Полный комплект! Определился последний участник Кубка конфедераций в Москве

После того как определился победитель Кубка африканский наций, стал известен полный список участников Кубка конфедераций-201 7 который пройдет в июне в четырех городах России.

«Советский спорт» сообщил сегодня о победе Камеруна над Египтом в финальной встрече континентального первенства. Теперь Камерун точно приедет в Россию (в Москву, Санкт-Петербург и Сочи – именно в этих городах ему последовательно предстоит сыграть), чтобы сыграть на Кубке конфедераций. Правда, отомстить за поражение 1:6, полученное 23 года назад от россиян (да и за другие поражения тоже), точно не получится: играть с Россией африканцам выпало в разных группах.

Кстати, именно теперь и сформировалась окончательная сетка турнира, включая перечень матчей с точным составом всех соперников. До этого в ряде строк фигурировало «победитель Кубка африканских наций». По истечении двух с половиной месяцев после жеребьевки в Казани мы получили окончательный состав групп.

Выглядит он так.

Группа A.

Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа B.

Камерун, Чили, Австралия, Германия.

Расписание матчей:

17 июня

18:00. Россия – Новая Зеландия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург «.

18 июня

18:00. Португалия – Мексика. Казань. Стадион «Казань Арена».

21:00. Камерун – Чили. Москва. Стадион «Спартак».

19 июня

18:00. Австралия – Германия. Сочи. Стадион «Фишт».

21 июня

18:00. Россия – Португалия. Москва. Стадион «Спартак».

21:00. Мексика – Новая Зеландия. Сочи. Стадион «Фишт».

22 июня

18:00. Камерун – Австралия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург «.

21:00. Германия – Чили. Казань. Стадион «Казань Арена».

24 июня

18:00. Мексика – Россия. Казань. Стадион «Казань Арена».

18:00. Новая Зеландия – Португалия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург «.

25 июня

18:00. Чили – Австралия. Москва. Стадион «Спартак».

18:00. Германия – Камерун. Сочи. Стадион «Фишт».

28 июня

21:00. Полуфинал 1. A1 – B2. Казань. Стадион «Казань Арена».

29 июня

21:00. Полуфинал 2. B1 – A2. Сочи. Стадион «Фишт».

2 июля

15:00. Матч за 3-е место. Москва. Стадион «Спартак».

21:00. Финал. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург «.