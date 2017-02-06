Амир Натхо: Всему, что умею, научил отец

К 20 годам у этого полузащитника оформилась яркая, если судить по названиям клубов, биография: «Барселона», ЦСКА, «Краснодар». Теперь он проходит просмотр в «Локомотиве». Амир Натхо не утратил амбиций и полон надежд.

НЕ ИСПАНЕЦ

- Что за ужас у вас на колене? Дырки и вмятины.

- В контрольном матче с «Видеотоном» досталось немного. Ерунда, на самом деле.

- Каков сейчас ваш контрактный статус?

- Контракт с «Краснодаром» закончился, теперь я свободный агент.

- Кроме того, чтобы предложить себя «Локомотиву, какие были варианты?

- Точно звали в Испанию. Две команды высшей лиги. Какие – не могу говорить. Но мне тяжело жить в Испании, не мой менталитет. Поэтому основные надежды связываю с «Локомотивом».

- Что же тяжелого в Испании для парня из Майкопа?

- Я перебрался в Барселону в 17 лет, и первое, с чем столкнулся, – язык. Знакомых не было, друзей не было, город не знал, общаться не мог. Пережил тогда тяжелый момент. Потом мне наняли репетитора, стал учить испанский. Распорядок дня был такой: просыпался, завтракал, тренировка, занятия с репетитором, обед, сон, вторая тренировка, домашнее задание по испанскому, ужин, сон. Были редкие выходные, но отвлечься не получалось: никого не знал вокруг, не мог никуда пойти. В таком режиме прожил весь первый год. Потом выучил язык, стало полегче, но своим среди испанцев все равно не стал. Российские люди мне как-то ближе.

- Был какой-то неприятный опыт общения с местными?

- Ничего конкретного, речь о сумме ощущений. Как-то не получилось найти испанских друзей. Знаю, многие русские любят Испанию, покупают здесь недвижимость. Ради бога, каждому свое. Мне было тяжеловато жить в этой стране. Хотя язык не забыл, до сих пор свободно общаюсь. И про футбол, конечно, так не скажу, – с ним в Испании все в порядке.

- Кто и в какой момент сказал вам: «Амир, больше ты не в «Барселоне», спасибо, езжай домой»?

- Когда приехал, играл, 17-летний, за команду «Барселоны» U-19. Заключил контракт по схеме «1+3». Закончился год, меня перевели в «Барселону-В», продлили договор. С полгода или чуть больше все шло хорошо: играл, забивал. Потом тренера, который меня брал и знал, сменил другой специалист. Он доверял испанцам, меня ставил не на свою позицию. Да еще правило действовало: не более двух иностранцев на поле. Я должен был играть на две головы лучше местных, чтобы попадать в состав. Пробиться в основу «Барсы» в такой ситуации, сами понимаете... Совершенно не виню тренера. Что бы там ни было, это «Барселона», великая команда-мечта! Просто хотелось играть. Пусть даже в клубе рангом ниже –но быть в главной обойме. И когда появился вариант с ЦСКА, стал думать. Учел то, что не прижился в стране. Ощутил новые надежды, новый импульс. В итоге мой агент Леонид Истрати провел переговоры с «Барселоной», соглашение расторгли.

- Почему именно ЦСКА?

- Были предложения из Голландии, Бельгии, Италии, Испании. Но я истосковался по России, честно говоря, после двух лет, проведенных вдали от дома. А из российских клубов лучше всего складывалось с ЦСКА.

СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- Тренер «Барселоны-B» ставил вас не на вашу позицию. А на какую?

- В центр нападения, где я даже не знал толком, как играть. «Мой» центр полузащиты был очень насыщенным – шесть испанцев. А нападающих не было. Но атакующий хавбек и форвард – совсем разные истории. Хотя бы в плане того же голевого чутья, без которого нападающему никак.

- У вашего отца Адама Натхо, сверкнувшего когда-то в «Кубани» и сыгравшего почти 200 матчей за майкопскую «Дружбу», какая была позиция?

- Начинал тоже атакующим полузащитником. Потом стал опорником. Но поиграл и в нападении, насколько я знаю, и в защите. Чем моложе был – тем ближе к атаке, а заканчивал в центре обороны, играющим тренером.

- Финтил ваш папа на поле знатно. И вам, наверное, технику ставил?

- Он мой главный тренер с детства. Всему, что умею, меня научил отец.

- На западе считается, что до 15 лет тактика подросткам вообще ни к чему, главное – поставить технику.

- Не уверен. В 13 лет я перебрался из Майкопа в академию Коноплева в Тольятти. Там были тренеры-голландц ы. И тактики даже в том возрасте они нам давали много.

- Почему не получилось в ЦСКА – ваша версия?

- Думаю, не хватило пары матчей, чтобы обрести уверенность. Не удалось даже попробовать этот уровень, – футбол премьер-лиги. Не хочу никого винить, но немного доверия сыграло бы мне на руку.

- Со Слуцким беседовали?

- Когда подписывал контракт. Потом общения не было. Сложные отношения.

- Если общения не было – отношения отсутствующие, а не сложные.

- Наверное. Тренировался – и не играл.

- При этом чувствовали, что не слабее тех, кто выходит на поле?

- Чувствовал, что готов проверить себя в серьезном деле. Через практику поймал бы уверенность, и все стало бы хорошо. В Европе при счете 3:0 принято выпускать молодых, чтобы показали себя. ЦСКА почти всегда доигрывал основой.

В ПОГОНЕ ЗА ШАНСОМ

- А в «Краснодаре» как было?

- Туда я приходил при Олеге Кононове. Он меня знал, я его тоже, работал с основой. При подписании контракта Кононов сказал: «Приводи физику в порядок - получишь шанс. Даю тебе две недели». Ровно через неделю Кононова сняли, а Игорь Шалимов имел на мой счет другое мнение. По договоренности с клубом, если в течение полугода я ни разу не выходил на поле за основной состав, мог бесплатно уйти. И с ЦСКА, кстати, такой же был уговор. Вот и ушел. Не видел смысла более полугода сидеть там, где не получаю шанса. Теперь думаю, что очень важно для любого игрока – найти своего тренера, того, кто доверял бы.

- Может, Кононов и есть ваш тренер? Трудоустроится – снова пригласит.

- Сейчас пробую себя в «Локомотиве», где мне все нравится. И главный тренер тоже.

- В контрольном матче против «Видеотона» вы вышли на замену. Довольны собой?

- Если честно, нет. Сделал много необоснованных потерь. Думаю, от усталости, из-за больших нагрузок. Ноги подсевшие, иногда это приводит к ошибкам.

- Найти своего тренера удается не всем. Кто-то ждет по году, по два. Вы не готовы?

- В двадцать лет пора пробиваться на высокий уровень.

- Понимаете, что еще пара команд, и про вас скажут: парень нигде не задерживается?

- Конечно. Но правильно ли сидеть там, где шанс невелик, и ждать неизвестно сколько? Надеюсь, «Локомотив» и станет тем клубом, где у меня все получится, где закреплюсь.