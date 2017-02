Супергол Камеруна: Как это было

Знакомимся подробнее с последним участником Кубка конфедераций, который уже может заказывать билеты – в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В этих трех городах в июне точно сыграет Камерун.

«Советский спорт» уже сообщил сегодня не только о ходе ключевого в Африке матча Камерун – Египет, но и о полностью сформировавшемся составе групп и списке матчей предстоящего в июне – июле Кубка конфедераций-201 7.

Сборная Камеруна выиграла титул в пятый раз в истории, немного сократив отставание от Египта, у котрого таких побед в истории будет побольше – семь.

Большая часть наших болельщиков, вооруженная даже всеми платными спортивными телеканалами, не смогла увидеть финальный матч лучших на африканском континенте.

Поэтому «Советский спорт» попытается этот пробел восполнить.

Вот как свой супергол забивал на 88-й минуте матча Венсан Абубакар:

What a beautiful strike by Aboubakar, an amazing finish for Cameroon in #AFCON2017 final!! ⚽️ #CAMEGY pic.twitter.com/QePFL6DVqk