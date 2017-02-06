Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Сувон
Футбол  Локомотив- : -Сённерюск
Футбол  ЦСКА- : -Эсбьерг
Хоккей  ХК Сочи- : -Торпедо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Супергол Камеруна: Как это было

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Супергол Камеруна: Как это было

Знакомимся подробнее с последним участником Кубка конфедераций, который уже может заказывать билеты – в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В этих трех городах в июне точно сыграет Камерун.

«Советский спорт» уже сообщил сегодня не только о ходе ключевого в Африке матча Камерун – Египет, но и о полностью сформировавшемся составе групп и списке матчей предстоящего в июне – июле Кубка конфедераций-2017.

Сборная Камеруна выиграла титул в пятый раз в истории, немного сократив отставание от Египта, у котрого таких побед в истории будет побольше – семь.

Большая часть наших болельщиков, вооруженная даже всеми платными спортивными телеканалами, не смогла увидеть финальный матч лучших на африканском континенте.

Поэтому «Советский спорт» попытается этот пробел восполнить.

Вот как свой супергол забивал на 88-й минуте матча Венсан Абубакар:

Заметим, как умело камерунец обработал мяч, пущенный через половину поля. Примечательно, что для выступающего за турецкий «Бешикташ» нападающего этот гол стал первым на турнире, проходившем в Габоне.

В своём первом матче Кубка конфедераций камерунцы сыграют 18 июня с Чили на спартаковской «Открытии-Арене» в Тушине. 22 июня чемпионы Африки встретятся в Санкт-Петербурге с австралийцами, 25-го — в Сочи со сборной Германии.

«Неукротимые львы» (так принято называть камерунскую сборную) пережили два «золотых» периода - в 80-90-х годах прошлого века, а потом на рубеже веков, когда им удалось выиграть свои предыдущие титулы и успешно выступать на чемпионатах мира.

В 1984 и 1988 годах камерунцы дважды выиграли Кубок Африки, в 1986-м уступили в финале египтянам, а в 1990 году на мировом первенстве в Италии стали первой африканской сборной, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира. На том мировом первенстве сборную Камеруна возглавлял советский специалист Валерий Непомнящий.


«Львы», ведомые 38-летним форвардом Роже Милла, победили в группе чемпионов мира аргентинцев и команду Румынии, уступив в ничего не значащем для себя матче сборной СССР (0:4). Советская команда тогда впервые в истории вообще не вышла из группы.

В 1/8 финала Милла дважды в дополнительное время поразил ворота колумбийского голкипера Рене Игиты, а в четвертьфинале лишь два реализованных англичанином Гари Линекером пенальти остановили камерунцев.

В 2000 и 2002 годах сборная Камеруна вновь выиграла Кубок Африки, что позволило ей дважды подряд выступить на Кубке конфедераций. В 2001 году камерунцы из группы не вышли, а через два года во Франции выступили удачно, добравшись под руководством немецкого специалиста Винфрида Шефера до финала, где лишь в дополнительное время уступили хозяевам - 0:1. В группе сборная Камеруна благодаря мячу своей главной звезды 2000-х годов Самюэля Это'О победила тогдашних чемпионов мира бразильцев.

Что было дальше?

На пяти чемпионатах мира после 1990 года камерунцы ни разу не сумели выйти из группы, одержав всего одну победу - в 2002 году над командой Саудовской Аравии. Предстоящий чемпионат мира 2018 года сборная Камеруна и вовсе рискует пропустить: сейчас она уступает лидерам нигерийцам четыре очка, сыграв вничью с командами Алжира и Замбии. Многое должны решить ближайшие два матча между сборными Нигерии и Камеруна, запланированные на август-сентябрь. Без побед над прямым конкурентом занять первое место в группе и поехать в Россию будет невозможно.

С февраля 2016 года сборную Камеруна возглавляет бельгиец Уго Броос, который ранее с национальными командами не работал, но выигрывал чемпионат Бельгии с «Брюгге» и «Андерлехтом».

Есть конфликты в команде. Накануне турнира в Габоне целая группа игроков объявила о нежелании выступать за национальную команду, которую долгие годы сотрясают конфликты, прежде всего финансового плана.

Напомним, в свое время недовольные размером премиальных камерунцы грозились бойкотировать чемпионат мира 2014 года.

В итоге в Бразилии «львы» проиграли все три матча, пропустив девять мячей, что стало пиком кризиса в камерунском футболе, учитывая, что сборная не смогла пробиться на Кубок Африки 2012 и 2013 годов. Два года назад в Экваториальной Гвинее камерунцы в финальный турнир пробились, однако заняли в группе последнее место.

Лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна является Это'О - 56 мячей в 118 матчах, больше всех матчей провел защитник Ригобер Сонг (137).

Пока до Кубка конфедераций еще есть время, рекомендуем почитать о необычных фактах, с ним связанных.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Определены все участники Кубка конфедераций-2017 в РоссииВ финале Кубка африканских наций сборная Камеруна обыграла Египет (2:1) и стала последним участником Кубка Конфедераций 2017 года, который пройдет в России.Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских нацийКамерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских нацийФинальный матч Кубка африканских наций между сборными Египта и Камеруна завершился победой камерунских футболистов. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу Камеруна.Букмекеры считают равными шансы Египта и Камеруна выиграть Кубок АфрикиБукмекерские конторы выставили котировки на финал Кубка Африки между сборными Египта и Камеруна.Бронзовый призер Кубка африканский наций Каборе вернется в «Краснодар» 8 февраляПолузащитник «Краснодара» Шарль Каборе вернется в расположение клуба 8 февраля, сообщает официальный сайт «быков».Бывший наставник «Челси» Авраам Грант покинул сборную ГаныАвраам Грант покинул пост главного тренера сборной Ганы по футболу после поражения в матче за третье место на Кубке африканских наций-2017.Россия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утраРоссия в финале ЧМ по бенди, вылет из Кубка Дэвиса и два очка Кучерова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.Сборная Буркина-Фасо обыграла Гану в матче за третье место Кубка африканских нацийВ матче за третье место Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо обыграла команду Ганы со счетом 1:0.ЦСКА снова уступил «Фенеру», Камерун – в финале, а Медведев готов к сдаче экзамена Джоковичу. Новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Камерун обыграл Гану и вышел в финал Кубка африканских нацийМатч 1/2 финала Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Ганы завершился победой камерунцев. Итоговый счет матча – 2:0.Букмекеры отдают предпочтение сборной Ганы в матче с КамеруномБукмекерские конторы выставили котировки на полуфинальный матч Кубка Африки между сборными Камеруна и Ганы.Шарапова в «Вечернем Урганте», Миранчук покидает «Локомотив», Овечкин и Кузнецов забивают Бостону»«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Египет стал первым финалистом Кубка АфрикиСборная Египта вышла в финал Кубка Африки, победив сборную Буркина-Фасо в серии пенальти (1:1, по пенальти – 4:3).Первая победа «Шапекоэнсе» после катастрофы, 7 очков россиян на Матче звезд НХЛ и травма Кутина. Главные новости утраПервая победа «Шапекоэнсе» после катастрофы, 7 очков россиян на Матче звезд НХЛ и травма Кутина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Определились полуфинальные пары Кубка африканских нацийСтали известны все полуфинальные пары Кубка африканских наций, который проходит с 14 января по 5 февраля в Габоне.Египет вырвал победу в матче с Марокко и вышел в полуфинал Кубка африканских нацийМатч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными Египта и Марокко завершился победой египтян. Итоговый счет матча – 1:0.Гана обыграла ДР Конго и вышла в полуфинал Кубка африканских нацийМатч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными Ганы и ДР Конго завершился победой ганских футболистов. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сборной Ганы.Шесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утраШесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Камерун в серии пенальти обыграл Сенегал и вышел в 1/2 финала Кубка африканских нацийВ матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна в серии пенальти одержала победу над Сенегалом.Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в полуфинал Кубка африканских нацийМатч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Туниса завершился победой команды Буркина-Фасо. Итоговый счет матча – 2:0.Тома Н’Коно: Камерун — футбольная странаБывший вратарь сборной Камеруна Тома Н’Коно ставит на победу своей страны в матче в четвертьфинала Кубка Африки против команды Сенегала.
Главные новости
Гол Куадрадо принес победу «Ювентусу» в матче с «Интером»
Футбол
Определены все участники Кубка конфедераций-2017 в России
Футбол
Камерун обыграл Египет и стал победителем Кубка африканских наций
Хоккей
Сергей Мяус: Могли выиграть золото, но не дотерпели. Просто шага не хватило
Футбол
Фанаты «Райо Вальекано» устроили акцию протеста против Зозули на матче с «Альмерией» (фото)
Шорт-трек
Мужская сборная России выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Оденсе», Кришито забил с центра поля
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Лос-Анджелес», Овечкин и Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Кришито забил в ворота «Оденсе» со своей половины поля
Хоккей
Овечкину вручили золотую клюшку перед матчем с «Лос-Анджелесом»
все новости
Египет
Египеткалендарьстатистика
Камерун
Камерункалендарьстатистика
Кубок африканских наций
Кубок африканских нацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости