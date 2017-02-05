«Теперь мы – команда!» Интервью Юлии Ефимовой о новом этапе в жизни (видео)

«Советский спорт» стал эксклюзивным информационным партнером первой в России профессиональной команды по плаванию Efimova Team.

Вчера, 5 февраля, поздно вечером первая красавица российского спорта, трехкратный призер Олимпийских игр и четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова отправилась на первый предсезонный сбор – во главе профессиональной команды Efimova Team. В аэропорту «Домодедово» ее провожал обозреватель «Советского спорта».

ОБ ОПЕРАЦИИ

– Как все знают, мы организовали свою команду – Efimova Team, – рассказала Юлия. – Пока она маленькая, но главное – начало положено. Улетаем на первые сборы: сначала в Индонезию, потом в Австралию. Планировали другой порядок, но возникла небольшая заминка с визами. Оказалось, попасть к австралийцам сложнее, чем в США или Англию.

Некоторая задержка с началом подготовки связана с моими проблемами со здоровьем. В начале января в Израиле мне сделали операцию на носоглотке. Мне очень понравились доктора, сервис. Все легко, на позитиве. Я быстро восстановилась. Сейчас, правда, потренировалась в Москве в «-20», наверное, где-то продуло – и опять приболела. А может, просто отвыкла от таких холодов.

Но в целом проблемы ушли, горло больше не болит. Я практически отказалась от капель в нос. И надеюсь, что в теплых краях все беды со здоровьем окончательно уйдут. В прошлом году это очень мешало, на Олимпиаде из-за этого не досчиталась долей секунды, которых не хватило до побед. Было тяжело даже тренироваться, уже с утра я чувствовала себя разбитой и уставшей. Теперь все совсем иначе.

ОБ АВСТРАЛИИ

– Почему мы выбрали для начала подготовки к сезону именно Австралию? Там большие плавательные традиции, эта страна – вторая после Америки в нашем спорте. Еще в Сиднее сейчас отличная погода, что очень важно. У меня очень хрупкое здоровье. Вспоминая времена, когда тренировалась в России – я болела раз в два месяца и подолгу.

Для качественной подготовки пловцам просто необходимы тепло, солнце, морской воздух. Плюс, в Сиднее бассейны буквально на каждом углу. А еще Австралия – одна из моих самых любимых стран. Когда впервые приехала туда, была потрясена, какая там природа, как все устроено для жизни.

Однако Австралия нам важна не только идеальными условиями для тренировок. У нас запланированы переговоры о сотрудничестве с титулованным местным тренером. Посмотрим его тренировки, познакомимся с методикой подготовки – поймем, подойдет он нашей команде или нет. Фамилию я пока называть не буду, но он работает с большими спортсменами. Я этого тренера еще по Америке помню – он там тренировал.

О СБОРАХ

– В Россию мы вернемся в апреле, перед самым отбором на чемпионат мира в Будапеште. Потом проведем сборы, скорее всего, в Сочи. Там очень хорошие условия, отличный открытый бассейн. Затем запланированы несколько промежуточных стартов – этапы «Маре Нострум», «Семь холмов» в Риме.

Перед поездкой на чемпионат мира в Венгрию проведем сбор в Испании, на побережье. То есть, после чемпионата России будем готовиться уже в Европе.

В Америке последние пять лет у меня был другой формат подготовки. Я снимала апартаменты, ходила на тренировки, жила обычной жизнью – сама готовила, стирала. За пять лет уже отвыкла от сборов, но теперь все начинается снова. Я смотрю на наше начинание с большим оптимизмом!

О КОМАНДЕ

– Если честно, я переживаю – как все будет. Все-таки, отвечаю теперь не только за себя, но и за других ребят. Но я уверена, что все пройдет хорошо. Пока в Efimova Team входят три спортсмена, все брассисты. Это очень удобно для спаррингов. В дальнейшем, надеюсь, мы сможем увеличить бюджет и пригласим больше спортсменов. Хотя, конечно, идёт большое противодействие. Некоторые чиновники, даже на самом верху, говорили: «Не ходите к Ефимовой!» К счастью, у нас тоже есть поддержка.

Участником Efimova Team стал Андрей Николаев – действующий чемпион и рекордсмен России на 50 м брассом. Лучший спринтер страны. Постараемся подготовить его на олимпийские дистанции – 100 и 200 м. Когда я занималась в Лос-Анджелесе у Дэвида Сало, постоянно состязалась с мальчиками. Хотя они это очень не любили и не хотели. Это было тяжело, но иногда я их побеждала – и они жутко бесились. Но в шутку, конечно. Просто проигрывали мне ужин в пари, и все.

