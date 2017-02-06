Исполнительница гимна России: Слова гимна я знаю, но случился технический сбой

Эта история взбудоражила спортивную общественность. Перед финальным матчем ЧМ-2017 по хоккею с мячом певица, исполнявшая гимн замешкалась после первых аккордов. Слова и мелодию подхватили хоккеисты сборной России и наши болельщики. Допевали гимн все вместе. Сразу посыпались обвинения в целенаправленных провокациях. Но какие могут быть провокации, если Международную федерацию бенди (FIB) возглавляет россиянин Борис Скрынник? Корреспондент «Советского спорта» разыскал Кристину Жмудскую и расспросил, что это было.

- Как вы попали на церемонию открытия финального матча?

- У меня есть знакомые в оргкомитете. Они спросили, могу ли я исполнить гимн России. Я ответила, что попробую.

- Вы профессиональная певица?

- Нет, любитель, просто беру уроки. Кстати, мой профессор исполнял на церемонии гимн Швеции. Он когда-то представлял страну на Евровидении.

- Вы уверены, что точно знаете слова российского гимна?

- Конечно, я очень много его репетировала.

- Что же случилось во время исполнения?

- Мы репетировали за 1,5 часа до матча и все было нормально – я слышала себя в наушниках. Это просто необходимое условие. А во время церемонии в наушники не шло ни-че-го! В таких условиях петь просто невозможно. Я достала наушники и стала показывать организаторам, что звук не идет.

- Услышали, что российские хоккеисты и болельщики подхватили гимн.

- Сначала я сильно растерялась. Но потом все-таки увидела и услышала, что многие поют вместе со мной.

- Что вам сказали организаторы?

- После такого казуса я пошла плакать в туалет. Чуть позже все меня успокаивали и говорили, что это – просто техническая накладка.

- Во время матча болели за Россию?

- Да, но немного это скрывала, поскольку сидела рядом со шведами. Но всегда аплодировала нашим голам и красивым моментам.

P.S. Мы разговаривали во время заключительного банкета, который прошел в одном из клубов Сандвикена. После ответов на вопросы Кристина отправилась собирать автографы игроков сборной России на российский флаг.