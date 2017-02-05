Когда принцы бегут

Необычный благотворительны й забег, в котором соревновались друг с другом британские принцы Гарри и Уильям, прошел в Олимпийском парке Лондона.

Не успел «Советский спорт» рассказать о том, как иные главы государств выходят на профессиональную лыжню и бегут марафонскую дистанцию, как прилетела информация о необычном забеге членов королевской семьи из Великобритании.

Соревнования, участие в которых приняли 150 бегунов, проходили в воскресенье в Олимпийском парке Лондона.

Принц Гарри вместе с другой монаршей парой – своим старшим братом принцем Уильямом и его супругой Кейт – принял участие в эстафете в рамках Лондонского марафона.

Монаршее трио вышло на беговую дорожку в Олимпийском парке Лондона и присоединилось к группе из полутора сотен других бегунов. Лондонский марафон – это название всего спортивного праздника, где есть место и марафону, и более щадящим дистанциям. В соревнованиях, которые проходили в 50-метровом спринте, 32-летний Гарри стартовал более прытко и в итоге обошел своих более возрастных конкурентов – 34-летнего Уильяма и 35-летнюю Кейт – почти на метр.

Эксперты уже отметили, что единственной, кто был одет более подобающе для бега, была герцогиня. Правда, в забеге, как видно на видео, она проиграла.