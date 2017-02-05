«Зенит» не выиграл третий раз подряд: не помогли Иванович, Данни и супергол

Бранислав Иванович и Данни впервые на сборах вышли в основе «Зенита», а одной хитрости Доменико Кришито не хватило для победы над «Оденсе».

Луческу держит обещание

До матча со «Спартой» Мирча Луческу спокойно говорил об успехах команды на сборах и старался не выделять конкретных игроков. Даже когда Александр Кокорин забивал два гола «Легии», тренер все равно переходил на оценку командных действий. Зачем «пихать», когда футболисты никому не проигрывают. В девяти матчах «Зенит» одержал пять побед и четыре раза сыграл вничью.

После поражения от «Спарты» румын не скрывал: его не устроило отношение подопечных к сопернику, который между прочим тоже выступит в плей-офф Лиги Европы. Также расстроила игра центральных полузащитников и досталось Олегу Шатову за фол, который привел к голу «Спарты» с пенальти.

– Есть игроки, которые должны хорошо подумать, если они хотят быть футболистами основного состава, – подытожил тогда Луческу.

Похоже, подумать должны те, кто не попал в стартовый состав на матч с «Оденсе» – последний на испанском сборе. Это Луиш Нету, Юрий Жирков, Эрнани, Жулиано и Александр Кокорин, игравшие против «Спарты». Их места заняли Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Артур Юсупов, Данни и Роберт Мак. Для Ивановича это дебют в стартовом составе, и его проверяют в связке с Ломбертсом в центре защиты. В прошлой игре серба выпустили вместо Александра Анюкова. Данни тоже впервые на сборах играет с первых минут, он появляется в тройке центральных полузащитников вместе с Хави Гарсией и Юсуповым.

Португалец выходит с капитанской повязкой. Да, Луческу назвал новым капитаном «Зенита» Артема Дзюбу, но отметил: когда на поле Данни, повязка у него.

Иванович прорвался без заявки. «Зенит» с топ-новичком проиграл впервые в году

Вукашин Иванович

Составители графики для трансляции матча еще не привыкли к тому, что Иванович играет в «Зените». Защитника почему-то обзывают Вукашином, а не Браниславом. Им неизвестно, что сине-бело-голубые отдали игрока с таким именем, но фамилией «Йованович» в аренду французскому «Бордо». Также на сборах Иванович продолжает играть под пятым номером, а не 60-м, у него такой в заявке на матчи премьер-лиги и Лиги Европы.

«Оденсе» не очень опасен на половине поля «Зенита», до Юрия Лодыгина мяч доходит нечасто. Именно с вратарем Иванович чаще всего контактирует. Перед игрой Лодыгин показывает сербу, какие ворота нужно оборонять, а потом ставит его в нужное место при угловом.

Защитник нечасто попадает в кадр при обороне, чаще его видно либо просто бегающим на своей половине поля, либо дающим пас в атаку. Для единственного гола в первом тайме это не требуется. Артема Дзюбу сбивают, Доменико Кришито ставит мяч и со своей половины быстро запускает его за спину вратарю Стену Гритебасту.

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Таких голов даже молодежка оманского «Сохара» не пропускала. Хотя «Оденсе» сейчас не блещет. На зимний перерыв в чемпионате Дании команда ушла предпоследней. В оставшиеся пять туров первого этапа ей нужно отыграть 12 очков, чтобы на второй стадии бороться за чемпионство и еврокубки, а не за 7-14-е места.

«Юра, зачем ты побежал?»

После перерыва Ивановича передвигают на фланг защиты, а его место занимает Нету. Через шесть минут Лодыгин отбивает в штангу удар Андреса Якобсена, которого упускает именно португалец. Следующий момент «Оденсе» использует лучше. Якоб Лаурсен убегает от Ивановича и бьет мимо выскочившего из штрафной Лодыгина. Бранислав после гола вопросительно смотрит на вратаря и взглядом спрашивает: «Зачем ты побежал?»

Зенитовская атака оживляется, игру на себя берет Данни. В первом тайме он пытается тонкой передачей вывести партнеров на удар, а при ничейном счете тащит мяч к штрафной, но не попадает в ворота. Капитана «Зенита» не видно в борьбе, все-таки он только оправился от третьего разрыва крестообразных связок. В итоге Данни получает 67 игровых минут – больше времени он не проводил ни в одном контрольном матче на зимних сборах. С ним поле покидает и Дзюба, поэтому обязанности капитана сначала возвращаются к Хави Гарсии, а после ухода испанца – к Кришито.

Раньше Луческу менял весь стартовый состав в перерыве. С «Оденсе» он использует девять замен к 80-й минуте. Только Кришито и Юсупов проводят матч целиком, а Ивановичу в итоге достаются 77 минут. На счет матча это никак не влияет, команды играют вничью. Это третья контрольная игра подряд, в которой «Зенит» не смог победить.

Подготовку к «Андерлехту» сине-бело-голубые продолжат на территории соперника. С 10 февраля команда будет работать на базе сборной Бельгии.