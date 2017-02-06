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Ничья в пользу лидера. «Бавария» буксует, но отрывается от «Лейпцига»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хави Мартинес упустил возможность принести "Баварии" победу над "Шальке 04" в концовке встречи
Хави Мартинес упустил возможность принести "Баварии" победу над "Шальке 04" в концовке встречиИсточник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 19-го тура чемпионата Германии по футболу. 

Тандем главных и, по сути, единственных претендентов на чемпионский титул в Германии в 19-м туре дал синхронный сбой.

«Бавария» на «Альянц Арене» не смогла взять три очка во встрече с одним из принципиальных соперников – «Шальке 04». За сутки до матча всегда бескомпромиссный и объективный Арьен Роббен подверг игру своей команды после зимнего перерыва достаточно резкой критике, а воспитанник клуба из Гельзенкирхена Мануэль Нойер предостерег баварцев об опасности возможной недооценки соперника, занимающего лишь 12-ю строчку турнирной таблицы. И все же действующим чемпионам страны снова не удалось продемонстрировать свои сильные стороны.

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Хозяева поля достаточно быстро открыли счет: Роббен удачно сместился в центр, нашел открытого Артуро Видаля, а чилиец в одно касание вырезал шикарный пас на Роберта Левандовски. Тот хладнокровно реализовал голевой момент. Однако подопечные Маркуса Вайнцирля восстановили равновесие уже через 4 минуты. Нойер не лучшим образом выстроил стенку, и плотный удар Налдо со штрафного застал лучшего вратаря 2016 года врасплох.

Однако в центре внимания болельщиков обеих команд в этот вечер был другой центральный защитник «Шальке» - Хольгер Бадштубер. В зимнее трансферное окно «Бавария» отдала своего многострадального воспитанника в краткосрочную аренду, которая призвана дать ответ на вопрос: поддается ли карьера 27-летнего футболиста реанимации. Бывший столп обороны сборной Германии практически не выходит на поле в последние три сезона из-за серии тяжелых травм.

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Хольгер определенно потерял необходимую для защитника топ-уровня скорость и резкость. Именно он не доглядел за Левандовски в эпизоде с баварским голом. А на 59-й минуте Бадштубер уступил место на поле сербу Матие Настисичу. Впрочем, любимец баварской торсиды не унывает и надеется набрать оптимальную форму через предстоящие игры.

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Команда Карло Анчелотти снова не смогла показать должных скоростей и сыгранности, а попытки вырвать победу в концовке встречи на этот раз успехом не увенчались. Внезапно подключившийся к позиционной атаке Хави Мартинес не попал в дальний угол с 10 метров, Томас Мюллер слишком далеко отпустил от себя мяч, выходя один на один, а готового замкнуть прострел на дальней штанге Кингсли Комана в последний момент опередил защитник.

Матч

Бавария - Шальке 04 - 1:1 (1:1)

Голы

Левандовски 9 (1:0). Налдо 13 (1:1).

Состав

Бавария: Нойер, Бернат (Алаба, 77), Рафинья (Лам, 77), Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Видаль, Роббен (Коман, 72), Левандовски, Мюллер, Коста

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бадштубер (Настасич, 59), Горецка (Керер, 87), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73)

Предупреждения:

Мартинес, 77 - Бенталеб, 61

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

04 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

В другом центральном матче тура «РБ Лейпциг» попал под паровой каток дортмундской «Боруссии»: за 90 минут команда-сенсация первого круга бундеслиги нанесла лишь один удар в створ ворот Романа Бюрки. А единственный гол в матче забил вернувшийся с Кубка африканских наций лучший бомбардир чемпионата Пьер-Эмерик Обамеянг.

Удар Обамеянга оказался нокаутирующим для «Лейпцига»

Напомним, именно победа над «Боруссией» во втором туре первенства (1:0) задала «газировщикам» импульс для дальнейших подвигов. Дортмундцы и тогда владели значительным игровым преимуществом, но команде Ральфа Хазенхюттля уже начал сопутствовать запал того неукротимого фарта, которому недавно дал очень точное и емкое определение главный волшебник прошедшего евросезона Клаудио Раньери.

«Лейпциг» не воспользовался осечкой «Баварии», и в результате разрыв между лидерами сезона увеличился до четырех очков. Готова ли команда с Востока Германии вести полноценную чемпионскую гонку – возможно, мы узнаем совсем скоро. В феврале проект концерна «Ред Булл» ожидают заведомо непростые игры с «Гамбургом», «Боруссией» (Менхенгладбах) и «Кельном».

Матч

Боруссия - РБ Лейпциг - 1:0 (1:0)

Голы

Обамеянг 35 (1:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Бартра, Шмельцер (Пасслак, 85), Папастатопулос, Пищек, Герреру (Гинтер, 77), Дурм, Вайгль, Ройс, Обамеянг, Дембеле (Пулишич, 61)

РБ Лейпциг: Гулаши, Орбан, Халстенберг, Комппер, Ильзанкер, Хедира (D. Upamecano, 66), Бернардо, Кейта, Кайзер (F. Palacios-Мартинес, 80), Поульсен, Сельке (Бурк, 73)

Предупреждения:

Обамеянг, 90 - Бернардо, 22; D. Upamecano, 72; Комппер, 81

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

04 февраля 20:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

Результаты других матчей 19-го тура:

Матч

Гамбург - Байер - 1:0 (0:0)

Голы

Пападопулос 75 (1:0).

