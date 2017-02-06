«Челси» – чемпион. Главные события 24-го тура АПЛ

«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в чемпионате Англии в минувшие выходные.

ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ?

«Челси» – чемпион. И это нужно принять. Кто-нибудь всерьез еще верит, что команда Антонио Конте разбазарит такое преимущество перед конкурентами, у которых к тому же у самих полно проблем? И даже если бы «синие» вдруг проиграли «Арсеналу», это все равно бы ничего не изменило.

Куда интереснее волна обсуждений касательно будущего главного тренера «канониров» Арсена Венгера, поднявшаяся после матча. В конце игры в центре внимания оказался болельщик «Арсенала», который держал в руках плакат со словами «Уже достаточно. Время уходить», явно адресованный французу. Контракт 67-летнего Венгера истекает летом, и никаких новостей о возможном его продлении уже давненько не было.

«Ближайшие несколько месяцев будут трудными для него. Не знаю, есть ли у него еще силы. Венгеру придется хорошенько подумать в конце сезона, что делать дальше», - считает экс-форвард «Арсенала» Иан Райт.



Некоторые болельщики «канониров» выдвигают и вовсе кажущуюся кощунственной идею – преемником Венгера должен стать главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

ФОЛ ИЛИ НЕ ФОЛ?

Главный спорный момент тура – столкновение Маркоса Алонсо и Эктора Бельерина в матче между «Челси» и «Арсеналом» в моменте, когда «синие» забили первый гол.

Понятно, что оценка эпизода представителями команд была диаметрально противоположной.



«Это был чистейший фол. Судьи должны внимательнее следить за происходящим на поле, особенно за ударами локтями. И речь даже не про сегодняшний момент, я видел похожие эпизоды еще в куче матчей. Получить по голове куда опаснее, чем по ногам», – сказал Венгер.

«Удивительно слышать подобные вопросы. Здесь, в Англии, в премьер-лиге, такие моменты никогда не свистятся. Это было единоборство и Алонсо просто выпрыгнул выше», – не согласен с коллегой Конте.

Впрочем, преимущество «Челси» было настолько велико, что даже если бы рефери Мартин Аткинсон не засчитал этот гол, «синие» все равно добились бы победы. И приятно, что Венгер это признал: «Этот момент ни в коем случае не умаляет прекрасного выступления «Челси».

ЖЕЗУС ПОКОРЯЕТ АНГЛИЮ

19-летний форвард «Манчестер Сити» Жуан Жезус продолжает покорять премьер-лигу. В прошлом туре в матче с «Вест Хэмом» на счету бразильца были гол и передача, в воскресной встрече с «Суонси» – дубль. Причем победный гол Жезус забил в уже добавленное время.

Он стал третьим бразильцем в истории АПЛ, кто забивал в двух первых своих матчах в стартовом составе. До Жезуса это удавалось Жеованни и Робиньо. Оба, кстати, играли как раз за «Сити», и не сказать, что чем-то запомнились после резвого старта.

«Здорово, что у нас есть Жезус. Он быстр, силен, и знает, как и куда нужно открываться. Парень приехал к нам в реально хорошей форме», – нахваливал бразильца после матча главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола.

В общем, слухи о возможном возвращении Серхио Агуэро в Испанию не кажутся такими уж невероятными. Аргентинец второй матч подряд остается в запасе и вряд ли ему это нравится. Гвардиола, конечно, чаще всех в Англии меняет стартовый состав (80 изменений за 24 тура), но что-то подсказывает, что и игру с «Борнмутом» в основе начнет Жезус.

БЕЗУМИЕ НА «ГУДИСОН ПАРК»

Самый безумный матч тура состоялся в Ливерпуле и стал бенефисом форварда «Эвертона» Ромело Лукаку. Бельгиец сделал первый в этом сезоне АПЛ покер, добавив к этому еще и голевой пас. В 2017 году он забил в премьер-лиге уже шесть голов. Столько же, сколько и весь «Ливерпуль». А, например, несчастный катящийся под откос «Лестер» в этом году вообще не забивал в чемпионате.

Еще один гол – и Лукаку станет лучшим бомбардиром «Эвертона» в премьер-лиге. А ему, на минуточку, всего 23 года.

«Ромело показал, что он один из лучших «финишеров» в мировом футболе. Нам нужно только создавать для него возможности, а он уже разберется. И я не удивлен его игрой – я ведь каждый день вижу его на тренировках», – сказал главный тренер «Эвертона» Роналд Куман, который вот так вот весело провел свой 100-й матч в премьер-лиге.

Впрочем, никакого веселья бы не было, если бы «Борнмут» при счете 0:3 опустил руки и бросил играть. Команда Эдди Хау этого не сделала, за что ей отдельное спасибо.

КОНЕЦ ЧЕРНОЙ МЕТКИ

В российском футболе есть, например, такой игрок, как Владимир Рыков – не самый плохой защитник и приятный, открытый для журналистов человек. Но с репутацией «черной метки»: команды, за которые он выступал, раз за разом вылетали в первый дивизион – «Торпедо», «Мордовия», «Динамо»…

В английском футболе такой «черной меткой» был Джек Родуэлл – полузащитник, лет пять-шесть назад считавшийся одним из главных талантов и надеждой сборной. Если он выходил в стартовом составе – все, пиши пропало, команда не побеждала. Серия длилась 1370 дней – больше трех лет, и насчитывала 39 матчей, начавшись в мае 2013 года. Тогда Родуэлл появился в основе «Манчестер Сити» и «горожане» переиграли «Вест Бромвич». Дальше – как отрезало. И вот в субботу хавбек вышел в стартовом составе «Сандерленда» в матче с «Кристал Пэлас», и «черные коты» победили – 4:0.

Правда, на этом все хорошие новости для Родуэлла заканчиваются – в перерыве он был заменен из-за травмы.

Второе место в этом рейтинге невезучих делят сразу три человека – выступавшие за «Дерби Каунти» Даррен Мур и Кенни Миллер, а также бывший защитник «Астон Виллы» Алан Хаттон (по 27 матчей).

Все матчи 24-го тура: