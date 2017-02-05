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«Зенит» не выиграл третий раз подряд: не помогли Иванович, Данни и супергол

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Зенит» не выиграл третий раз подряд: не помогли Иванович, Данни и супергол
Источник: ФК «Зенит»

Бранислав Иванович и Данни впервые на сборах вышли в основе «Зенита», а одной хитрости Доменико Кришито не хватило для победы над «Оденсе».

Луческу держит обещание

До матча со «Спартой» Мирча Луческу спокойно говорил об успехах команды на сборах и старался не выделять конкретных игроков. Даже когда Александр Кокорин забивал два гола «Легии», тренер все равно переходил на оценку командных действий. Зачем «пихать», когда футболисты никому не проигрывают. В девяти матчах «Зенит» одержал пять побед и четыре раза сыграл вничью.

После поражения от «Спарты» румын не скрывал: его не устроило отношение подопечных к сопернику, который между прочим тоже выступит в плей-офф Лиги Европы. Также расстроила игра центральных полузащитников и досталось Олегу Шатову за фол, который привел к голу «Спарты» с пенальти.

– Есть игроки, которые должны хорошо подумать, если они хотят быть футболистами основного состава, – подытожил тогда Луческу.

Похоже, подумать должны те, кто не попал в стартовый состав на матч с «Оденсе» – последний на испанском сборе. Это Луиш Нету, Юрий Жирков, Эрнани, Жулиано и Александр Кокорин, игравшие против «Спарты». Их места заняли Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Артур Юсупов, Данни и Роберт Мак. Для Ивановича это дебют в стартовом составе, и его проверяют в связке с Ломбертсом в центре защиты. В прошлой игре серба выпустили вместо Александра Анюкова. Данни тоже впервые на сборах играет с первых минут, он появляется в тройке центральных полузащитников вместе с Хави Гарсией и Юсуповым.

Португалец выходит с капитанской повязкой. Да, Луческу назвал новым капитаном «Зенита» Артема Дзюбу, но отметил: когда на поле Данни, повязка у него.

Иванович прорвался без заявки. «Зенит» с топ-новичком проиграл впервые в году

Вукашин Иванович

Составители графики для трансляции матча еще не привыкли к тому, что Иванович играет в «Зените». Защитника почему-то обзывают Вукашином, а не Браниславом. Им неизвестно, что сине-бело-голубые отдали игрока с таким именем, но фамилией «Йованович» в аренду французскому «Бордо». Также на сборах Иванович продолжает играть под пятым номером, а не 60-м, у него такой в заявке на матчи премьер-лиги и Лиги Европы.

«Оденсе» не очень опасен на половине поля «Зенита», до Юрия Лодыгина мяч доходит нечасто. Именно с вратарем Иванович чаще всего контактирует. Перед игрой Лодыгин показывает сербу, какие ворота нужно оборонять, а потом ставит его в нужное место при угловом.

Защитник нечасто попадает в кадр при обороне, чаще его видно либо просто бегающим на своей половине поля, либо дающим пас в атаку. Для единственного гола в первом тайме это не требуется. Артема Дзюбу сбивают, Доменико Кришито ставит мяч и со своей половины быстро запускает его за спину вратарю Стену Гритебасту.

Таких голов даже молодежка оманского «Сохара» не пропускала. Хотя «Оденсе» сейчас не блещет. На зимний перерыв в чемпионате Дании команда ушла предпоследней. В оставшиеся пять туров первого этапа ей нужно отыграть 12 очков, чтобы на второй стадии бороться за чемпионство и еврокубки, а не за 7-14-е места.

«Юра, зачем ты побежал?»

После перерыва Ивановича передвигают на фланг защиты, а его место занимает Нету. Через шесть минут Лодыгин отбивает в штангу удар Андреса Якобсена, которого упускает именно португалец. Следующий момент «Оденсе» использует лучше. Якоб Лаурсен убегает от Ивановича и бьет мимо выскочившего из штрафной Лодыгина. Бранислав после гола вопросительно смотрит на вратаря и взглядом спрашивает: «Зачем ты побежал?»

Зенитовская атака оживляется, игру на себя берет Данни. В первом тайме он пытается тонкой передачей вывести партнеров на удар, а при ничейном счете тащит мяч к штрафной, но не попадает в ворота. Капитана «Зенита» не видно в борьбе, все-таки он только оправился от третьего разрыва крестообразных связок. В итоге Данни получает 67 игровых минут – больше времени он не проводил ни в одном контрольном матче на зимних сборах. С ним поле покидает и Дзюба, поэтому обязанности капитана сначала возвращаются к Хави Гарсии, а после ухода испанца – к Кришито.

Раньше Луческу менял весь стартовый состав в перерыве. С «Оденсе» он использует девять замен к 80-й минуте. Только Кришито и Юсупов проводят матч целиком, а Ивановичу в итоге достаются 77 минут. На счет матча это никак не влияет, команды играют вничью. Это третья контрольная игра подряд, в которой «Зенит» не смог победить.

Подготовку к «Андерлехту» сине-бело-голубые продолжат на территории соперника. С 10 февраля команда будет работать на базе сборной Бельгии.

Матч

Зенит - Оденсе - 1:1 (1:0)

Голы

Кришито 9 (1:0). Ларсен 54 (1:1).

Состав

Зенит: Лодыгин (Кержаков М., 77), Иванович (Зуйков, 77), Анюков (Нету, 46), Ломбертс (Цаллагов, 68), Кришито, Хави Гарсия (Эрнани, 77), Мак, Данни (Шатов, 68, Чернов, 68), Юсупов (Могилевец, 80), Дзюба (Джорджевич, 68)

Место и дата

05 февраля 21:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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