Состав

Гамбург: Адлер, Пападопулос, Острзолек, Дикмайер, Маврай, Юнг, Костич (Хант, 90), Холтби (Джуру, 87), Мюллер (Вальдшмидт, 86), Экдаль, Вуд

Байер: Лено, Топрак, Венделль, Хенрихс, Та, Кампль, Бельараби (Брандт, 64), Арангис, Баумгартлингер (Кисслинг, 46), Мехмеди (Бэйли, 82), Волланд

Предупреждения:

нет - Бельараби, 38; Кампль, 69; Венделль, 79

Судья:

Йохен Дреес (Германия)

Место и дата

03 февраля 22:30, Имтех Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Кёльн - Вольфсбург - 1:0 (0:0)

Голы

Модесте 81 (1:0 - пен.).

Состав

Кёльн: Кесслер, Хектор, Хайнц, Ольковски, Соренсен, Рауш, Хёгер, Клеменс (Цоллер, 63), Биттенкур (Озкан, 72), Модесте, Осако (Маро, 86)

Вольфсбург: Бенальо, Родригес, Виейринья (Майораль, 86), Брума, Гилавоги (Нтеп, 85), Герхардт, Зегуйн, Малли, Луис Густаво, Арнольд, Гомес

Предупреждения:

Осако, 34; Клеменс, 43; Ольковски, 76; Кесслер, 85 - Брума, 58; Виейринья, 67; Гилавоги, 85

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

04 февраля 17:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

Матч

Боруссия М - Фрайбург - 3:0 (0:0)

Голы

Штиндль 73 (1:0). Раффаэл 78 (2:0). Херрманн 90 (3:0).

Состав

Боруссия М: Зоммер, Вендт, Кристенсен, Янчке, Вестергор, Азар, Дауд, Крамер, Раффаэл (Херрманн, 90), Хан (Джонсон, 65), Штиндль (Дрмич, 88)

Фрайбург: Шволов, Гульде, Кюблер (Игньевски, 83), Гюнтер, Союнчу, Хаберер, Грифо, Абраши (Шустер, 87), Франц, Нидерлехнер (Нильсен, 83), Петерсен

Предупреждения:

Штиндль, 56 - Гюнтер, 56

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

04 февраля 17:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Герта - Ингольштадт - 1:0 (1:0)

Голы

Харагучи 2 (1:0).

Состав

Герта: Ярстейн, Пекарик, Брукс, Миттельштедт, Лангкамп, Штокер (Шибер, 63), Лустенбергер, Дарида, Ибишевич (J. Torunarigha, 90), Харагучи, Калу (Эссвайн, 79)

Ингольштадт: Хансен, Матип, Хадергьонай, Брегери, Зуттнер, Юнг (Ляйпертц, 76), Гросс, Моралес, Роджер (Киттель, 66), Кристиансен (Хинтерзеер, 66), Лескано

Предупреждения:

Ибишевич, 47; Дарида, 90 - Гросс, 39; Моралес, 58

Судья:

Франк Вилленборг (Германия)

Место и дата

04 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

Матч

Хоффенхайм - Майнц - 4:0 (1:0)

Голы

Ют 5 (1:0). Терраццино 82 (2:0). Шалаи 86 (3:0). Шалаи 90 (4:0).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Хюбнер (Бичакчич, 83), Зюле Н., Кадержабек, Демирбай, Руди, Цубер, Фогт, Амири, Ют (Терраццино, 76), Крамарич (Шалаи, 69)

Майнц: Лёссль, Рамальо (Фрай, 71), Бунгерт, Донати, Белль, Брозински, Латца, Самперио, Кордоба (Озтунали, 58), Муто (B. Krkic, 75), де Бласис

Предупреждения:

Бауманн, 51; Кадержабек, 59 - Кордоба, 37; Озтунали, 90

Судья:

Гвидо Винкманн (Германия)

Место и дата

04 февраля 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Айнтрахт - Дармштадт - 2:0 (0:0)

Голы

Хасебе 74 (1:0 - пен.). Ребич 84 (2:0).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Вальехо Х., Абрахам, Хасебе, Гачинович (Баркок, 85), Маскарель (Безушков, 88), Майер, Ребич, Хргота (Тарашай, 75)

Дармштадт: Эссер, Холланд, Милошевич, Федецкий, Сулу, Хеллер, Гондорф, Нимайер (Алтынтоп, 79), Розенталь, Бойд (Чолак, 68), Сэм (Сиригу, 62)

Предупреждения:

Гачинович, 82; Баркок, 89 - Хеллер, 27; Нимайер, 36; Милошевич, 73; Сулу, 78

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

05 февраля 19:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Аугсбург - Вердер - 3:2 (1:1)

Голы

Селасси 26 (0:1). Шмид 28 (1:1). Крузе 65 (1:2 - пен.). Ку Чжа Чол 79 (2:2). Бобадилья 90 (3:2).

Состав

Аугсбург: Хитц, Верхаг, Макс, Гаувелёв, Хинтереггер, Алтынтоп (Качар, 53), Ку Чжа Чол, Шмид (Тайгль, 63), Кор, Бобадилья, Чжи Дон Вон

Вердер: Видвальд, Бауэр, Сане, Гарсия У., Велькович, Селасси, Гнабри (Фритц, 90), Бартельс (Йоханссон, 66), Юнузович, Делэйни, Крузе

Предупреждения:

Кор, 49; Хинтереггер, 65; Бобадилья, 90 - Гарсия У., 54; Велькович, 87

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

05 февраля 17:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция


 

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