Также с нами в команде – Вера Калашникова. У нее последнее время не было больших успехов, хотя вот в прошлом году она стала призером на Всемирных военных играх. Раньше становилась призером чемпионатов России, финалисткой чемпионата Европы. Мы с Верой одного года рождения, давно знакомы, с 15-ти лет вместе выступали на юношеских первенствах страны. Эмоционально очень похожи, поэтому нам будет легко вместе.

О ПАПЕ

– Главным тренером Efimova Team будет мой папа – Андрей Михайлович Ефимов. Он мой первый тренер, привел меня к первым успехам. Последние годы, когда я тренировалась у Дэвида Сало, находился в тени. Но к главным стартам, начиная с чемпионата мира 2011 года, меня всегда подводил папа.

Важно ведь не только нагрузить спортсмена, что делал Сало – но и правильно разгрузить, поймать наилучшее состояние. С каждого большого турнира, благодаря отцу, я привозила медали – в том числе, золотые. Абсолютно уверена, что мой папа не хуже любого крутого американского тренера.

Папа раньше, естественно, не работал ни с Андреем Николаевым, ни с Верой Калашниковой – хотя Веру знает, мы же соперничали с детства. Но у меня нет сомнений, что они сработаются, что ребята при помощи моего отца выйдут на новый уровень. У папы есть уникальная способность – он очень тонко чувствует спортсменов. Самое главное – знает, когда дать отдохнуть.

О ВРАЧАХ

– Я обязательно должна представить еще одного члена Efimova Team. Это Дмитрий Проскуряков – наш врач, физиотерапевт, массажист. Очень важно, что в команде есть такой специалист. Я работала с немецким и американским физиотерапевтами. После тренировки приходила к ним, говорила, что болит – плечо, колено, спина, шея. И мне помогали. Во время работы в зале интенсивность была такой, что за полчаса я уставала намного больше, чем за два часа в бассейне, когда дают задание проплыть 10-12 км.

Если ты тренируешься на износ, обязательно выскочат старые болячки. Поэтому нужна оперативная помощь. Помню, как несколько лет у нас с Настей Зуевой возникли какие-то жуткие проблемы. В России нам сказали: «Девочки, заканчивайте со спортом – или станете инвалидами». А потом мы поехали в Германию, где за полторы недели нас привели в порядок безо всяких операций.

Дмитрий Проскуряков – сотрудник Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства России, находится там на очень хорошем счету. Спасибо руководителям ФМБА, что прикрепили к нам одного из своих лучших специалистов.

О МЕНЕДЖЕРЕ

– Генеральный директор Efimova Team – Анна Митькова. Она взвалила на себя все оргвопросы – тренировки, питание, жилье. Это очень важно, потому что я не умею разбираться во многих моментах. И в целом, профессиональный спортсмен на это отвлекаться не должен. Его мысли должны занимать тренировки, а не где найти деньги на какой-то сбор, какой отель выбрать. Хотя, конечно, окончательное решение по стратегическим вопросам остается за мной.

В Штатах у многих пловцов есть агенты. Там плавание по популярности – где-то на третьем-четвертом месте, после американского футбола и баскетбола, наравне со спортивной гимнастикой. Это самые хитовые олимпийские виды. В России все иначе. Если бы я играла в большой теннис, даже показывая уровень в пять раз хуже, чем в плавании, была бы более популярной и раскрученной. Спрашиваю: «Папа, почему ты меня в теннис не отдал?» А он отвечает: «Тебя в детстве не с кем было дома оставить, вот и водил к себе на работу – в бассейн», – улыбается Юля.

Создав первую в России профессиональную команду по плаванию, мы хотим поднять интерес к нашему виду спорта. Будет очень круто, если в разных городах и бассейнах страны появятся аналогичные команды и клубы, которые станут между собой конкурировать.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ

– Отдельное большое спасибо – болельщикам. Я всегда чувствую их поддержку. В освещении подготовки и деятельности Efimova Team мы постараемся быть максимально открытыми. Планируем выкладывать много разных фотографий в социальных сетях, хотим запустить канал в YouTube, где будем и рассказывать о своей жизни, и демонстрировать интересные упражнения, делиться профессиональными секретами.

Когда я недавно приезжала на «Кубок Золотого кольца» в Ярославль, дети не только автографы брали и селфи делали, но и спрашивали: как вы тренируетесь, что делать в той или иной ситуации. Начинающим спортсменам это очень важно. Если даже показать кусочек тренировки – это кому-то непременно принесет пользу.

Пропаганда плавания, вовлечение в наш вид спорта детей, взаимодействие с болельщиками для Efimova Team важна не меньше, чем высокие результаты. Вместе с сообществами моих поклонников в соцсетях мы готовим несколько интересных мероприятий во время чемпионата России. Будет прикольно!

