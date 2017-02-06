Супербоул. «Нью-Инглэнд Пэтриотс» - «Атланта Фэлконз». Онлайн
Одно из самых зрелищных спортивных мероприятий года - 51-й «Супербоул». Финальный матч сезона американского футбола - - «Атлантой Фэлконз».
01:40. Вот такой забавный ритуал у «Соколов» из Атланты.
Pregame rituals ✔️#InBrotherhood pic.twitter.com/MfhmoTbtXl— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) 5 февраля 2017 г.
01:30. Леди Гага будет радовать болельщиков своим музыкальным шоу в перерыве матча.
.@LadyGaga has arrived! #SB51 #PepsiHalftime pic.twitter.com/fBh8GMH0QO— NFL (@NFL) 5 февраля 2017 г.
01:25. Кстати давайте знакомиться с командами, вот наш материал об «Нью-Инглэнд Пэтриотс», а здесь об их сопернике - «Атланта Фэлконз»
01:10. Известный актер Марк Уолберг рекомендует не пропускать такое событие!!!
A special announcement from @mark_wahlberg! #SB51 #Patriots pic.twitter.com/RsW8nyKBRg— NFL (@NFL) 5 февраля 2017 г.
01:00. За полтора часа до старта команды уже на поле, разминаются.
JULIOOOOOOOOOOOOOO! #SB51 #InBrotherhood pic.twitter.com/RUeNVblxEs— NFL (@NFL) 5 февраля 2017 г.