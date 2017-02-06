Супергол Камеруна: Как это было

Знакомимся подробнее с последним участником Кубка конфедераций, который уже может заказывать билеты – в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В этих трех городах в июне точно сыграет Камерун.

«Советский спорт» уже сообщил сегодня не только о ходе ключевого в Африке матча Камерун – Египет, но и о полностью сформировавшемся составе групп и списке матчей предстоящего в июне – июле Кубка конфедераций-201 7.

Сборная Камеруна выиграла титул в пятый раз в истории, немного сократив отставание от Египта, у котрого таких побед в истории будет побольше – семь.

Большая часть наших болельщиков, вооруженная даже всеми платными спортивными телеканалами, не смогла увидеть финальный матч лучших на африканском континенте.

Поэтому «Советский спорт» попытается этот пробел восполнить.

Вот как свой супергол забивал на 88-й минуте матча Венсан Абубакар:

Заметим, как умело камерунец обработал мяч, пущенный через половину поля. Примечательно, что для выступающего за турецкий «Бешикташ» нападающего этот гол стал первым на турнире, проходившем в Габоне.

В своём первом матче Кубка конфедераций камерунцы сыграют 18 июня с Чили на спартаковской «Открытии-Арене» в Тушине. 22 июня чемпионы Африки встретятся в Санкт-Петербурге с австралийцами, 25-го — в Сочи со сборной Германии.

«Неукротимые львы» (так принято называть камерунскую сборную) пережили два «золотых» периода - в 80-90-х годах прошлого века, а потом на рубеже веков, когда им удалось выиграть свои предыдущие титулы и успешно выступать на чемпионатах мира.

В 1984 и 1988 годах камерунцы дважды выиграли Кубок Африки, в 1986-м уступили в финале египтянам, а в 1990 году на мировом первенстве в Италии стали первой африканской сборной, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира. На том мировом первенстве сборную Камеруна возглавлял советский специалист Валерий Непомнящий.





«Львы», ведомые 38-летним форвардом Роже Милла, победили в группе чемпионов мира аргентинцев и команду Румынии, уступив в ничего не значащем для себя матче сборной СССР (0:4). Советская команда тогда впервые в истории вообще не вышла из группы.

В 1/8 финала Милла дважды в дополнительное время поразил ворота колумбийского голкипера Рене Игиты, а в четвертьфинале лишь два реализованных англичанином Гари Линекером пенальти остановили камерунцев.

В 2000 и 2002 годах сборная Камеруна вновь выиграла Кубок Африки, что позволило ей дважды подряд выступить на Кубке конфедераций. В 2001 году камерунцы из группы не вышли, а через два года во Франции выступили удачно, добравшись под руководством немецкого специалиста Винфрида Шефера до финала, где лишь в дополнительное время уступили хозяевам - 0:1. В группе сборная Камеруна благодаря мячу своей главной звезды 2000-х годов Самюэля Это'О победила тогдашних чемпионов мира бразильцев.

Что было дальше?

На пяти чемпионатах мира после 1990 года камерунцы ни разу не сумели выйти из группы, одержав всего одну победу - в 2002 году над командой Саудовской Аравии. Предстоящий чемпионат мира 2018 года сборная Камеруна и вовсе рискует пропустить: сейчас она уступает лидерам нигерийцам четыре очка, сыграв вничью с командами Алжира и Замбии. Многое должны решить ближайшие два матча между сборными Нигерии и Камеруна, запланированные на август-сентябрь. Без побед над прямым конкурентом занять первое место в группе и поехать в Россию будет невозможно.

С февраля 2016 года сборную Камеруна возглавляет бельгиец Уго Броос, который ранее с национальными командами не работал, но выигрывал чемпионат Бельгии с «Брюгге» и «Андерлехтом».

Есть конфликты в команде. Накануне турнира в Габоне целая группа игроков объявила о нежелании выступать за национальную команду, которую долгие годы сотрясают конфликты, прежде всего финансового плана.

Напомним, в свое время недовольные размером премиальных камерунцы грозились бойкотировать чемпионат мира 2014 года.

В итоге в Бразилии «львы» проиграли все три матча, пропустив девять мячей, что стало пиком кризиса в камерунском футболе, учитывая, что сборная не смогла пробиться на Кубок Африки 2012 и 2013 годов. Два года назад в Экваториальной Гвинее камерунцы в финальный турнир пробились, однако заняли в группе последнее место.

Лучшим бомбардиром в истории сборной Камеруна является Это'О - 56 мячей в 118 матчах, больше всех матчей провел защитник Ригобер Сонг (137).

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