавшись в мае 2013 года. Тогда Родуэлл появился в основе «Манчестер Сити» и «горожане» переиграли «Вест Бромвич». Дальше – как отрезало. И вот в субботу хавбек вышел в стартовом составе «Сандерленда» в матче с «Кристал Пэлас», и «черные коты» победили – 4:0.

Правда, на этом все хорошие новости для Родуэлла заканчиваются – в перерыве он был заменен из-за травмы.

Второе место в этом рейтинге невезучих делят сразу три человека – выступавшие за «Дерби Каунти» Даррен Мур и Кенни Миллер, а также бывший защитник «Астон Виллы» Алан Хаттон (по 27 матчей).

Все матчи 24-го тура:

Матч

Челси - Арсенал - 3:1 (1:0)

Голы

Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).

Состав

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)

Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби

Предупреждения:

Матич, 71 - Мустафи, 24

Место и дата

04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

Матч

Вест Бромвич - Сток Сити - 1:0 (1:0)

Голы

Моррисон 6 (1:0).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Доусон, МакАули Г., Ливермор, Шадли (Маклин, 66), Флетчер, Брант, Моррисон (Филд, 89), Филлипс (Робсон-Кану, 87), Рондон

Сток Сити: Грант, Питерс, Шоукросс, Бардсли, Мартинс Инди, Афеллай (Нгой, 69), Адам (Диуф, 58), Аллен, Уилан, Крауч (Берахино, 58), Арнаутович

Предупреждения:

Филлипс, 60; Фостер, 66 - Арнаутович, 30; Мартинс Инди, 90

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

Матч

Кристал Пэлас - Сандерленд - 0:4 (0:4)

Голы

Коне 10 (0:1). Ндонг 43 (0:2). Дефо 45 (0:3). Дефо 45 (0:4).

Состав

Кристал Пэлас: Хеннесси, Делэйни (Таунсенд, 46), ван Анхолт, Уорд, Данн, Томкинс, Кабай (Лэдли, 28), МакАртур (Реми, 62), Панчон, Заха, Бентеке К.

Сандерленд: Манноне, Денайер, Коне, О'Ши (Лескотт, 57), Джонс, Ларссон, Янузай (Пиенаар, 78), Родуэлл (Гибсон, 52), Ндонг, Дефо

Предупреждения:

Заха, 33; Уорд, 66; Панчон, 84 - Ларссон, 6; Янузай, 31; Коне, 71

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Саутгемптон - Вест Хэм - 1:3 (1:2)

Голы

Габбьядини 12 (1:0). Кэрролл 14 (1:1). Обьянг 45 (1:2). Ноубл 53 (1:3).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Йошида, Бертран, Буфал (Лонг, 63), Дэвис, Уорд-Проуз, Ромеу, Родригес (Рэдмонд, 46), Габбьядини

Вест Хэм: Рэндольф, Рид, Фонте, Крессуэлл, Снодграсс, Антонио, Обьянг, Фегули (Кальери, 90), Куяте (Коллинс, 71), Ноубл, Кэрролл (Лансини, 57)

Предупреждения:

нет - Крессуэлл, 80; Рид, 88

Судья:

Скотт Грэм (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Матч

Уотфорд - Бёрнли - 2:1 (2:0)

Голы

Дини 11 (1:0). Ньянг 45 (2:0). Барнс 78 (2:1 - пен.).

Состав

Уотфорд: Гомес, Прёдль, Холебас, Кабул, Кэткарт, Бехрами (Дукуре, 65), Клеверли, Капу, Дини, Ньянг (Саксесс, 81)

Бёрнли: Хитон, Кин, Ми, Лоутон, Уорд, Бойд (Воукс, 86), Эрфилд (A. Westwood, 77), Хендрик, Бартон, Барнс, Грэй (R. Brady, 55)

Предупреждения:

Ньянг, 6; Холебас, 20; Капу, 33; Прёдль, 79; Кэткарт, 90 - нет

Удаления:

нет - Хендрик, 7

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

Матч

Халл Сити - Ливерпуль - 2:0 (1:0)

Голы

Н'Диай 44 (1:0). Ниасс 84 (2:0).

Состав

Халл Сити: Якупович, Доусон, Эль Абделлауэ, Робертсон, Магуайр, Гросицки (Мейлер, 80), Клукас, Эвандро (Тимон, 62), Хаддлстоун, Н'Диай, Эрнандес (Ниасс, 65)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Джан (Старридж, 67), Мане, Коутиньо, Лаллана (Ориги, 83), Милнер (Морено, 83), Хендерсон, Лейва, Фирмино

Предупреждения:

Магуайр, 27; Тимон, 74 - Милнер, 40

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция

Матч

Эвертон - Борнмут - 6:3 (3:0)

Голы

Лукаку 2 (1:0). МакКарти 24 (2:0). Лукаку 30 (3:0). Кинг 60 (3:1). Кинг 70 (3:2). Лукаку 83 (4:2). Лукаку 85 (5:2). Баркли 90 (6:2). Артер 90 (6:3).

Состав

Эвертон: Роблес, Коулмэн, Мори, Уильямс, Бэйнс, Баркли, МакКарти (Дэвис, 61), Бэрри (Холгейт, 80), Шнайдерлин, Лукман (Миральяс, 71), Лукаку

Борнмут: Боруц, Кук С., Фрэнсис (Смит Б., 46), Мингз, Сурмэн, Гослинг (Айб, 46), Артер, Фрейзер, Пью (Афобе, 83), Уилшер, Кинг

Предупреждения:

Шнайдерлин, 50; Роблес, 74; Дэвис, 76 - Артер, 14

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

04 февраля 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Тоттенхэм - Мидлсбро - 1:0 (0:0)

Голы

Кейн 58 (1:0 - пен.).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Уокер, Дембеле, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 88), Сон Хын Мин (Сиссоко, 81), Кейн (Янссен, 90)

Мидлсбро: Вальдес, Эспиноза, Фабио, Гибсон, Форшоу (A. Guédioura, 62), Клейтон, де Рон, Чемберс, Даунинг (Стуани, 62), Негредо, Траоре (Бэмфорд, 79)

Предупреждения:

нет - де Рон, 38

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

04 февраля 20:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Сити - Суонси - 2:1 (1:0)

Голы

Габриэл 11 (1:0). Сигурдссон 81 (1:1). Габриэл 90 (2:1).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Коларов, Клиши, Стоунз, Сане, Силва (Фернандо, 90), Туре, Стерлинг (Агуэро, 83), де Брюйне (Сабалета, 78), Фернандиньо, Габриэл

Суонси: Фабиански, Фернандес, Моусон, Ольссон, Ноутон, Корк, Кэролл (Дайер, 75), Роутледж (Нарсинг, 65), Фер, Сигурдссон, Льоренте (Борха, 83)

Предупреждения:

де Брюйне, 42; Стерлинг, 45 - Льоренте, 60; Корк, 75

Судья:

Майкл Лэсли Дин (Англия)

Место и дата

05 февраля 16:30, Этихад, Онлайн-трансляция

Матч

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед - 0:3 (0:2)

Голы

Мхитарян 42 (0:1). Ибрагимович 44 (0:2). Мата 49 (0:3).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Дринкуотер, Варди, Муса (Кинг, 46), Окадзаки (Грэй, 46)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо (Блинд, 46), Мата (Феллайни, 77), Погба, Валенсия, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович, Рэшфорд (Янг, 83)

Предупреждения:

Дринкуотер, 6; Фукс, 40 - Мата, 28; Эррера, 54; Погба, 56; де Хеа, 88

Место и дата

05 февраля 19:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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