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КОММЕНТАРИЙ АГЕНТА

– С запуском проекта Efimova Team все получилось не совсем так, как мы изначально хотели и планировали – прежде всего, по количественному составу команды, – говорит Андрей Митьков, агент Юлии Ефимовой. – Тут есть ряд причин. Конечно, финансовые. Находить внебюджетное финансирование без «звонка сверху» (а мы сознательно не обращались ни к кому с такими просьбами) очень непросто. Но нам, к счастью, это удается. Перед чемпионатом России мы представим всех наших партнеров и спонсоров. Пока могу объявить, что эксклюзивным информационным партнером Efimova Team стала газета «Советский спорт».

Еще больше проблем создают различные бюрократические моменты. Структура российского спорта такова, что даже если человеку предлагают гораздо лучше условия для подготовки (прежде всего, это совместная работа с Юлией Ефимовой – самым успешным спортсменом в российском плавании в бассейне за последние 20 лет) и он с радостью на это соглашается, оформить все очень непросто. Регионы, зачеты, ставки, зарплаты, отчеты – возникает много ограничений. Многие тренеры и руководители ментально не созрели к принятию профессионального формата, который мы предлагаем. Привыкли работать по старинке, хотя это уже несколько десятилетий не приносит никаких результатов. К счастью, к числу этих людей не относятся заместитель директора Центра спортивной подготовки Минспорта РФ Дмитрий Селиванов и главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров. Они оказывают нам колоссальную консультационную и организационную помощь. Спасибо им огромное!

И, конечно, мы с Юлей очень благодарны Андрею Николаеву и Вере Калашниковой, которые дождались, пока мы решим все вопросы – и стали частью Efimova Team. Эта бригада себя проявит.

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ИСТОРИЯ ОТ ПАПЫ-ТРЕНЕРА

– Когда-то давно я присутствовал на мастер-классе великого Геннадия Геннадьевича Турецкого, – рассказывает Андрей Ефимов. – Слушал очень внимательно. Ген Геныч рассказал много умного и полезного. Но особенно зацепила его мысль: «Мы пашем-пашем, пашем-пашем, пашем-пашем – и поэтому привозим на соревнования трактор. А нам надо было готовить торпеду». Пониманием этого несоответствия между трактором и торпедой я и руководствуюсь в своей работе. Тренеру очень важно хорошо чувствовать спортсмена – особенно, когда выводишь его на большие скорости. Теперь я буду работать не с одним ребенком, а с тремя детьми – к Юле прибавились Андрей и Вера. К каждому нужно найти свой особенный, персональный подход. Я сделаю все, чтобы помочь ребятам показать лучшие результаты.

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«ОДИН ЭЛЕМЕНТ У ЮЛИ УЖЕ ПОДСМОТРЕЛ»

– Вообще, я всегда готовил 100 м брассом, – рассказывает Андрей Николаев. – «Полтинник» никогда не был в приоритете. На последних двух отборах на Олимпийские игры – 2012 и 2016 – мне не хватало на «сотне» каких-то десятых.

Прошлогодний рекорд России на 50 м показал, что я был неплохо готов. Этот заплыв проходил после стометровки. Я был уже расстроенным, выходил на старт без эмоций, разминки и закупывания. Утром в квалификации рекорд страны обновил Кирилл Пригода. Это меня задело, я ведь два-три года на него замахивался. Никак не получалось. А тут… Но вечером вышел на финал – и показал лучшее время.

Чему я могу научиться у Юлии Ефимовой? Знаете, один технический элемент я у неё уже перенял. Смотрел по телевизору чемпионат мира 2013 года. Финиш показывали камерой сверху, поэтому очень хорошо была видна работа рук. Все четко, правильно. Тренер пытался поставить мне такую же технику. Но я не воспринимал – думал, что это неверно. Но, увидев у Юли, попробовал – и после этого, уже с новой техникой, одержал свои первые победы на чемпионате России 2014 года.

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«ОГО, Я ЗНАКОМА С ЭТОЙ ДЕВОЧКОЙ!»

– Мы соревновались с Юлией Ефимовой с 15-ти лет, – вспоминает Вера Калашникова. – На том первенстве России она отобралась на взрослый чемпионат Европы и… приболела. Сидела, плакала: как теперь готовиться к турниру? Я подошла к ней: «Юля, да ладно, еще целый месяц впереди. Все будет хорошо!»

В итоге Ефимова поехала в Эйндховен – произвела там фурор, выиграв золото и два серебра. А я думала: «Ого, я знакома с этой девочкой! Мы плаваем на соседних дорожках!» Мне очень приятно попасть в Efimova Team, вместе ходить с Юлей на тренировки. Спарринг с таким человеком позволит мне тянуться, расти, учиться чему-то новому. Я в предвкушении хорошей борьбы и новых результатов, отбора на международные соревнования.

Конкуренция в брассе – самая высокая по сравнению с другими стилями. В любой момент может появиться спортсменка, о которой ты раньше даже не слышал. Но я постараюсь снова напомнить о себе.