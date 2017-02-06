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Исполнительницу гимна России освистали в Швеции. Конечно, это позор! (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Исполнительницу гимна России освистали в Швеции. Конечно, это позор! (видео)

Вот она, истинная причина поражения сборной России от шведов в финале чемпионата мира по хоккею в мячом.

Да-да, все из-за того, что в Швеции неправильно спели наш гимн. Ребята разнервничались, не смогли собраться – и проиграли.

Если серьезно, то смотрите видео. Сохраняю для истории.

Ссылка №1.

Ссылка №2.

Привожу две ссылки потому, что это видео активно удаляют из сети. Какую правду от нас хотят скрыть?

Перед финалом по традиции исполняются гимны двух команд. Шаркая туфельками по льду, к зрителям выходит девушка по имени Кристина в красном пальто. Очевидно, что наша, русская – но давно живет в Швеции. И как-то она начала забывать слова национальной святыни. Ей даже вставили наушник, чтобы подсказывать дистанционно. Ну так, на всякий случай.

Во-первых, мы отметим, что у девушки нет голоса. Как ей доверили исполнять гимн в финале чемпионата мира, когда прямая трансляция идет на несколько стран? Это позор, конечно.

Во-вторых, Кристина не попадала в ноты.

В-третьих, она начала забывать слова. Тут на трибунах закричали, засвистели, начали подсказывать. Вытаскивать ее за уши из этой ситуации.

Хорошо, что парни из сборной России отнеслись к этому с иронией, по-доброму. Обнялись за плечи, пели сами гимн, даже улыбались. Подбадривали певицу как могли. Даже когда она пускала петуха.

Но вот зрителей не обманешь. Камера выхватывала их недовольные лица – они с укоризной качали головой. И снова по трибунам полетел недовольный свист.

…Ну да, тут можно развести целую мораль с демагогией, что де, это безобразие, что в Европе так некачественно исполняют гимн России. Они что, обидеть нас решили?

Но давайте относиться к этой истории с юмором. У меня только одна параллель – я вспомнил фильм «Голый пистолет», когда там американский гимн пел Лесли Нильсен.

Посмотрите, очень похоже!


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