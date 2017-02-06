Полузащитник сборной России Максим Ишкельдин: Нужно было сыграть агрессивнее

Максим в финальном матче ЧМ-2017 против Швеции (Россия проиграла 3:4) был одним из самых активных. Он успевал и в обороне помогать, и постоянно напрягал защитников соперника.

- Максим, после первого тайма вы вели 3:1, что случилось во второй половине игры?

- Мы плохо атаковали, мало создавали неудобств шведам. У многих наших просто не осталось сил.

- У тебя тоже?

- Себя не могу оценивать. Это был финал. Нужно было через силу играть агрессивнее в атаке. Тогда мы больше владели бы мячом и было бы всем легче. К сожалению, не получилось.

- Почему в наших атаках участвовало, максимум, по два три человека?

- Это из-за усталости. Если бы мы стали атаковать большими силами, могли пропустить контрвыпады.

- Как оцените оборону сборной России, к которой было много претензий после первого матча со Швецией (на предварительном этапе россияне уступили 6:10)?

- Все старались сыграть строже. И у нас получилось. Судите сами: нам забили два после выходов один на один с вратарем и два с угловых ударов.