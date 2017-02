Ничья в пользу лидера. «Бавария» буксует, но отрывается от «Лейпцига»

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

Тандем главных и, по сути, единственных претендентов на чемпионский титул в Германии в 19-м туре дал синхронный сбой.

«Бавария» на «Альянц Арене» не смогла взять три очка во встрече с одним из принципиальных соперников – «Шальке 04». За сутки до матча всегда бескомпромиссный и объективный Арьен Роббен подверг игру своей команды после зимнего перерыва достаточно резкой критике, а воспитанник клуба из Гельзенкирхена Мануэль Нойер предостерег баварцев об опасности возможной недооценки соперника, занимающего лишь 12-ю строчку турнирной таблицы. И все же действующим чемпионам страны снова не удалось продемонстрировать свои сильные стороны.

Капитан «Баварии» Филипп Лам, выйдя на замену в субботу, провел свой 500-й матч в футболке родного клуба



Хозяева поля достаточно быстро открыли счет: Роббен удачно сместился в центр, нашел открытого Артуро Видаля, а чилиец в одно касание вырезал шикарный пас на Роберта Левандовски. Тот хладнокровно реализовал голевой момент. Однако подопечные Маркуса Вайнцирля восстановили равновесие уже через 4 минуты. Нойер не лучшим образом выстроил стенку, и плотный удар Налдо со штрафного застал лучшего вратаря 2016 года врасплох.

Однако в центре внимания болельщиков обеих команд в этот вечер был другой центральный защитник «Шальке» - Хольгер Бадштубер. В зимнее трансферное окно «Бавария» отдала своего многострадального воспитанника в краткосрочную аренду, которая призвана дать ответ на вопрос: поддается ли карьера 27-летнего футболиста реанимации. Бывший столп обороны сборной Германии практически не выходит на поле в последние три сезона из-за серии тяжелых травм.

Выходцы из баварского дубля Мюллер и Бадштубер теперь по разную сторону баррикад



Хольгер определенно потерял необходимую для защитника топ-уровня скорость и резкость. Именно он не доглядел за Левандовски в эпизоде с баварским голом. А на 59-й минуте Бадштубер уступил место на поле сербу Матие Настисичу. Впрочем, любимец баварской торсиды не унывает и надеется набрать оптимальную форму через предстоящие игры.

Команда Карло Анчелотти снова не смогла показать должных скоростей и сыгранности, а попытки вырвать победу в концовке встречи на этот раз успехом не увенчались. Внезапно подключившийся к позиционной атаке Хави Мартинес не попал в дальний угол с 10 метров, Томас Мюллер слишком далеко отпустил от себя мяч, выходя один на один, а готового замкнуть прострел на дальней штанге Кингсли Комана в последний момент опередил защитник.

В другом центральном матче тура «РБ Лейпциг» попал под паровой каток дортмундской «Боруссии»: за 90 минут команда-сенсация первого круга бундеслиги нанесла лишь один удар в створ ворот Романа Бюрки. А единственный гол в матче забил вернувшийся с Кубка африканских наций лучший бомбардир чемпионата Пьер-Эмерик Обамеянг.

17 goals in 17 Bundesliga games for Pierre-Emerick Aubameyang this season, the latest one in Dortmund's 1-0 win against Leipzig 🐆⚽️#UCL pic.twitter.com/fQeqdnBK94