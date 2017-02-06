Исполнительницу гимна России освистали в Швеции. Конечно, это позор! (видео)
Вот она, истинная причина поражения сборной России от шведов в финале чемпионата мира по хоккею в мячом.
Да-да, все из-за того, что в Швеции неправильно спели наш гимн. Ребята разнервничались, не смогли собраться – и проиграли.
Если серьезно, то смотрите видео. Сохраняю для истории.
Привожу две ссылки потому, что это видео активно удаляют из сети. Какую правду от нас хотят скрыть?
Перед финалом по традиции исполняются гимны двух команд. Шаркая туфельками по льду, к зрителям выходит девушка по имени Кристина в красном пальто. Очевидно, что наша, русская – но давно живет в Швеции. И как-то она начала забывать слова национальной святыни. Ей даже вставили наушник, чтобы подсказывать дистанционно. Ну так, на всякий случай.
Во-первых, мы отметим, что у девушки нет голоса. Как ей доверили исполнять гимн в финале чемпионата мира, когда прямая трансляция идет на несколько стран? Это позор, конечно.
Во-вторых, Кристина не попадала в ноты.
В-третьих, она начала забывать слова. Тут на трибунах закричали, засвистели, начали подсказывать. Вытаскивать ее за уши из этой ситуации.
Хорошо, что парни из сборной России отнеслись к этому с иронией, по-доброму. Обнялись за плечи, пели сами гимн, даже улыбались. Подбадривали певицу как могли. Даже когда она пускала петуха.
Но вот зрителей не обманешь. Камера выхватывала их недовольные лица – они с укоризной качали головой. И снова по трибунам полетел недовольный свист.
…Ну да, тут можно развести целую мораль с демагогией, что де, это безобразие, что в Европе так некачественно исполняют гимн России. Они что, обидеть нас решили?
Но давайте относиться к этой истории с юмором. У меня только одна параллель – я вспомнил фильм «Голый пистолет», когда там американский гимн пел Лесли Нильсен.
Посмотрите, очень похоже!