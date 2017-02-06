Полный комплект! Определился последний участник Кубка конфедераций в Москве
После того как определился победитель Кубка африканский наций, стал известен полный список участников Кубка конфедераций-201
«Советский спорт» сообщил сегодня о победе Камеруна над Египтом в финальной встрече континентального первенства. Теперь Камерун точно приедет в Россию (в Москву, Санкт-Петербург и Сочи – именно в этих городах ему последовательно предстоит сыграть), чтобы сыграть на Кубке конфедераций. Правда, отомстить за поражение 1:6, полученное 23 года назад от россиян (да и за другие поражения тоже), точно не получится: играть с Россией африканцам выпало в разных группах.
Кстати, именно теперь и сформировалась окончательная сетка турнира, включая перечень матчей с точным составом всех соперников. До этого в ряде строк фигурировало «победитель Кубка африканских наций». По истечении двух с половиной месяцев после жеребьевки в Казани мы получили окончательный состав групп.
Выглядит он так.
Группа A.
Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.
Группа B.
Камерун, Чили, Австралия, Германия.
Расписание матчей:
17 июня
18:00. Россия – Новая Зеландия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург
18 июня
18:00. Португалия – Мексика. Казань. Стадион «Казань Арена».
21:00. Камерун – Чили. Москва. Стадион «Спартак».
19 июня
18:00. Австралия – Германия. Сочи. Стадион «Фишт».
21 июня
18:00. Россия – Португалия. Москва. Стадион «Спартак».
21:00. Мексика – Новая Зеландия. Сочи. Стадион «Фишт».
22 июня
18:00. Камерун – Австралия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург
21:00. Германия – Чили. Казань. Стадион «Казань Арена».
24 июня
18:00. Мексика – Россия. Казань. Стадион «Казань Арена».
18:00. Новая Зеландия – Португалия. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург
25 июня
18:00. Чили – Австралия. Москва. Стадион «Спартак».
18:00. Германия – Камерун. Сочи. Стадион «Фишт».
28 июня
21:00. Полуфинал 1. A1 – B2. Казань. Стадион «Казань Арена».
29 июня
21:00. Полуфинал 2. B1 – A2. Сочи. Стадион «Фишт».
2 июля
15:00. Матч за 3-е место. Москва. Стадион «Спартак».
21:00. Финал. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург